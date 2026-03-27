「VR空間で体験する電子楽器の進化」再び ～STYLY.biz×国立科学博物館の「電子楽器の創造展」リバイバル展示開始～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345309/images/bodyimage1】
株式会社NTTデータNJK（東京都中央区、代表取締役社長 小寺 基夫、以下「NTTデータNJK」）が制作を担当し、独立行政法人国立科学博物館（以下：国立科学博物館）が2023年7月～8月に開催し、好評を博した「電子楽器の創造展」（https://www.kahaku.go.jp/3dmuseum/EMI-VR/）の第１章が、3月27日より常設展示としてリバイバル公開されます。
NTTデータNJKはXRプラットフォームSTYLY.bizを活用し、PCブラウザ、スマホ、VR HMDなどのデバイスから電子楽器の進化を自宅で体験できる環境を構築しました。
本展示の第1章では、電子楽器が誕生し進化していく過程を、VR空間内で高い没入感とともに理解できるよう設計されています。体験者は、展示室内を自由に歩き回りながら、楽器の変化を直感的に学ぶことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345309/images/bodyimage2】
今回の常設化により、時間や場所を問わずアクセスが可能となり学生、研究者、音楽愛好家など幅広い層が、電子楽器の歴史を学べる貴重な資料として継続的に活用いただけます。
【体験方法のご案内】
「電子楽器の創造展」リバイバル展示はお手持ちのPCブラウザ、スマホ、VR HMDで体験可能です。
詳しい体験方法は「電子楽器の創造展」HPをご覧ください。
場所 ：国立科学博物館バーチャル展示室
主催：独立行政法人国立科学博物館、公益財団法人かけはし芸術文化振興財団
HP ：バーチャル企画展『電子楽器の創造展』｜国立科学博物館
https://www.kahaku.go.jp/3dmuseum/EMI-VR/
【STYLY.biz紹介/今後の発展】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345309/images/bodyimage3】
「STYLY.biz」は、XR（VR/AR/MR）技術を活用した空間体験を、企画・制作から配信・運用まで一貫して支援するXRトータルソリューションサービスです。NTTデータNJKは、企業の目的や課題に応じて、最適なXR体験を構築するためのコンサルティングから技術提供までをワンストップで行っています。
NTTデータNJKは、日本全国の博物館や美術館等の施設に向けて本「STYLY.biz」を展開し、これら施設利用者に新たな体験型の展示を提供していきます。 また、「STYLY.biz」を今後もより多くの方々にご利用いただけるようにアップデートしていくと共に、お客様の声を反映し改善していきます。
xRトータルソリューションサービス【STYLY.biz】 | 株式会社NTTデータNJK
https://www.njk.co.jp/case-report/388
【本件に関するお問い合わせ】
■ 報道関係のお問い合わせ先
株式会社NTTデータNJK
企画部 広報担当
Tel：03-5117-1900
■ XR制作に関するお問い合わせ先
株式会社NTTデータNJK
第１デバイスコミュニケーション事業部
Tel：03-5117-1943
問い合わせフォーム https://www.njk.co.jp/contact/njkxr
※ 記載された会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
※ 記載された内容は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
※ 記載された内容は2026年3月現在のものです。
配信元企業：株式会社NTTデータNJK
株式会社NTTデータNJK（東京都中央区、代表取締役社長 小寺 基夫、以下「NTTデータNJK」）が制作を担当し、独立行政法人国立科学博物館（以下：国立科学博物館）が2023年7月～8月に開催し、好評を博した「電子楽器の創造展」（https://www.kahaku.go.jp/3dmuseum/EMI-VR/）の第１章が、3月27日より常設展示としてリバイバル公開されます。
NTTデータNJKはXRプラットフォームSTYLY.bizを活用し、PCブラウザ、スマホ、VR HMDなどのデバイスから電子楽器の進化を自宅で体験できる環境を構築しました。
本展示の第1章では、電子楽器が誕生し進化していく過程を、VR空間内で高い没入感とともに理解できるよう設計されています。体験者は、展示室内を自由に歩き回りながら、楽器の変化を直感的に学ぶことができます。
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今回の常設化により、時間や場所を問わずアクセスが可能となり学生、研究者、音楽愛好家など幅広い層が、電子楽器の歴史を学べる貴重な資料として継続的に活用いただけます。
【体験方法のご案内】
「電子楽器の創造展」リバイバル展示はお手持ちのPCブラウザ、スマホ、VR HMDで体験可能です。
詳しい体験方法は「電子楽器の創造展」HPをご覧ください。
場所 ：国立科学博物館バーチャル展示室
主催：独立行政法人国立科学博物館、公益財団法人かけはし芸術文化振興財団
HP ：バーチャル企画展『電子楽器の創造展』｜国立科学博物館
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NTTデータNJKは、日本全国の博物館や美術館等の施設に向けて本「STYLY.biz」を展開し、これら施設利用者に新たな体験型の展示を提供していきます。 また、「STYLY.biz」を今後もより多くの方々にご利用いただけるようにアップデートしていくと共に、お客様の声を反映し改善していきます。
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第１デバイスコミュニケーション事業部
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