株式会社NTTドコモ(以下 ドコモ)とNTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ、以下 NTTドコモビジネス)は、地域課題の解決と持続可能な地域社会の実現に向け、岩手県と包括連携協定(以下 本協定)を2026年3月27日に締結しました。

ドコモ、NTTドコモビジネスの両社はこれまで、通信インフラの提供をはじめ、災害対応やデジタル活用支援などを通じて、地域社会への貢献に取り組んできました。

岩手県では、県民一人ひとりが安心して暮らせる持続可能な地域社会の構築に向け、さまざまな取り組みを進めています。

今回の包括連携協定により、三者は多様な分野における連携を通じ、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を実現し、地域課題解決への取り組みをより一層加速させていきます。





1．本協定の概要

本協定に基づき、三者は以下の分野において連携・協力を進めます。なお、具体的な取り組み内容については、今後、関係部局と協議のうえ順次検討・実施していきます。





（1）安心・安全な暮らしに関すること

通信インフラやデジタル技術の活用を通じ、防災力の強化や災害時の情報共有・通信環境の確保など、地域防災力の向上に取り組みます。

（2）産業や振興に関すること

ICTやデータ活用を通じ、畜産・観光分野等のデジタル化や情報発信の高度化、人材育成などによる地域産業の活性化を支援します。

（3）地域振興に関すること

データ連携基盤の活用やデータ利活用の推進を通じ、地域課題の解決や新たな価値創出に向けた取組を推進します。

（4）医療・福祉・教育の充実に関すること

ICTやデジタル技術の活用を通じ、遠隔医療の活用や教育環境の充実など、地域の医療・福祉・教育分野の取り組みを支援します。

（5）その他、地域社会の活性化や県民サービス向上に関すること

多様性の推進や地域への情報発信などを通じ、地域社会の活性化および県民サービスの向上に取り組みます。





＜各者の役割＞

ドコモ：通信基盤およびデジタル技術を活用した各分野の取り組みの推進

NTTドコモビジネス：ICT等の知見を活かし、各分野の取り組みの具体化に向けた企画・調整および実装支援の推進

岩手県：連携を目指す取組の実施に向けた環境整備・支援





２．今後について

ドコモおよびNTTドコモビジネスは、通信・デジタル分野における技術力や知見、各種サービスを活かし、岩手県が取り組む施策の企画・検討・実行を支援します。また、ICT等を活用した各分野における連携した取り組みを通じ、地域課題の解決および新たな価値の創出をめざします。両社は、本協定を通じて岩手県との連携を深化させ、安心・安全で活力ある地域社会の実現に貢献していきます。





<締結式の模様(左から NTTドコモ 執行役員東北支社長 野沢 千晶、岩手県知事 達増 拓也、NTTドコモビジネス東北支社長 鈴石 健一)>









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html