SNS・Web集客支援のADTWOがLメッセージ代理店に加入
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、中小企業向けSNS・Web集客支援を行う「ADTWO」が2026年3月8日（日）に加入しました。
SNSや広告からLINEへの導線設計と集客の自動化を強みとしており、より高度なLINEマーケティング支援の強化を図ります。
本記事では、L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
L Message代理店「ADTWO」の紹介
ADTWOは、中小企業を主な対象として、SNS運用とWeb制作を軸にした集客支援を手掛けています。
LINE公式アカウントの構築を専門領域とし、L Message（エルメ）を活用した「集客の自動化」や「見込み客育成の仕組みづくり」を中心にサービスを提供しています。
広告・SNSからLINEへの流入設計から、問い合わせ・予約へつなげる導線設計まで、一貫した支援体制が特長です。
L Message（エルメッセージ）への想い
私にとってエルメは、「お客様のお悩みを解決するための万能ツール」です。
無料プランでも機能が充実しているため、中小企業や個人のお客様にも提案しやすい点に魅力を感じています。
また、LINE公式アカウント単体では難しかった予約や決済機能も実装できるため、ビジネスの幅を広げてくれる頼もしい存在だと感じています。
得意な業界・業種
不動産・サロン・飲食店・学習塾・パーソナルジムといった、顧客との継続的な関係構築が重要な業種に強みを持ちます。
いずれもLINEとの相性が高く、問い合わせ対応の自動化や予約導線の整備によって、業務効率と集客力の両立を実現しています。
提供可能なサービス
LINE公式アカウントの設定・制作・運用代行からコンサルティングまで一括して対応しています。
集客支援・広告運用・プロモーションといったマーケティング施策に加え、デザイン制作やWebサイト制作も手掛けており、LINEを軸にしたデジタルマーケティング（ITやデジタル技術を活用したマーケティング）をワンストップで依頼できる体制が整っています。
お問い合わせ
公式HP：https://www.adtwo.jp/
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売・決済
・データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
SNSや広告からLINEへの導線設計と集客の自動化を強みとしており、より高度なLINEマーケティング支援の強化を図ります。
本記事では、L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
L Message代理店「ADTWO」の紹介
ADTWOは、中小企業を主な対象として、SNS運用とWeb制作を軸にした集客支援を手掛けています。
LINE公式アカウントの構築を専門領域とし、L Message（エルメ）を活用した「集客の自動化」や「見込み客育成の仕組みづくり」を中心にサービスを提供しています。
広告・SNSからLINEへの流入設計から、問い合わせ・予約へつなげる導線設計まで、一貫した支援体制が特長です。
L Message（エルメッセージ）への想い
私にとってエルメは、「お客様のお悩みを解決するための万能ツール」です。
無料プランでも機能が充実しているため、中小企業や個人のお客様にも提案しやすい点に魅力を感じています。
また、LINE公式アカウント単体では難しかった予約や決済機能も実装できるため、ビジネスの幅を広げてくれる頼もしい存在だと感じています。
得意な業界・業種
不動産・サロン・飲食店・学習塾・パーソナルジムといった、顧客との継続的な関係構築が重要な業種に強みを持ちます。
いずれもLINEとの相性が高く、問い合わせ対応の自動化や予約導線の整備によって、業務効率と集客力の両立を実現しています。
提供可能なサービス
LINE公式アカウントの設定・制作・運用代行からコンサルティングまで一括して対応しています。
集客支援・広告運用・プロモーションといったマーケティング施策に加え、デザイン制作やWebサイト制作も手掛けており、LINEを軸にしたデジタルマーケティング（ITやデジタル技術を活用したマーケティング）をワンストップで依頼できる体制が整っています。
お問い合わせ
公式HP：https://www.adtwo.jp/
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売・決済
・データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
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