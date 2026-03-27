株式会社 虎屋(本社：東京都港区、代表取締役社長：黒川光晴、以下「虎屋」)、東京大学大学院工学系研究科国際工学教育推進機構 ものづくり部門(所在地：東京都文京区、部門長：大竹豊、以下「ものづくり部門」)およびBrule Inc.(日本支社：東京都台東区、CEO：Douglas Krone、以下「Brule」)は、2024年6月より、3Dプリンタ・3Dスキャナを活かした共同プロジェクトを開始いたしました。この度、現在までのプロジェクトの進捗を報告いたします。





3DPATC施設

3DPATC施設2





【プロジェクト進捗】

3Dプリンターの活用により、和菓子づくりにおける表現の幅が広がり、その技術を投じた特製羊羹『千丈の翳』では、極めて細密で美しい輪郭線を形にすることができました。二次元の構想を迅速に立体へと具現化できる即応性や、微調整を可能にする柔軟性は、商品開発におけるあらたな原動力となっています。





千丈の翳1

千丈の翳2





※当該商品の販売は終了しております。









【プロジェクト目的と内容】

本プロジェクトは、虎屋、東京大学ものづくり部門、およびBruleが共同で展開いたします。虎屋の歴史と菓子づくりの技術、ものづくり部門の技術的知見、そしてBruleの最新3Dプリンタの提供と3者が持つ強みを本プロジェクトに活かします。









【使用した3Dプリンタについて】

今回のプロジェクトでは、羊羹の原型の作成に、大型のFFF式3Dプリンタ、Bambu Lab H2D Proを使用しております。これは、羊羹の長さを切れ目なく造形し、なおかつ輪郭線を美しく再現可能な機種です。





Bambu Lab H2D





【各者概要】

■株式会社 虎屋について

虎屋は室町時代後期に京都で創業し、五世紀にわたり和菓子屋を営んでまいりました。「おいしい和菓子を喜んで召し上がって頂く」という経営理念のもと、大地、生産者、お客様、そして、私たちをひとつながりに考え、未来に向けた取り組みを続けております。

詳細は公式ホームページ https://www.toraya-group.co.jp/ をご確認ください。





株式会社 虎屋 マーケティング部 広報

〒107-8401 東京都港区赤坂4-9-22

mail： pr@toraya-group.co.jp

tel ： 03-3408-4128





■東京大学大学院工学系研究科国際工学教育推進機構 ものづくり部門について

ものづくり部門は、東京大学大学院工学系研究科の一部として、経験豊かな職員によるものづくりのアドバイスや3Dプリンタなどの高精度機器を提供し、学生や研究室を支援する部門です。2023年度より、3DPATCとしてBrule Inc.様と共に学外の企業にも3Dプリンタ、3次元計測器などを用いたものづくりの支援を行なっております。

詳細は部門ホームページ https://www.pjcenter.t.u-tokyo.ac.jp/index.html/ をご確認ください。





東京大学大学院工学系研究科国際工学教育推進機構 ものづくり部門

技術専門職員 矢口雄大

〒113-8656 東京都文京区本郷7丁目3-1 東京大学工学部5号館 434号室

mail： yaguchi-yuta@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

tel ： 03-5841-7902





■Brule Inc.について

Brule Inc.は2006年に設立され、2026年現在、日本国内に様々なデスクトップ・インダストリアル3Dプリンタの販売を通じて新しいモノづくりのご提案をさせていただいております。また2023年には東京大学大学院工学系研究科と連携して3DPATCを開設し、自社製品販売だけでなく、AM技術の普及を行なっております。

詳細は当社ホームページ https://www.brule.co.jp/ をご確認ください。





Brule Inc. マーケティング部 金井英世

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10 丸嶋ビル 8F

mail： marketing@brule.co.jp

tel ： 03-6803-0563