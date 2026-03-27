ナレフルチャット、チャット履歴をExcelファイルで出力できる新機能をリリース～AI対話の成果を、ワンクリックでドキュメント化～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は、2026年3月26日(木)、新機能「Excelファイル出力機能」をリリースしました。本機能により、AIとの対話内容を「出力したいデータの内容」や「ファイルの行列構成」を自然言語で指示しつつ、そのまま実務で使えるExcelファイルに変換・出力することが可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345280/images/bodyimage1】
■ 新機能の概要
「Excelファイル出力機能」は、AIとの対話内容を自然言語での指示でExcelファイルに変換・出力する機能です。単なるテキスト出力ではなく、利用者が望むフォーマットへと自動的に整形します。概要は以下の通りです。
(1) 自然言語による柔軟な指示で、イメージしたフォーマットに変換
「〇〇の列と△△の列に分けて出力してほしい」「タスク部分のみ抽出して」といった自然言語での指示により、AIの応答内容がそのまま実務でも使えるフォーマットで出力されます。専門的な知識がなくても、欲しい形でドキュメント化が可能です。
(2) ワンクリックで資料化完了
AIとの対話後、即座にダウンロード可能。複雑なデータ加工等の作業なく、調査資料が完成します。
(3) パワーポイントなどのファイル形式にも対応予定
現在はExcel形式にのみ対応しておりますが、今後のアップデートにて「パワーポイント」など複数のファイル形式への対応も予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345280/images/bodyimage2】
■ 業務改善効果
(1)コピペ・整形の手間をゼロに
「AIの応答をコピー→Excelに貼り付け→手作業でセルを分割・整理…」といった工程が、本機能により、「AIの応答をExcelファイルで出力」の1ステップで終了するようになります。データの加工作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。
(2)ワンストップでの資料化・ナレッジ活用
AIとの壁打ちやリサーチの結果を、そのまま即座にナレッジ化したり、報告書やデータ分析のベースとして活用したりできるようになります。
出力した資料を、次の作業で別のAIに読み込ませるなど、よりスムーズな業務効率化をサポートします。
■ 具体的な活用シーン
〈シーン1〉議事録・面談記録の整理
チャットに入力した長文のメモを「発言者」「トピック」「決定事項」の列に分けてExcel出力し、そのまま議事録ファイルとして共有できます。
〈シーン2〉リサーチ業務の効率化
AIに調べさせた競合調査のデータを、「企業名」「サービス特徴」「価格」の比較表として一発でExcel化。戦略会議に向けた資料作成が数分で完了します。
〈シーン3〉日報やタスクの抽出
雑多なチャット履歴から、タスクに関する部分だけを要約・抽出して、分かりやすい表形式のToDoリストを作成できます。毎日のルーチンワークが、1クリックで完了するようになります。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345280/images/bodyimage1】
■ 新機能の概要
「Excelファイル出力機能」は、AIとの対話内容を自然言語での指示でExcelファイルに変換・出力する機能です。単なるテキスト出力ではなく、利用者が望むフォーマットへと自動的に整形します。概要は以下の通りです。
(1) 自然言語による柔軟な指示で、イメージしたフォーマットに変換
「〇〇の列と△△の列に分けて出力してほしい」「タスク部分のみ抽出して」といった自然言語での指示により、AIの応答内容がそのまま実務でも使えるフォーマットで出力されます。専門的な知識がなくても、欲しい形でドキュメント化が可能です。
(2) ワンクリックで資料化完了
AIとの対話後、即座にダウンロード可能。複雑なデータ加工等の作業なく、調査資料が完成します。
(3) パワーポイントなどのファイル形式にも対応予定
現在はExcel形式にのみ対応しておりますが、今後のアップデートにて「パワーポイント」など複数のファイル形式への対応も予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345280/images/bodyimage2】
■ 業務改善効果
(1)コピペ・整形の手間をゼロに
「AIの応答をコピー→Excelに貼り付け→手作業でセルを分割・整理…」といった工程が、本機能により、「AIの応答をExcelファイルで出力」の1ステップで終了するようになります。データの加工作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。
(2)ワンストップでの資料化・ナレッジ活用
AIとの壁打ちやリサーチの結果を、そのまま即座にナレッジ化したり、報告書やデータ分析のベースとして活用したりできるようになります。
出力した資料を、次の作業で別のAIに読み込ませるなど、よりスムーズな業務効率化をサポートします。
■ 具体的な活用シーン
〈シーン1〉議事録・面談記録の整理
チャットに入力した長文のメモを「発言者」「トピック」「決定事項」の列に分けてExcel出力し、そのまま議事録ファイルとして共有できます。
〈シーン2〉リサーチ業務の効率化
AIに調べさせた競合調査のデータを、「企業名」「サービス特徴」「価格」の比較表として一発でExcel化。戦略会議に向けた資料作成が数分で完了します。
〈シーン3〉日報やタスクの抽出
雑多なチャット履歴から、タスクに関する部分だけを要約・抽出して、分かりやすい表形式のToDoリストを作成できます。毎日のルーチンワークが、1クリックで完了するようになります。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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