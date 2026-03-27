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いよいよ明日３／２８（土）、東武動物公園に「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」がグランドオープン！
本格VR体験を提供する「VR BASE TOKYO」が関東初の常設出店
株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹）と東武レジャー企画株式会社（本社：埼玉県宮代町、取締役社長：石附栄一）は、東武動物公園の開園45周年記念日となる2026年3月28日（土）に、同園内にて「VR BASE TOKYO」の関東初となる常設店舗「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」をグランドオープンいたします。
「VR BASE TOKYO」は2025年12月に福岡に全国初の常設店舗をオープンし、２店舗目が関東に登場。東武動物公園の45周年企画の一環で、2019年にオープンしたVR施設「HEAD ROCK VR」が「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」へリニューアルオープンいたします。
■VR BASE TOKYOとは
PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、様々なVRアトラクションが遊べる施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。
本件に関するお問合わせ先
広報室：熊谷・白石・森山 広報室直通：080-1383-6630 メール：pr102@tobuzoo.co.jp
株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹）と東武レジャー企画株式会社（本社：埼玉県宮代町、取締役社長：石附栄一）は、東武動物公園の開園45周年記念日となる2026年3月28日（土）に、同園内にて「VR BASE TOKYO」の関東初となる常設店舗「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」をグランドオープンいたします。
「VR BASE TOKYO」は2025年12月に福岡に全国初の常設店舗をオープンし、２店舗目が関東に登場。東武動物公園の45周年企画の一環で、2019年にオープンしたVR施設「HEAD ROCK VR」が「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」へリニューアルオープンいたします。
■VR BASE TOKYOとは
PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、様々なVRアトラクションが遊べる施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。
■VR BASE TOKYO各アトラクション概要
【VRサバスポ INFINITY】
・ジャンル： フリーロームVRシューティング
・プレイ時間：約10分
・プレイ人数：１〜12名
・設置数：1エリア
【ウルトラ逆バンジー】
モーションシートとVR映像がシンクロし、風や振動といった特殊効果も合わさって、 ジャンプのスピードや重力などをリアルに再現。大絶叫間違いなしのジャンプ・落下・飛行が実現したライド型VRアトラクション。
・ジャンル：ライド型VRアトラクション
・プレイ時間：約4分
・プレイ人数： １〜4名
・設置数：1台
【恐竜戯画】
果てしなく広がる恐竜世界。「ティラノサウルス」「トリケラトプス」「プテラノドン」など陸・海・空のさまざまな人気恐竜たちが次々と目の前に迫ってきます。はっと振り向くと、そこにも恐竜が！臨場感たっぷりの恐竜の世界を楽しもう！
・ジャンル：ライド型VRアトラクション
・プレイ時間：約4分
・プレイ人数： １〜4名
・設置数：1台
【メガロドン】
潜水艇に乗り込み、いざ海の世界へ！美しいサンゴ礁の森を抜け、たどり着いた神秘の深海・海底帝国。そこで待ちうける巨大生物たちの脅威から無事生還することができるのか…！？
・ジャンル：ライド型VRアトラクション
・プレイ時間：約4分
・プレイ人数： １〜4名
・設置数：1台
【VAR BOX】
世界で展開されているVR-eSportsアーケードシューター。実銃を元に設計したガンコントローラーを持って、ゾンビや恐竜と戦ったり、射的やPvPマルチプレイができたりなど4種のゲームがプレイ可能です。
・ジャンル： VR-eSportsアーケードシューター
・プレイ時間：約3〜5分
・プレイ人数：各1名（通信対戦可)
・設置数：4台
【StormBlizzard】
北極圏の厳しい自然や野生動物の生態を、360度の没入映像で体験しながら、気候変動や環境保護の重要性を学べます。
・ジャンル： VRアトラクション
・プレイ時間：約5分
・プレイ人数：1〜4名
・設置数：1台
