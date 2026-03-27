標準黒体放射校正源の世界市場2026年、グローバル市場規模（低温広域黒体、二重広域黒体）・分析レポートを発表
2026年3月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「標準黒体放射校正源の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、標準黒体放射校正源のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、標準黒体放射校正源市場の現状と将来動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は16億7100万ドルと評価されており、2031年には29億300万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は8.3%と比較的高い成長が見込まれています。また、米国の関税政策や各国の制度対応の変化が、市場競争構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討しています。
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製品概要と技術特性
放射校正源は、一定または可変温度を持つ赤外放射装置であり、高温測定システム、熱画像装置、熱流測定装置、分光分析装置などにおける温度スケールの調整や校正に使用されます。単一点または複数点の温度測定が可能であり、赤外検出器の温度特性や温度曲線を正確に記録できます。この技術により、測定精度の向上と信頼性の確保が実現されます。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に詳細な分析を行い、市場の競争状況、需給動向、需要変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場占有率の推定値も提示されており、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格に基づいた予測が行われています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、企業は戦略的な意思決定を行い、成長分野への投資判断を行うことができます。
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主要企業分析
主要企業としては、AMETEK、Accurate Sensors Technologies Pvt Ltd、AOIP、CHINO CORPORATION、Fluke Calibration、Optris、Gooch & Housego、Tempsens、Sensortherm、Calex Electronicsなどが挙げられます。これらの企業について、売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から詳細に分析しています。
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市場セグメント分析
市場は種類別に低温広域黒体、二重広域黒体、その他に分類されます。また用途別には航空宇宙、医薬、発電、半導体、その他に分かれています。このような細分化により、各分野の需要特性や成長可能性を明確にし、特定市場への戦略的参入を支援します。
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地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象に市場分析を行っています。特にアジア太平洋地域では産業の発展とともに需要の拡大が期待されており、重要な成長地域とされています。各地域における販売数量、消費額、成長率を比較し、市場の特徴を明らかにしています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「標準黒体放射校正源の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、標準黒体放射校正源のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、標準黒体放射校正源市場の現状と将来動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は16億7100万ドルと評価されており、2031年には29億300万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は8.3%と比較的高い成長が見込まれています。また、米国の関税政策や各国の制度対応の変化が、市場競争構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討しています。
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製品概要と技術特性
放射校正源は、一定または可変温度を持つ赤外放射装置であり、高温測定システム、熱画像装置、熱流測定装置、分光分析装置などにおける温度スケールの調整や校正に使用されます。単一点または複数点の温度測定が可能であり、赤外検出器の温度特性や温度曲線を正確に記録できます。この技術により、測定精度の向上と信頼性の確保が実現されます。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に詳細な分析を行い、市場の競争状況、需給動向、需要変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場占有率の推定値も提示されており、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格に基づいた予測が行われています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、企業は戦略的な意思決定を行い、成長分野への投資判断を行うことができます。
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主要企業分析
主要企業としては、AMETEK、Accurate Sensors Technologies Pvt Ltd、AOIP、CHINO CORPORATION、Fluke Calibration、Optris、Gooch & Housego、Tempsens、Sensortherm、Calex Electronicsなどが挙げられます。これらの企業について、売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から詳細に分析しています。
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市場セグメント分析
市場は種類別に低温広域黒体、二重広域黒体、その他に分類されます。また用途別には航空宇宙、医薬、発電、半導体、その他に分かれています。このような細分化により、各分野の需要特性や成長可能性を明確にし、特定市場への戦略的参入を支援します。
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地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象に市場分析を行っています。特にアジア太平洋地域では産業の発展とともに需要の拡大が期待されており、重要な成長地域とされています。各地域における販売数量、消費額、成長率を比較し、市場の特徴を明らかにしています。
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