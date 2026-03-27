世界三大記念艦「三笠」100周年記念！横須賀・三笠売店限定で「1/1000 精密塗装済み完成モデル」を新発売
世界三大記念艦「三笠」100周年記念！横須賀・三笠売店限定で「1/1000 精密塗装済み完成モデル」を新発売
真鍮線マストやZ旗まで忠実に再現。歴史の重みを細部に宿した、三笠記念艦でしか手に入らない至高の逸品。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345331/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345331/images/bodyimage2】
【本文】 株式会社ヒートグループ（本社：神奈川県、代表取締役：高橋）は、今年で記念艦保存100周年を迎えた世界三大記念艦「三笠」（神奈川県横須賀市）において、限定販売商品「1/1000 日本海軍戦艦 三笠 精密完成モデル」を発売いたしました（日本製）。
本製品は、横須賀の三笠記念艦内売店のみで購入可能な限定販売モデルです。 1/1000という手のひらサイズながら、マストに真鍮線を使用し、フラッグには日本海海戦の象徴である「Z旗」や「大将旗」を緻密に再現。 全体を高級感のあるつや消し塗装で仕上げた、コレクター垂涎の完成品モデルとなっています。
三笠保存100周年という節目の年に、横須賀の歴史と共に歩む特別な一点をぜひお手元にお迎えください。
【商品概要】
● 商品名：1/1000 精密モデル 日本海軍戦艦 三笠 日本製
● 販売場所：世界三大記念艦「三笠」売店（限定販売）
● 仕様：塗装済み完成モデル、真鍮線マスト使用、Z旗・大将旗再現、つや消し仕上げ ケース付
● 販売価格3,300円税込み3,630円 ウォーターラインタイプも販売
【本件に関するお問い合わせ先】
● 企業名：株式会社ヒートグループ
● TEL：046-807-0825
● FAX：046-807-4737
● Email：takahashi@heat-group.com
配信元企業：株式会社ヒートグループ
真鍮線マストやZ旗まで忠実に再現。歴史の重みを細部に宿した、三笠記念艦でしか手に入らない至高の逸品。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345331/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345331/images/bodyimage2】
【本文】 株式会社ヒートグループ（本社：神奈川県、代表取締役：高橋）は、今年で記念艦保存100周年を迎えた世界三大記念艦「三笠」（神奈川県横須賀市）において、限定販売商品「1/1000 日本海軍戦艦 三笠 精密完成モデル」を発売いたしました（日本製）。
本製品は、横須賀の三笠記念艦内売店のみで購入可能な限定販売モデルです。 1/1000という手のひらサイズながら、マストに真鍮線を使用し、フラッグには日本海海戦の象徴である「Z旗」や「大将旗」を緻密に再現。 全体を高級感のあるつや消し塗装で仕上げた、コレクター垂涎の完成品モデルとなっています。
三笠保存100周年という節目の年に、横須賀の歴史と共に歩む特別な一点をぜひお手元にお迎えください。
【商品概要】
● 商品名：1/1000 精密モデル 日本海軍戦艦 三笠 日本製
● 販売場所：世界三大記念艦「三笠」売店（限定販売）
● 仕様：塗装済み完成モデル、真鍮線マスト使用、Z旗・大将旗再現、つや消し仕上げ ケース付
● 販売価格3,300円税込み3,630円 ウォーターラインタイプも販売
【本件に関するお問い合わせ先】
● 企業名：株式会社ヒートグループ
● TEL：046-807-0825
● FAX：046-807-4737
● Email：takahashi@heat-group.com
配信元企業：株式会社ヒートグループ
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