【WildImmersion】
VR技術を用いて、野生動物のありのままの姿を360度映像で体験することができる世界初の「バーチャル動物園」をお楽しみいただけます。楽しく遊びながら、環境保護の大切さを学ぶことができます。
・ジャンル： VRアトラクション
・プレイ時間：約5~8分
・プレイ人数：1〜6名
・設置数：1台
【ExtremeTrain】
スリル満点のVR鉄道アドベンチャーです。最新のVR技術により、猛スピードで駆け抜ける列車から絶景や野生動物を間近に体験。環境保護のメッセージを、アトラクション感覚で楽しく学べる構成です。
・ジャンル： VRアトラクション
・プレイ時間：約5分
・プレイ人数：1〜4名
・設置数：1台
※東武動物公園の入園料が別途かかります。
■ダイナモアミューズメントとは
誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。
前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。
公式HP：https://dynamoamusement.jp/
■東武動物公園概要
所在：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110
開園日：1981 （昭和 56 ）年 3 月 28 日
敷地面積：約54ha 動物園：約 120 種類・約 1200 頭 遊園地：約 30 種類の遊戯施設
【VRサバスポ INFINITY】
VRサバスポ（サバイバルゲーム×スポーツ）をコンセプトとした大型フリーロームVRシューティング。自分の身体をフルで活用して戦うINFINITYはまさにスポーツ。今回は6vs6、最大12名の大人数で白熱の対人戦を楽しめます。
・ジャンル： フリーロームVRシューティング
・プレイ時間：約10分
・プレイ人数：１〜12名
・設置数：1エリア
【ウルトラ逆バンジー】
モーションシートとVR映像がシンクロし、風や振動といった特殊効果も合わさって、 ジャンプのスピードや重力などをリアルに再現。大絶叫間違いなしのジャンプ・落下・飛行が実現したライド型VRアトラクション。
・ジャンル：ライド型VRアトラクション
・プレイ時間：約4分
・プレイ人数： １〜4名
・設置数：1台
【恐竜戯画】
果てしなく広がる恐竜世界。「ティラノサウルス」「トリケラトプス」「プテラノドン」など陸・海・空のさまざまな人気恐竜たちが次々と目の前に迫ってきます。はっと振り向くと、そこにも恐竜が！臨場感たっぷりの恐竜の世界を楽しもう！
・ジャンル：ライド型VRアトラクション
・プレイ時間：約4分
・プレイ人数： １〜4名
・設置数：1台
【メガロドン】
潜水艇に乗り込み、いざ海の世界へ！美しいサンゴ礁の森を抜け、たどり着いた神秘の深海・海底帝国。そこで待ちうける巨大生物たちの脅威から無事生還することができるのか…！？
・ジャンル：ライド型VRアトラクション
・プレイ時間：約4分
・プレイ人数： １〜4名
・設置数：1台
【VAR BOX】
世界で展開されているVR-eSportsアーケードシューター。実銃を元に設計したガンコントローラーを持って、ゾンビや恐竜と戦ったり、射的やPvPマルチプレイができたりなど4種のゲームがプレイ可能です。
・ジャンル： VR-eSportsアーケードシューター
・プレイ時間：約3〜5分
・プレイ人数：各1名（通信対戦可)
・設置数：4台
【StormBlizzard】
北極圏の厳しい自然や野生動物の生態を、360度の没入映像で体験しながら、気候変動や環境保護の重要性を学べます。
・ジャンル： VRアトラクション
・プレイ時間：約5分
・プレイ人数：1〜4名
・設置数：1台
【WildImmersion】
VR技術を用いて、野生動物のありのままの姿を360度映像で体験することができる世界初の「バーチャル動物園」をお楽しみいただけます。楽しく遊びながら、環境保護の大切さを学ぶことができます。
・ジャンル： VRアトラクション
・プレイ時間：約5~8分
・プレイ人数：1〜6名
・設置数：1台
【ExtremeTrain】
スリル満点のVR鉄道アドベンチャーです。最新のVR技術により、猛スピードで駆け抜ける列車から絶景や野生動物を間近に体験。環境保護のメッセージを、アトラクション感覚で楽しく学べる構成です。
・ジャンル： VRアトラクション
・プレイ時間：約5分
・プレイ人数：1〜4名
・設置数：1台
※東武動物公園の入園料が別途かかります。
■ダイナモアミューズメントとは
誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。
前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。
公式HP：https://dynamoamusement.jp/
■東武動物公園概要
所在：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110
開園日：1981 （昭和 56 ）年 3 月 28 日
敷地面積：約54ha 動物園：約 120 種類・約 1200 頭 遊園地：約 30 種類の遊戯施設
本件に関するお問合わせ先
広報室：熊谷・白石・森山 広報室直通：080-1383-6630 メール：pr102@tobuzoo.co.jp