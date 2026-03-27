NTTプレシジョンメディシン株式会社（代表取締役社長：是川 幸士）は、患者一人ひとりに適した医療の実現を支援するため、薬の効きやすさや副作用リスクの傾向を遺伝子情報から予測する検査サービス 「Genovision PGx（ゲノビジョン ピージーエックス）」 を、2026年4月より提供開始いたします。

本サービスでは、薬剤応答に関する遺伝的な傾向を可視化し、薬の選択を検討する際の参考情報として提供することで、投薬治療の際の身体的・経済的負担軽減に貢献することをめざします。

1. サービス提供の背景

近年、医療現場では個別化医療（プレシジョンメディシン）の重要性が高まり、患者一人ひとりの体質や背景に応じた治療選択が求められています。 特に薬物治療においては、同じ薬を同じ量服用しても、人によっては効果が十分に得られなかったり、副作用が強く現れたりすることがあります。これまでは、実際に薬を使用してみなければ効果や傾向が分からず、結果として処方変更や用量調整が必要となる場面もありました。

こうした課題に対する解決策として注目されているのが、遺伝子情報をもとに薬の反応を予測する PGx（ファーマコゲノミクス／薬理ゲノム学） です。欧米では、医師や薬剤師が治療方針を検討する際の参考情報として普及が進みつつあります。

当社は、こうした流れを受け、「アレルギー検査のように、自分の体質を事前に知る」ためのPGxサービスとして、「Genovision PGx」を開発しました。 健診段階で「将来の投薬治療」に備える新たなPGx活用モデルです。

本サービスにより治療を始める前に自分の薬剤応答の傾向を知ることができ、処方の試行錯誤や副作用への不安を軽減できることが期待されます。身体的負担だけでなく、通院や薬の変更に伴う経済的負担の軽減にもつながる、より合理的で納得感のある治療選択を支援します。

2. サービス概要

■ 科学的信頼性の高い解析技術

Genovision PGxでは、理化学研究所が長年にわたり研究・開発してきた、日本人において信頼性の高い薬剤応答関連遺伝子解析技術 「corePGseq」 を用い、18種類の薬剤応答関連遺伝子を解析します。

■ 臨床現場で活用しやすいレポート

解析結果は、日本薬理遺伝学臨床実装コンソーシアム（JCPIC）のコンテンツに基づき、国内臨床に即した形で

・薬の「効きやすさ」の傾向

・副作用の「出やすさ」の傾向

として整理し、医師・薬剤師が診療時に参照しやすい形式のレポートにしています。対象薬剤は、鎮痛剤、脂質異常の薬、血液サラサラの薬、がんの薬、抗うつ薬など、約70種類におよびます。

■ 一生に一度の検査で、将来の治療に備える

Genovision PGxは、全国約60の医療機関における人間ドックのオプション検査としてご提供します。これまで大学病院などの専門的な医療現場で活用されてきたPGxを、より身近に、ご利用いただけます。

遺伝情報は生涯変化しないため、一度の検査結果を将来にわたり活用できます。将来、薬物治療が必要になった際に、検査結果をもとに医師・薬剤師へ相談することで、より安全で自分に合った治療方針の検討につなげることが可能です。

■ NTT基準のセキュリティで、国内完結

個人の遺伝情報という極めて機微なデータを取り扱うため、NTTグループの厳格なセキュリティ基準に準拠し、機微なデータは国内で責任をもって管理・運用しています。受検者のプライバシーと情報安全性を最優先に、安心してご利用いただける体制を整えています。

＜サービス詳細＞https://www.ntt-precisionmedicine.co.jp/service/genovision/pgx

3. 今後の展望

NTTプレシジョンメディシン株式会社は、まずは健診・人間ドック領域におけるPGx検査の普及を進め、次に医療経済性の検証を通じて臨床的価値を検証し、将来的には、電子カルテやお薬手帳とのデータ連携も視野に入れて、一度の検査結果が生涯にわたり医療に活かされるPGx基盤の構築にも挑戦します。

当社は、医療機関のみなさまと共に、「薬は遺伝子を見てから選ぶもの。お薬手帳に遺伝子情報が載るのは当たり前。」という社会の実現をめざし、欧米並みの個別化医療の推進に貢献してまいります。







