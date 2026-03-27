東京都立大学（以下「本学」という）は、「医療人材育成事業（東京都事業）」の一環として、「医療×AI」「災害時多職種連携」など医療現場の最前線を学べるオンデマンド形式の「医療人材育成講座」（受講料無料）を2026年4月より開講します。

それに伴い、2026年度受講生の募集を2026年4月1日（水）より開始します。

本学は、荒川区東尾久に健康福祉学部を構え、豊かな人間性を備えた保健医療職の育成に取り組んでいます。近年、保健医療分野の高度化やSociety5.0社会の進展、大規模災害の頻発や感染症拡大リスクの高まり、さらには医療提供の場の多様化など、医療現場を取り巻く環境は大きく変化しています。

そこで本学では、こうした環境変化に対応できる高度実践的専門家および先端的研究者の育成を目指し、「医療人材育成講座」を開講いたします。医療従事者の方はもちろんのこと、医療の最前線を学びたい一般の方も受講いただけます。仕事と学習を両立しやすいオンデマンド形式のため、自分のペースで学んでいただくことが可能です。

１ 募集コース（提供科目群）の概要

基礎・応用の講義と演習を通じて、理論と実践の橋渡しを行う以下の2コースを提供します。

医療×AI科目群

・AIを活用した医療技術の開発・活用を加速する人材の育成を目指します。

・AI専門家と現場でのAI活用経験豊富な講師が担当します。

災害×多職種連携科目群

・有事と平時をつなぎ、職種や組織を越えた連携とマネジメント力を養成します。

・災害対応の専門家や、東京都・荒川区等で地域を守る行政担当者から、平時の備えと有事の実践を学び

ます。

２ 実施概要・申込方法

・講義形式：オンデマンド配信

・受講料：無料

・講義開始：2026年４月20日（月）～

・募集開始：2026年４月１日（水）

・詳細情報：東京都立大学健康福祉学部ホームページにて順次公開予定

東京都立大学健康福祉学部 医療人材育成事業：

https://www.hs.tmu.ac.jp/3480/healthcare-training/admissions.html

【問合せ先】

東京都立大学荒川キャンパス管理部 学務課

電話： 03-3819-1211