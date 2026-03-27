再生可能エネルギーソリューションへの需要拡大に牽引され、太陽熱集熱器市場は2035年までに750億ドルを突破へ

再生可能エネルギーソリューションへの需要拡大に牽引され、太陽熱集熱器市場は2035年までに750億ドルを突破へ