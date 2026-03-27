新開発「On Beauty（オンビューティー）シリーズ」 「TVアニメ『ブルーロック』」 新規録り下ろしボイス搭載ゾーガンキンスカルプを期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、クルールラボ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：中垣 浩二）と共同開発した、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）「CL-OS」との、「TVアニメ『ブルーロック』」※1コラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344930/images/bodyimage1】
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルです。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面にレーザー刻印を施し、「潔 世一」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。
受注販売は、3月31日（火）15:00より通販サイト「ONKYO DIRECT」にて開始いたします。同時に秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて実機展示を行うほか、オリジナル雑貨2種（スカルプポーチ、ヘアキャップタオル）も同日より在庫販売いたします。
また、3月28日（土）・29日（日）に開催される「AnimeJapan 2026」内の「ONKYO DIRECT ANIME STORE」ブースにて、本モデルの先行展示および雑貨の先行販売を実施いたします。詳しくは弊社特設サイト（https://onkyodirect.jp/shop/pages/aj2026.aspx）または公式X（https://x.com/onkyodav）にてご確認ください。
※1 「TVアニメ『ブルーロック』」
■公式サイト：https://bluelock-pr.com/
■公式X（@BLUELOCK_PR）：https://x.com/BLUELOCK_PR
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344930/images/bodyimage2】
■クルールラボ株式会社
COULEURとはフランス語で「色」、LABOは「研究」。私たちの使う色は、洞察、企画、開発という名の発想。私たちの使命はお客様にいかに多彩な色（発想）を提供できるか。「色々」な発想で美と健康を「研究」するクリエイティブ集団。
https://www.couleur-labo.co.jp/company/
■造顔筋（ゾーガンキン）メソッド
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344930/images/bodyimage1】
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルです。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面にレーザー刻印を施し、「潔 世一」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。
受注販売は、3月31日（火）15:00より通販サイト「ONKYO DIRECT」にて開始いたします。同時に秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて実機展示を行うほか、オリジナル雑貨2種（スカルプポーチ、ヘアキャップタオル）も同日より在庫販売いたします。
また、3月28日（土）・29日（日）に開催される「AnimeJapan 2026」内の「ONKYO DIRECT ANIME STORE」ブースにて、本モデルの先行展示および雑貨の先行販売を実施いたします。詳しくは弊社特設サイト（https://onkyodirect.jp/shop/pages/aj2026.aspx）または公式X（https://x.com/onkyodav）にてご確認ください。
※1 「TVアニメ『ブルーロック』」
■公式サイト：https://bluelock-pr.com/
■公式X（@BLUELOCK_PR）：https://x.com/BLUELOCK_PR
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344930/images/bodyimage2】
■クルールラボ株式会社
COULEURとはフランス語で「色」、LABOは「研究」。私たちの使う色は、洞察、企画、開発という名の発想。私たちの使命はお客様にいかに多彩な色（発想）を提供できるか。「色々」な発想で美と健康を「研究」するクリエイティブ集団。
https://www.couleur-labo.co.jp/company/
■造顔筋（ゾーガンキン）メソッド