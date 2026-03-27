織物用幅広起毛機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ブラシ式起毛機、針式起毛機、噴流式起毛機）・分析レポートを発表
2026年3月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「織物用幅広起毛機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、織物用幅広起毛機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、織物用幅広起毛機市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は5億9900万ドルと評価されており、2031年には10億2100万ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は8.0%であり、比較的高い成長が期待されています。また、本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
織物用幅広起毛機は、繊維製品の表面加工に用いられる専用装置です。生地表面の繊維を引き起こして毛羽層を形成し、風合いと外観を向上させる役割を持ちます。高速回転するブラシヘッド、針板、またはその他の機械装置を用いて生地表面を摩擦または伸張し、広い幅の生地に対して均一な起毛加工を施します。主に毛布、フランネル、皮革代替素材などの大判繊維の加工に利用されており、柔らかさや快適性を高めるだけでなく、保温性や視覚的な質感の向上にも寄与します。そのため、多様な繊維製品の仕上げ工程に適した装置といえます。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせることで、市場の全体像を多面的に把握しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を分類し、販売額、販売数量、平均販売価格の動向を整理しています。さらに、需給の変化、競争の状況、市場拡大を支える要因についても詳細に検討しています。2020年から2031年までを対象期間とし、過去の実績と将来予測の両面から市場を評価している点が特徴です。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、織物用幅広起毛機市場の成長余地を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。こうした分析は、企業が成長分野を見極め、事業拡大や製品投入の戦略を立てる上で有用です。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてSteward Machine、Karl Mayer、Bermar、Toyota Textile Machinery、Ahmed Textiles、Haining Textile Machineryを取り上げています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向などの観点から分析しています。各社の競争上の位置づけを把握することで、市場全体の競争環境をより明確に理解できます。
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市場セグメント分析
市場は種類別に、ブラシ式起毛機、針式起毛機、噴流式起毛機、その他に分類されています。それぞれは加工方法や用途特性が異なり、対象とする繊維や仕上がり品質に応じて選択されます。また、用途別には家庭用繊維産業、衣料産業、医療産業、その他に分かれています。このような細分化分析により、需要の高い分野や成長余地のある領域を把握しやすくなっており、企業の市場参入や製品開発の判断材料となります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「織物用幅広起毛機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、織物用幅広起毛機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、織物用幅広起毛機市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は5億9900万ドルと評価されており、2031年には10億2100万ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は8.0%であり、比較的高い成長が期待されています。また、本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
織物用幅広起毛機は、繊維製品の表面加工に用いられる専用装置です。生地表面の繊維を引き起こして毛羽層を形成し、風合いと外観を向上させる役割を持ちます。高速回転するブラシヘッド、針板、またはその他の機械装置を用いて生地表面を摩擦または伸張し、広い幅の生地に対して均一な起毛加工を施します。主に毛布、フランネル、皮革代替素材などの大判繊維の加工に利用されており、柔らかさや快適性を高めるだけでなく、保温性や視覚的な質感の向上にも寄与します。そのため、多様な繊維製品の仕上げ工程に適した装置といえます。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせることで、市場の全体像を多面的に把握しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を分類し、販売額、販売数量、平均販売価格の動向を整理しています。さらに、需給の変化、競争の状況、市場拡大を支える要因についても詳細に検討しています。2020年から2031年までを対象期間とし、過去の実績と将来予測の両面から市場を評価している点が特徴です。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、織物用幅広起毛機市場の成長余地を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。こうした分析は、企業が成長分野を見極め、事業拡大や製品投入の戦略を立てる上で有用です。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてSteward Machine、Karl Mayer、Bermar、Toyota Textile Machinery、Ahmed Textiles、Haining Textile Machineryを取り上げています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向などの観点から分析しています。各社の競争上の位置づけを把握することで、市場全体の競争環境をより明確に理解できます。
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市場セグメント分析
市場は種類別に、ブラシ式起毛機、針式起毛機、噴流式起毛機、その他に分類されています。それぞれは加工方法や用途特性が異なり、対象とする繊維や仕上がり品質に応じて選択されます。また、用途別には家庭用繊維産業、衣料産業、医療産業、その他に分かれています。このような細分化分析により、需要の高い分野や成長余地のある領域を把握しやすくなっており、企業の市場参入や製品開発の判断材料となります。