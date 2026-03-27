高齢者と小学生の心をつなぐ架け橋　～羽曳野市世代間交流プログラム～

羽曳野市役所











大阪府羽曳野市の恵我之荘小学校では一人暮らしの高齢者と小学生の心温まる世代間交流プログラムが毎年行われています。

民生委員児童委員協議会顧問の岡島さん、民生委員・児童委員恵我之荘校区委員長の髙田さんと恵我之荘小学校の坂井校長、田中教頭にお話を伺いました。











プログラムの背景と歴史

このプログラムが始まったのは約12～13年前。「福祉教育の一環として、子どもたちに社会貢献の意義を伝えたい」という小学校側の思いを受け、民生委員・児童委員の方々の協力のもと、６年生が高齢者に手紙を送る活動としてスタートしました。

当初は運動会や音楽会などの行事に高齢者を招待する形式でしたが、「手紙をくれた子と直接会いたい」「交流を深めたい」という声を受け、直接子どもたちと高齢者が触れ合う「対面交流会」へと発展しました。現在では、対象学年が３年生へと引き継がれ、高齢者と子どもたちの心をつなぐ架け橋となっています。

プログラムの実施内容

このプログラムは、主に「手紙」と「交流会」の２本柱で構成されています。







～手紙～

年賀状や夏休みの作品展、運動会や音楽会、そして交流会への招待状など、子どもたちから高齢者へ年間を通じて定期的に手紙が届けられます。

岡島さんは手紙が持つ意義についてこう語ります。

「最初はお互いに遠慮があるのですが、手紙を通じて心が通じ合う瞬間があり、とても感動的です。高齢者の方々は『自分を思ってくれる誰かがいる』と感じ、日々の喜びにつながっています。子どもたちも絵を描いたりしながら楽しんで手紙を書いてくれていて、その姿を見ると心が温かくなるんです。」











【交流会の様子】

～交流会～

年に１回の交流会では、子どもたちが元気いっぱいの歌や踊りを披露し、高齢者も手話で歌を返すなど、心と心が触れ合う温かな交流があります。

この交流会での様子を、岡島さんは次のように振り返ります。

「高齢者の方々は、子どもたちの元気な姿を見ることでも元気をもらうことができます。涙を流して喜ばれる高齢者の姿を見るたび、私たちも胸が熱くなります。この活動が地域にとってどれほど大切なものかを実感します。」

また、髙田さんは「交流会での高齢者の方々の表情が忘れられません。この活動が本当に必要なんだと実感します。会話だけでは足りない『心と心がつながる瞬間』がそこにあります。」と話してくれます。

こうした交流は、高齢者が外に出るきっかけとなり、顔見知りが増えることで地域の見守り機能が強化され、孤立を防ぐ重要な役割も果たしています。











【岡島 和子さん（左）と髙田 美樹さん（右）】

交流プログラムが高齢者に与える効果

この交流の最大の魅力は、高齢者の方々にとって日々の楽しみや精神的な支えとなっていることです。

～生きがいと寂しさの解消～

一人暮らしの高齢者が多い地域では、子どもたちから届く手紙が大きな楽しみとなります。地域のカフェなどに持参し、嬉しそうに見せる姿も見られます。交流会に出かけること自体が日常生活をより豊かにし、活力を与えています。

～身体的・精神的な活力～

交流プログラムは、高齢者の身体的・精神的な活力を高める効果もあります。子どもたちとの定期的な交流が社会的なつながりを生み、生活にリズムが生まれるからです。

岡島さんは次のように話します。

「以前は引きこもりがちだった方が交流会への参加をきっかけに、おしゃれをして外出されるようになり、活力を取り戻されることがあります。」

こうした活動は、高齢者が心身ともに健康を維持するための大きな支えとなっています。

交流プログラムが子どもたちに与える影響

この交流は、高齢者だけでなく子どもたちにとっても貴重な成長の場です。

～自己肯定感と人間力の向上～

子どもたちにとって、高齢者に喜んでもらう経験を通じて「自分も誰かの役にたてる」という実感を得て、自己肯定感を高めています。







【坂井校長（羽曳野市立恵我之荘小学校）】

恵我之荘小学校の坂井校長は子どもたちの成長を実感しています。

「社会との関わりが減少している現代の子どもたちにとって、この交流は社会とのつながりや協調性を学べる非常に貴重な機会です。福祉教育にとどまらず『人間力』を育む大切な場となっています。」











【田中教頭（羽曳野市立恵我之荘小学校）】





また、田中教頭はこう語ります。

「地域の一員として認められる経験が、自信につながっています。中には、学校生活に悩んでいた子どもがこの活動でやりがいを見つけ、登校への意欲を取り戻した事例もありました。一度の交流がその後の人生を支える大きな意味を持つこともあるのです。」

高齢者との交流を通じて、子どもたちは『自分の存在が誰かにとって大切であること』と『地域の一員として役割を果たせること』を実感することで、学校の成績には表れにくい、社会で生きる力を育んでいます。

地域社会全体で育むつながり

恵我之荘小学校区の活動を支えているのは、民生委員・児童委員や学校関係者、地域住民の力です。この活動が始まってから、地域内の情報交換や助け合いが活発になり、福祉のネットワークがより強固なものとなりました。

岡島さんは「活動を通じて見守り体制が強化され、孤立しがちな高齢者への支援もスムーズになりました。」と話されます。

地域の誰もが互いに支え合い、子どもたちを地域全体で育てていくということこそ、このプログラムの大きな価値であり、今後も地域を越えて広がっていくことが期待されています。







【交流会の様子】

未来へつなげる世代間交流

世代を超えた交流は、地域に「支え合う文化」を根付かせ、長期的な地域振興にもつながります。

髙田さんは、地域全体の支えが活動の継続につながっていると話します。

「地域の皆さんが支えてくれている実感があるからこそ続けられるんです。地域に愛される子どもたちが育つことで、将来的には地域全体がもっと活気づくと期待しています。」

この交流は学校教育にとどまらず、地域住民全体が子どもたちを育てるという意識を育み、地域社会の結束を強める役割を果たしています。

活動を支える地域の力

恵我之荘小学校の世代間交流プログラムは、単なる福祉教育や学校行事を超え、地域の絆を深める重要な取り組みです。手紙を通じて心を通わせ、交流会で直接ふれあうことで、高齢者も子どもたちも心が温かくなり、地域社会への愛着が育まれています。

髙田さんはこう話します。

「見守りを続けることで高齢者の方々が安心して過ごせるようになります。この活動があるからこそ、孤独を感じず、地域との絆を保てているのだと思います。」

この活動が今後も続き、さらに広がっていくことで地域全体のつながりはより強く豊かなものになっていくでしょう。











問い合わせ

羽曳野市 保健福祉部 保健福祉政策課

電話番号：072-958-1111

メールアドレス：fukushiseisaku@city.habikino.lg.jp