【LIXIL名張工場】DXへの挑戦：RFID×AGF連携によるスマート倉庫管理システムの独自構築ー「リクシルをつくる人」Vol.12ー

その中心となるのが、メンバーとの方針確認会だ。長濱は、リーダーたちが答えを教えるのではなくヒントを与えるコーチングを意識し、メンバー自身が課題を発見し、解決策にたどり着くよう導くスタイルを徹底した。自分の提案が現場で成果を生む喜びを知るこの取り組みにより、あるラインでは約半年で当初計画に対し品質を向上させながら生産性も大幅にアップさせるという目覚ましい成果を達成した。どんなことにも常にトップを目指してチャレンジする長濱の目標は「シャッターと言えばLIXIL」と言われるまでにブランド力を浸透させることだ。若手からは「頼りになる兄貴分」として、上司からは重要商材を任せられる「信頼感の厚い人材」として期待されている。若手主体の現場を牽引し、さらなる高みを目指す長濱の挑戦は、LIXILのものづくりの未来を支える大きな力となる。◆長濱さんの紹介は、こちらのwebサイト（https://www.lixil.co.jp/corporate/recruit/interview/hs002/）でも紹介されています。ぜひご覧ください。