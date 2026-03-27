株式会社OUR CORPORATION(本社：韓国ソウル、代表：Park Jeong-geun)が手掛ける空間消臭ブランド「Piev(ピエブ)」は、(以下、ピエブ)2026年2月、日本最大級のECプラットフォーム「Qoo10」にて開催されたメガ割にて、エアウォッシャー(固形消臭剤)の販売を開始し、日本市場への本格展開に乗り出しました。





Piev(ピエブ) エアウォッシャー(固形消臭剤)





ピエブは2026年2月の日本市場ローンチ後、初の大型プロモーションとなるメガ割を通じて短期間で成果を創出しました。期間中、「ピエブ エアウォッシャー」は販売数の増加に加え、レビュー数・評価も向上し、日本の消費者を中心に急速に拡散も実現しました。ローンチ初期ながら固形消臭剤カテゴリーで上位にランクインし、製品力と現地適合性の高さを示すことができました。

また同商品は韓国国内においても、オリーブヤングの香水・ディフューザーカテゴリーおよびクーパンの消臭剤カテゴリーで1位※を記録しており、日本市場でもその実力を発揮しています。

※OLIVE YOUNG1位： 2026年3月21日

※Coupang1位 ： 2026年1月9日





フィトンチッドの香り・ムスクの香り・コットンの香り・ブラックベリー＆ベリーの香り・無香





■ 消臭力重視の設計で日本の消費者ニーズに高い適合性

当社が展開するピエブは、従来のディフューザーやスプレーのように香りで覆い隠すのではなく、「ニオイの除去」そのものにフォーカスした空間消臭ブランドです。短時間でニオイを軽減し、悪臭分子を取り除いたうえで香りのみを残す設計を採用しており、空間はもちろん、衣類や生活臭など幅広い用途でご使用いただけます。

また、消臭後の残り香にも配慮した香り設計により、強すぎず、ほのかに長く続く香り体験を提供しています。

特に日本の消費者は、強すぎない自然で持続性のある香りを好む傾向があり、当社ではこうしたニーズに対する高い適合性を確認しております。単なる香り付与にとどまらず、消臭後まで含めた一貫した体験価値が評価されているものと考えています。









■ グローバル展開を本格化

当社は、大規模広告に依存せず、レビューやSNSを軸とした自然な拡散を通じて、日本市場におけるブランド認知の拡大を推進しています。初期購入者の高い満足度がリピート購入やさらなる拡散につながり、メガ割期間中の上位維持という成果に結びついたと分析しました。また、日本の消費者の嗜好を反映した香りのラインナップ展開も、ブランドの早期定着に寄与していると考えています。

当社は今回の成果を踏まえ、日本市場における機能性重視の消臭カテゴリーの拡大を引き続き推進してまいります。

ピエブは「ニオイを取り除く」という本質的な価値に注力するブランドとして、日本をはじめとするグローバル市場においても同様の反応拡大を目指してまいります。さらに、機能性と感性を融合させた“K-消臭”カテゴリーを新たなグローバルトレンドとして確立していく方針です。









■Piev(ピエブ)について

Qoo10公式ショップ： https://www.qoo10.jp/shop/piev

公式Instagram ： https://www.instagram.com/piev_japan/

公式HP ： https://piev.kr





空間消臭ブランド「Piev(ピエブ)」





■ 会社情報

会社名 ：株式会社OUR CORPORATION

代表者 ：Park Jeong-geun

設立日 ：2021年11月

本社所在地：11F, HS TOWER, 703, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea