ZETAアライアンスは、2026年4月21日(火)にイノテックビル セミナー会場(神奈川県横浜市)にて、「第19回 ZETA Alliance DAY ～AI時代のIoT実装事例から読み解く次世代ビジネス最前線～」を開催いたします。









AI活用は今、大きな転換点を迎えています。PoCや部分最適にとどまる段階から、サプライチェーンやインフラ全体に価値をもたらす「実装フェーズ」へと移行しつつあります。

本セミナーでは、AIとIoTを組み合わせた実践的な価値創出に焦点を当て、国内外の第一線で活躍する企業・技術者による講演を通じて、次世代ビジネスの全体像を体系的に解説します。

基調講演では、「AIとSCM」をテーマにサプライチェーン変革とAI活用による価値創出の本質を、特別講演では、インドIoTの最新事例、そしてAIの実装こそが鍵と唱える中国市場におけるZETA通信の実践とグローバルへの示唆を解説します。

さらに、センサーデータの活用ソリューション、Agentic IoTが実現する次世代DXなど、最先端技術セッションもご用意しています。





AI、IoT、そしてグローバル市場が交差する現在、求められるのは「導入」ではなく「実装」による価値創出です。

本セミナーは、AIとIoTの融合が生み出す新しいビジネス機会を、国内外の実例とともに体系的に理解できる貴重な機会です。

サプライチェーン改革、IoTビジネス開発、DX推進に関わる皆様のご参加をお待ちしております。









【開催日程】

2026年4月21日(火)15:30～17:30予定(15:00 受付開始)

【開催場所】

＜会場でのご参加＞

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6

イノテックビル 2階 セミナー会場

( https://www.itaccess.co.jp/company/companyoutline/ )

＜オンラインでのご参加＞

インターネット経由でのオンラインにより開催いたします(zoom)

※お申し込み後、ご記入いただいたメールアドレスへご案内をお送りいたします

【対象】ZETAにご興味をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます

【費用】聴講無料(事前のお申し込みが必要となります)

【主催】ZETAアライアンス





詳しくは、ZETAアライアンスのWebサイトで開催案内をご確認ください。

(お申し込みは開催案内にあるフォームでお受けしています)





＜第19回 ZETA Alliance DAY 開催案内Webサイト＞

https://japan.zeta-alliance.org/docs/202603246781





ZETA Alliance DAY セミナー会場





また、2026年4月1日～28日の期間、ZETAアライアンスWebサイトで「特別一般公開：ZETAアライアンスが切り拓く、ビジネス最前線 2026」として、会員限定コンテンツの一部をアーカイブで配信するイベントを開催しています。

この機会にぜひともご覧ください。





＜特別一般公開：ZETAアライアンスが切り拓く、ビジネス最前線 2026 Webサイト＞

https://japan.zeta-alliance.org/docs/202603246797





皆さまのご参加をお待ちしております。