【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「【海外進出と海外SEO対策を始める前に大事なこと】ターゲット国の選定と調査方法」をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345348/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【海外進出と海外SEO対策を始める前に大事なこと】ターゲット国の選定と調査方法」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
https://youtu.be/xEFzJihKJuM
今回の動画は、【海外進出と海外SEO対策を始める前に大事なこと】として、
ターゲット国の選定と調査方法について解説しました。
海外進出や海外SEOを始めるとき、いきなり多言語サイト制作や英語ページ追加、広告運用から始めていませんか？
実はその前に、最も重要なのが
「どの国を狙うのか」＝ターゲット国の選定と市場調査 です。
この動画では、海外SEO・越境EC・グローバルマーケティングを成功させるために欠かせない、ターゲット国の選び方と具体的な調査方法をわかりやすく解説しています。
市場規模、成長性、競合状況、現地ユーザーの検索行動や文化的な違いなど、海外SEOで成果を出すために最初に確認すべきポイントを整理しています。
さらに後半では、
アメリカ・ドイツ・タイのネイティブコンサルタントへのインタビューとして、
「スキー用品は各国で売れるのか？」
「どういったキーワードが使われるのか？」
といった、実務に近い視点でも紹介しています。
海外SEOは、単なる翻訳ではなく、
市場選定・現地需要・検索語・競合分析まで含めて設計することが重要です。
海外進出を検討している企業様、海外マーケティング担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
【この動画でわかること】
・海外進出前にターゲット国の選定が重要な理由
・市場規模、成長性、競合状況、文化的適合性の見方
・JETRO、IMF、世界銀行、UN Comtrade、OECDを使った調査方法
・海外SEOで重要な現地キーワード調査の考え方
・アメリカ、ドイツ、タイの市場特性の違い
・ネイティブ視点を活用した海外SEO戦略の作り方
【こんな方におすすめです】
・海外進出を検討している経営者の方
・海外SEOをこれから始めたい企業担当者の方
・越境ECの販売国選定に悩んでいる方
・英語圏・欧州・東南アジア市場を比較したい方
・現地ニーズに合ったSEO戦略を作りたい方
【動画内で紹介している主な調査先】
・JETRO
・IMF
・世界銀行
・UN Comtrade
・OECD
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
==========================================
0:00 オープニング
0:41 海外SEOを始める前に大事なこと
2:14 ターゲット国を決める３つのPOINT
4:50 調査に役立つサイト５選
7:06 実際の調査の流れ
12:41 ネイティブスタッフにインタビュー
16:29 まとめ
==========================================
???? 無料SEO／LLMO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
【関連動画】
◎【海外SEOを始める前に】 海外進出を検討中の経営者、担当者必見！ 海外進出する前に検討すること
https://youtu.be/OAuDHG8Ggdg
◎【海外SEO】アメリカSEO成功の秘訣ー導入事例をもとにしたアメリカのコンテンツ戦略
https://youtu.be/enTAR47Uvs4
◎【海外SEO】世界各国のリンクビルディング戦略／アメリカの事例
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【海外進出と海外SEO対策を始める前に大事なこと】ターゲット国の選定と調査方法」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
https://youtu.be/xEFzJihKJuM
今回の動画は、【海外進出と海外SEO対策を始める前に大事なこと】として、
ターゲット国の選定と調査方法について解説しました。
海外進出や海外SEOを始めるとき、いきなり多言語サイト制作や英語ページ追加、広告運用から始めていませんか？
実はその前に、最も重要なのが
「どの国を狙うのか」＝ターゲット国の選定と市場調査 です。
この動画では、海外SEO・越境EC・グローバルマーケティングを成功させるために欠かせない、ターゲット国の選び方と具体的な調査方法をわかりやすく解説しています。
市場規模、成長性、競合状況、現地ユーザーの検索行動や文化的な違いなど、海外SEOで成果を出すために最初に確認すべきポイントを整理しています。
さらに後半では、
アメリカ・ドイツ・タイのネイティブコンサルタントへのインタビューとして、
「スキー用品は各国で売れるのか？」
「どういったキーワードが使われるのか？」
といった、実務に近い視点でも紹介しています。
海外SEOは、単なる翻訳ではなく、
市場選定・現地需要・検索語・競合分析まで含めて設計することが重要です。
海外進出を検討している企業様、海外マーケティング担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
【この動画でわかること】
・海外進出前にターゲット国の選定が重要な理由
・市場規模、成長性、競合状況、文化的適合性の見方
・JETRO、IMF、世界銀行、UN Comtrade、OECDを使った調査方法
・海外SEOで重要な現地キーワード調査の考え方
・アメリカ、ドイツ、タイの市場特性の違い
・ネイティブ視点を活用した海外SEO戦略の作り方
【こんな方におすすめです】
・海外進出を検討している経営者の方
・海外SEOをこれから始めたい企業担当者の方
・越境ECの販売国選定に悩んでいる方
・英語圏・欧州・東南アジア市場を比較したい方
・現地ニーズに合ったSEO戦略を作りたい方
【動画内で紹介している主な調査先】
・JETRO
・IMF
・世界銀行
・UN Comtrade
・OECD
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
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0:00 オープニング
0:41 海外SEOを始める前に大事なこと
2:14 ターゲット国を決める３つのPOINT
4:50 調査に役立つサイト５選
7:06 実際の調査の流れ
12:41 ネイティブスタッフにインタビュー
16:29 まとめ
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【関連動画】
◎【海外SEOを始める前に】 海外進出を検討中の経営者、担当者必見！ 海外進出する前に検討すること
https://youtu.be/OAuDHG8Ggdg
◎【海外SEO】アメリカSEO成功の秘訣ー導入事例をもとにしたアメリカのコンテンツ戦略
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◎【海外SEO】世界各国のリンクビルディング戦略／アメリカの事例