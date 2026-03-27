熊本県熊本市にて、リラクゼーション施設「深 - ととのい - 美箱」が、2026年5月16日にオープンします。

同施設は、元自衛官であり、現在は東京・赤坂で育毛促進エステサロン「美箱」を運営する山口潤が手がけるものです。





店舗完成イメージ





本プロジェクトでは、オープンに先立ちクラウドファンディングを実施。その目的は単なる開業資金ではなく、日々過酷な環境で働く方々への還元としています。









自衛官、警察官、消防士、そして建設現場で働く人々は、長時間のヘルメット着用や高温環境により、頭皮に大きな負担がかかりやすい状況に置かれています。発汗や蒸れによる頭皮トラブル、血行不良といった問題は表面化しにくいものの、深刻な課題の一つです。





現代社会の大きな悩み





また女性においても、抜け毛や頭皮環境の悩みを抱えながら、「どこでケアすればよいのか分からない」「何を選べばよいのか分からない」といった声が多く存在しています。





山口自身も自衛官時代に同様の悩みを抱えた経験から、「頭皮から整えることで、少しでも現場で働く人たちの負担を軽減したい」という想いを形にしました。









施設では「頭の温泉」をコンセプトに、頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術を提供。血行促進や頭皮環境のケア、脳疲労のリフレッシュを目的とした新しいリラクゼーション体験を提案します。





現場職の方のためにも応援お願いします！





クラウドファンディングで集まった支援金は、現場職向けの優待として活用される予定です。





山口は「支えてくださる方々に価値を届けるだけでなく、社会を支えている人たちへ恩返しができる場所にしたい」と語ります。





熊本から、新たな“頭皮ケア文化”と社会貢献の形が発信されます。





元陸上自衛官山口潤

達成資金は現場職の方に還元します。

お得なリターン多数あります。





■店舗概要

店舗名 ： 深 - ととのい - 美箱

所在地 ： 〒862-0926 熊本県熊本市東区保田窪3-17-15

アクセス ： 熊本ICより車で20分、熊本駅よりバスで30分

営業時間 ： 09:00～22:00

平均価格帯： 2,000円～16,500円

URL ： https://shin-totonoi.bibako.com









▼公式サイト

「深 - ととのい - 美箱」： https://shin-totonoi.bibako.com





▼クラウドファインディングURL

https://camp-fire.jp/projects/937525/view





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