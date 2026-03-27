世界の心肺機能評価装置市場、今後10年間で年平均成長率（CAGR）7.23%という堅調な伸びにより急速な成長を達成へ

世界の心肺機能評価装置市場、今後10年間で年平均成長率（CAGR）7.23%という堅調な伸びにより急速な成長を達成へ