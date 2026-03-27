Steelcase、ビックカメラのオンラインショップおよび一部店舗にて製品の取り扱いを開始 ３月より一部店舗にて販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345206/images/bodyimage1】
東京、日本、2026年3月 - Steelcase（スチールケース）は、３月よりビックカメラのオンラインショップおよび一部店舗にて、製品の取り扱いを開始いたします。
本展開では、厳選した製品ラインアップを販売するほか、同社のフラッグシップモデルである「Gesture」および「Series 1」を、対象店舗にて実際にご体験いただける環境をご用意しております（取扱店舗一覧参照）。
高品質なエルゴノミックチェアは、快適性や身体へのフィット感が重要であるため、購入前に実際に試してから選ぶことが非常に大切です。
これまで試座可能な拠点は限られていましたが、本展開により、より多くの利便性の高い店舗にて、Steelcase製チェアを気軽にお試しいただけるようになります。
取扱店舗一覧
ビックカメラ取り扱い店舗
- 日本橋三越
- 岡山駅前店
- 天神1号館
ソフマップ取り扱い店舗
- ソフマップ 神戸ハーバーランド店
発売開始時期について
3月中旬より順次展開
製品について
GESTURE
ビックカメラ.com掲載URL：https://www.biccamera.com/bc/item/14746543/
■定評のある動き
Gestureは、あなたとチェアの関係を再定義します。（米）Wirecutter誌から2022年最高のオフィスチェアに選ばれた360°回転アーム、背中の曲線に沿った背もたれ、調整機能は、調節機能等、テクノロジーが組み合わさる事によってあらゆる姿勢を考慮しています。
■360°回転アーム
Gestureのアームは360°の可動域のどの位置にも調整可能。様々なインターフェイスの端末を使って作業するあなたの動きに追従する事で身体全体をサポートします。アームレストは身体が動いても作業面と平行を保つ事が実現した事によって、いかなる角度にリクライニングしても快適に作業ができます。
■一日を快適に過ごす
Gestureの座面と背もたれが連動する事で動作が一体となり、身体の動きに追従する事で、長時間の作業も快適です。
■LiveBackテクノロジー
Gestureの3D LiveBack(TM)テクノロジーは、姿勢を変える度に背もたれが背骨の自然な動きに沿って柔軟に変形するよう設計されています。背もたれの曲面形状によって座りながら、背骨を自然で健康的なS字型に整えます。
■一日を快適に過ごす
Gestureの座面と背もたれが連動する事で動作が一体となり、身体の動きに追従する事で、長時間の作業も快適です。
■360°回転アームがあなたの集中力を高める
Gestureのアームは360°の可動域のどの位置にも調整可能。様々なインターフェイスの端末を使って作業するあなたの動きに追従する事で身体全体をサポートします。アームレストは身体が動いても作業面と平行を保つ事が実現した事によって、いかなる角度にリクライニングしても快適に作業ができます。
■身体がほっとするバックサポート
Gestureの3D LiveBack(TM)テクノロジーは、姿勢を変える度に背もたれが背骨の自然な動きに沿って柔軟に変形するよう設計されています。背もたれの曲面形状によって座りながら、背骨を自然で健康的なS字型に整えます。
■織の厚いエッジ
座面周囲にあるエッジは織が厚いながら柔らかい為、太ももの裏を圧迫しません。脚の向きを自由に動かして姿勢を変えるよう促されます。
LEAP
ビックカメラ.com掲載URL：https://www.biccamera.com/bc/item/14746483/
■完璧な調整機能
Leapは身体にフィットするよう隅々まで正確に調整可能。操作はとても直感的です。座面はリクライニングに合わせて前後にスライドし、作業への集中力が途切れません。
東京、日本、2026年3月 - Steelcase（スチールケース）は、３月よりビックカメラのオンラインショップおよび一部店舗にて、製品の取り扱いを開始いたします。
本展開では、厳選した製品ラインアップを販売するほか、同社のフラッグシップモデルである「Gesture」および「Series 1」を、対象店舗にて実際にご体験いただける環境をご用意しております（取扱店舗一覧参照）。
高品質なエルゴノミックチェアは、快適性や身体へのフィット感が重要であるため、購入前に実際に試してから選ぶことが非常に大切です。
これまで試座可能な拠点は限られていましたが、本展開により、より多くの利便性の高い店舗にて、Steelcase製チェアを気軽にお試しいただけるようになります。
取扱店舗一覧
ビックカメラ取り扱い店舗
- 日本橋三越
- 岡山駅前店
- 天神1号館
ソフマップ取り扱い店舗
- ソフマップ 神戸ハーバーランド店
発売開始時期について
3月中旬より順次展開
製品について
GESTURE
ビックカメラ.com掲載URL：https://www.biccamera.com/bc/item/14746543/
■定評のある動き
Gestureは、あなたとチェアの関係を再定義します。（米）Wirecutter誌から2022年最高のオフィスチェアに選ばれた360°回転アーム、背中の曲線に沿った背もたれ、調整機能は、調節機能等、テクノロジーが組み合わさる事によってあらゆる姿勢を考慮しています。
■360°回転アーム
Gestureのアームは360°の可動域のどの位置にも調整可能。様々なインターフェイスの端末を使って作業するあなたの動きに追従する事で身体全体をサポートします。アームレストは身体が動いても作業面と平行を保つ事が実現した事によって、いかなる角度にリクライニングしても快適に作業ができます。
■一日を快適に過ごす
Gestureの座面と背もたれが連動する事で動作が一体となり、身体の動きに追従する事で、長時間の作業も快適です。
■LiveBackテクノロジー
Gestureの3D LiveBack(TM)テクノロジーは、姿勢を変える度に背もたれが背骨の自然な動きに沿って柔軟に変形するよう設計されています。背もたれの曲面形状によって座りながら、背骨を自然で健康的なS字型に整えます。
■一日を快適に過ごす
Gestureの座面と背もたれが連動する事で動作が一体となり、身体の動きに追従する事で、長時間の作業も快適です。
■360°回転アームがあなたの集中力を高める
Gestureのアームは360°の可動域のどの位置にも調整可能。様々なインターフェイスの端末を使って作業するあなたの動きに追従する事で身体全体をサポートします。アームレストは身体が動いても作業面と平行を保つ事が実現した事によって、いかなる角度にリクライニングしても快適に作業ができます。
■身体がほっとするバックサポート
Gestureの3D LiveBack(TM)テクノロジーは、姿勢を変える度に背もたれが背骨の自然な動きに沿って柔軟に変形するよう設計されています。背もたれの曲面形状によって座りながら、背骨を自然で健康的なS字型に整えます。
■織の厚いエッジ
座面周囲にあるエッジは織が厚いながら柔らかい為、太ももの裏を圧迫しません。脚の向きを自由に動かして姿勢を変えるよう促されます。
LEAP
ビックカメラ.com掲載URL：https://www.biccamera.com/bc/item/14746483/
■完璧な調整機能
Leapは身体にフィットするよう隅々まで正確に調整可能。操作はとても直感的です。座面はリクライニングに合わせて前後にスライドし、作業への集中力が途切れません。