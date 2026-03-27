コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、舞台「文豪とアルケミスト」掬ウ者ノ響歌上演を記念して、本日より出演文豪の「指環」の受注を開始いたしました。（受注期間：3/27～4/22）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/79-bunal

■小林多喜二ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。小林の指環（銃）はクラシカルなイエローゴールドコーティングを施したストレート型に、イメージカラーストーンを配しました。アンティーク調の柄がお洒落なデザインです。

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■徳永直ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。徳永の指環（銃）はレトロなピンクゴールドコーティングを施した交差型に、イメージカラーストーンを配しました。さりげない彫りがお洒落なデザインです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、Nanogems付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■中野重治ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。中野の指環（銃）はレトロなピンクゴールドコーティングを施した交差型に、イメージカラーストーンを配しました。さりげない彫りがお洒落なデザインです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、Nanogems付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■志賀直哉ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。志賀の指環（弓）は上品なブラックコーティングを施した螺旋状の型に、イメージカラーストーンを配しました。ボリュームのあるデザインです。

素材：シルバー925、ブラックコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■梶井基次郎ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。梶井の指環（鞭）はレトロなピンクゴールドコーティングを施した木目調のストレート型に、イメージカラーストーンを配しました。和柄で落ち着いた雰囲気のデザインです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■坂口安吾ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。坂口の指環（銃）はクラシカルなイエローゴールドコーティングを施したストレート型に、イメージカラーストーンを配しました。アンティーク調の柄がお洒落なデザインです。

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■中島敦ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。中島の指環（弓）は洗練されたシルバーカラーを施したカレッジリング風の型に、イメージカラーストーンを配しました。上品なデザインです。

素材：シルバー925、Nanogems付属：オリジナル本型BOX価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

【オリジナル本型BOX】

購入したキャラクターカードを付属した「オリジナル本型BOX」が付属いたします。

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