いよいよ明日３／２８（土）、東武動物公園に「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」がグランドオープン！





「VR BASE TOKYO」は2025年12月に福岡に全国初の常設店舗をオープンし、２店舗目が関東に登場。東武動物公園の45周年企画の一環で、2019年にオープンしたVR施設「HEAD ROCK VR」が「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」へリニューアルオープンいたします。



■VR BASE TOKYOとは



PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、様々なVRアトラクションが遊べる施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。



