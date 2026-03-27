株式会社シスポ（京都府京都市、取締役：山中裕樹、梶谷正博、中井貴士）が提供する、医療機関向けセミセルフレジ「OWEN（オーエン）」が、日本の医師の9割以上が登録する専門ポータルサイト「m3.com（エムスリー） 」にて紹介されたことをお知らせいたします。紹介ページは以下よりご覧いただけます。**▼セミセルフレジOWEN(オーエン)**https://clinic.m3.com/showHospitalSystemSlot.htm?slotId=47399 ※会員向けサイトのため閲覧するにはログインが必要です

掲載の背景：現場の負担を減らす、新たな選択肢として

「m3.com」は、日本の医師の9割以上が登録する、医療従事者専用ポータルサイトです。近年、医療現場の働き方改革が急務となる中、IT活用による業務効率化が大きなテーマとなっています。そのなかで今回、「m3.com」において、診察後の会計業務負担を減らす解決策としてOWENをご紹介いただいたことは大変光栄です。シスポはこれからも、現場の細やかな声に耳を傾け、業務効率化と患者満足度の向上に貢献してまいります。**▼ 紹介ページの全文はこちらからチェック**https://clinic.m3.com/showHospitalSystemSlot.htm?slotId=47399 ※会員向けサイトのため閲覧するにはログインが必要です**▼資料請求・お問い合わせ**・資料「よく分かるセミセルフレジOWEN」をダウンロード：https://owen-syspo.com/dl_01/・お問い合わせ・デモで相談：https://owen-syspo.com/contact/

****エムスリー株式会社が運営。医療従事者向けに最新の医療ニュース、臨床研究、論文、専門的な求人情報などを提供しているサイトです。・公式サイト：https://clinic.m3.com/index.htm・運営企業情報：エムスリー株式会社（東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階）・企業サイト：https://corporate.m3.com/

**＜セミセルフレジ『OWEN』について＞**患者様の会計をスムーズにし、医療機関様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。・公式サイト：https://owen-syspo.com/

**＜シスポについて＞**・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士・設立：2015年10月1日・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など・電話：075-600-2828・企業サイト：https://sys-po.co.jp/