株式会社OUR CORPORATION(本社：韓国ソウル、代表：Park Jeong-geun)が手掛ける消臭専門ブランド「Nodor(ノドール)」は、2026年2月、日本最大級のECプラットフォーム「Qoo10」のメガ割を通じて、固形マウスウォッシュの販売を開始し、日本市場への本格展開に乗り出しました。





Nodor(ノドール)固形マウスウォッシュ





メガ割期間中、Qoo10「オーラルケア」カテゴリーで上位にランクインし、安定した人気を維持しました。

中でもSNSを中心に「韓国アイドル愛用のマウスウォッシュ」といった話題が広がり、実際の購入者による高評価レビューも増加。一部商品は一時的に品薄となるなど、好調な売れ行きを見せています。









■ 好みに合わせて選べる5つのラインアップ…“選ぶ楽しさ”もポイント

Nodorでは、消費者のニーズを踏まえ、ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの計5種類のフレーバーを展開しています。





中でも、強い清涼感を好む日本の消費者の皆さまからは、ミントチップ成分を配合した「ストロングミント」が人気を集めています。

さらに、洗練されたパッケージデザインも注目され、日本のZ世代を中心に「ポーチに入れて持ち歩きたいアイテム」として人気を集めています。





ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントのフレーバー展開





■ 特許取得の“超微細泡テクノロジー”で差別化を実現

Nodorの固形マウスウォッシュは、単なる香りによる訴求にとどまらず、技術面でも差別化を図っている点が特徴です。韓国の特殊技術である「超微細泡テクノロジー」を採用し、従来のマウスウォッシュや歯ブラシでは届きにくい口内の隅々まで、しっかりと洗浄することが可能です。さらに、フッ素や緑茶エキス、竹塩、プロポリスなど、口内を清潔に保つ成分を1粒に凝縮。使用後も口内に残りにくく、すっきりとした使用感も人気の理由です。

また、韓国の食品医薬品安全処の基準を満たした成分を使用しており、安全性への配慮も行っています。









■ Nodor ブランド担当者 コメント

消費者の声をもとに開発した固形マウスウォッシュは、機能性・安全性・利便性のバランスを重視しています。韓国内での反応が日本市場での初期の手応えにもつながっており、今後もグローバル消費者に向け、価値ある製品を提供していきたいと考えています。









■ Nodorについて

Nodor(ノドール)は、不快なにおいの原因を専門的に研究・除去する、消臭専門ブランドです。韓国でのテスト実施を通して、より確実な「すっきりとした使用感」を提供しています。

公式IG ： https://www.instagram.com/nodor_japan/

公式販売サイト： https://www.qoo10.jp/shop/nodor/





消臭専門ブランドNodor(ノドール)





■ 会社情報

会社名 ：株式会社OUR CORPORATION

代表者 ：Park Jeong-geun

設立日 ：2021年11月

本社所在地：11F, HS TOWER, 703, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea