亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート 2026年4月11日（土）イーストウイングリニューアルオープン





亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート（所在地：熊本県阿蘇市、総支配人：竹浪康浩、以下当ホテル）は、イーストウイングが全客室を改装し4月11日（土）にリニューアルオープンいたします。本リニューアルでは、全室42㎡のゆとりある客室をベースに、ファミリーやグループ、三世代旅行など多様な旅のスタイルに対応する3タイプの客室をご用意。阿蘇の自然と調和した空間と、滞在をより楽しくするコンセプト性を兼ね備えた客室へと生まれ変わります。

■忍者の世界観を楽しむ「イーストウイング 忍者ファミリールーム」

新設する客室「イーストウイング 忍者ファミリールーム」は、「火の国」熊本をイメージした「赤」と、忍者をイメージした「黒・灰色」を基調とした落ち着いた雰囲気のモダンな和洋室でスタイリッシュなインテリアを設えながら、隠し部屋、忍者をイメージしたアートなど意匠が散りばめられたユニークなコンセプトルームとして登場いたします。お布団4組、ソファーベッド3台に加え、隠し部屋にもお布団を敷くことができ最大7名様まで宿泊可能です。親子三世代の家族旅行や、お子様を中心とした子連れ旅などお子様がワクワクしながらホテル滞在が楽しめる客室です。

■阿蘇の自然を感じる「イーストウイング 和洋室」

阿蘇の自然美を感じるイーストウイング和洋室は、雄大な阿蘇の景色や四季折々の彩りをイメージしたやさしく落ち着きのある空間です。畳スペースで足を伸ばしてくつろぎながら、ベッドで心地よい睡眠も叶う、和のくつろぎと洋の快適さを兼ね備えたデザインの客室です。

■開放感あふれる「イーストウイング フォース」

イーストウイングフォースは、四季折々に表情を変える阿蘇の山々や空の彩りをイメージした開放的なデザインが特徴です。ご家族やグループ旅行に最適で4名様までゆったりとご利用いただける広さ。心地よいプライベート空間でお過ごしいただけます。

当ホテルは、檜作りの純和室や檜風呂付きの和室を有する本館や、阿蘇五岳や大観峰を一望できるノースウイングの客室、2025年2月に誕生した「くまモン」のデザインが施されたサウスウイングのキャラクタールームなど、あらゆる旅のスタイルに寄り添う多彩なルームタイプをご用意しております。今回のリニューアルを機に、さらに魅力を高めていく当ホテルにご期待ください。

【イーストウイング 忍者ファミリールーム】





大人も子どもも楽しめる忍者をコンセプトにした新しいコンセプトルームです。

隠し部屋で忍者気分を味わえ、最大7名様までご宿泊いただけます。

面積：42㎡

布団：4組

ソファーベッド：95cm幅 3台

定員：最大7名

【イーストウイング 和洋室】





和のくつろぎとベッドの快適さを兼ね備えた和洋室は、幅広い世代でのご利用におすすめです。畳で足をのばしてリラックスしながら、ベッドで心地よい眠りへと誘います。

面積：42㎡

布団：4組

ソファーベッド：95cm幅 2台

定員：最大6名

【イーストウイング フォース】





4名様までベッドで快適にお休みいただけるフォースは、ご家族やグループ旅行に最適です。明るく開放的な空間で大切な旅のひとときをお過ごしください。

面積：42㎡

ベッド：120cm幅 2台

エキストラベッド：1台

ソファーベッド1台

定員：最大4名

※画像はイメージです。

【2026年4月客室改装記念】阿蘇の味覚大集合！熊本の旬を堪能！ビュッフェプラン２食付き

イーストウイングのリニューアルを記念した宿泊プラン。スタイリッシュ空間で、ご当地ならではの郷土料理の数々をはじめ、お子様に喜んでいただけるメニューを揃えたキッズコーナーも常設。バラエティに富んだ約90種類のお料理が楽しめるビュッフェレストラン「ASO BOLD KITCHEN（ボールドキッチン）」で熊本グルメをご堪能いただけます。

宿泊予約はこちらから

イーストウイング 忍者ファミリールーム ／ イーストウイング 和洋室 ／ イーストウイング フォース

【亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾートの夜ASOBI】

屋内プール、キッズパーク、ゲームコーナーでは営業時間を大幅に延長し、ご夕食後もゆっくり夜の阿蘇パークリゾートをお楽しみいただけます。





一年中水着で楽しめる「屋内温水プール」





2024年12月28日にオープンしたばかりのキッズパーク





レトロなボードゲームから最新のクレーンゲームまで揃ったゲームコーナー

【亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート】





2024年12月25日、「ホテル阿蘇の司」よりリブランド。ホテル名称は、阿蘇の自然に抱かれた「公園＝パーク」と、余暇・休暇の「リゾート」が併合した名称「阿蘇 パークリゾート」を採用。活発に火山活動を続ける中岳のほか、根子岳・高岳・烏帽子岳・杵島岳などの阿蘇五岳を望む壮大な大自然の中に建ち、天然温泉の大浴場、展望風呂や家族風呂のほか、室内温水プール、宴会場などの施設が充実。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/asoparkresort/

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1230 TEL：0967-34-0811

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

総客室数・収容人数：209室・990人

アクセス：JR「阿蘇」駅より徒歩約15分、阿蘇くまもと空港より車で約40分、九州自動車道「熊本」ICより熊本東バイパス経由で約50分、国道57号（北側復旧道路）「阿蘇西」ICより約10分

駐車場：250台・大型10台

館内施設 ：レストラン、天然温泉（源泉名：司阿蘇温泉／大浴場、露天風呂、展望風呂、貸切風呂）、室内温水プール、キッズパーク、ゲームコーナー、宴会場、会議室、売店、サッカーフィールド等

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは40棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp