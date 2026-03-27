CS放送「衛星劇場」では、「本田美奈子. 特集」を4月5日(日)に放送します。1985年、シングル「殺意のバカンス」でデビューし、ミュージカルへの出演など常に挑戦し続けた歌姫、本田美奈子.。衛星劇場では、4月5日(日)に、「ドラマティック・フラッシュ」(1986年)、「MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN」 (1986年)、「DISPA 1987」(1987年)を一挙放送します。ぜひご覧ください。

本田美奈子. ドラマティック・フラッシュ

★CS衛星劇場にて、4月5日(日) 午後1:00～放送1986年[出演]本田美奈子.1986年9月10日に渋谷公会堂で行われたライブの模様。ミュージッククリップ３曲をライブ映像に挿入。

【楽曲】HELPSOLD OUTJOEスケジュールCRAZY NIGHTS(Video Clip)バスルーム･エンジェルTemptation (誘惑)1986年のマリリンOneway Generation(Video Clip)Sossottethe Cross (愛の十字架)GOLDEN DAYS(Video Clip)

本田美奈子. MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN

https://www.eigeki.com/series/S79253

★CS衛星劇場にて、4月5日(日) 午後2:00～放送1986年[出演]本田美奈子.熱狂・感動・涙…最高の夜をありがとう。本田美奈子.初の日本武道館公演の模様。（1985年12月7日）

【楽曲】1986年のマリリン(Video Clip)I WAS BORN TO LOVE YOURELAXDOUBTCHARLIENOVEMBER SNOWAPERITIF殺意のバカンス暗闇に緋いドレス恋人失格NEVERONE MORE NIGHT六本木心中IF好きと言いなさいM'Temptation (誘惑)HARD TO SAY “I LOVE YOU”

本田美奈子. DISPA 1987

https://www.eigeki.com/series/S79252

★CS衛星劇場にて、4月5日(日) 午後3:15～放送1987年[出演]本田美奈子.、少女隊本田美奈子. 初期の傑作ライブ。ゲストに少女隊を迎えた大イベント“MOTTO MOTTO DISPA 1987”の模様。（1987年10月2日 大阪城ホール／10月7日 日本武道館）

【楽曲】HEART BRAKEOneway GenerationTemptationHELPSAKASAMA（少女隊）TAKE IT OR LEAVE ITSNEAK A WAY1986年のマリリンONE SHOTCRAZY NIGHTS孤独なハリケーン

https://www.eigeki.com/series/S79251

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