株式会社MOTOM(所在地：千葉県柏市、代表者：田中 修久)が運営するバイク＆パーツ検索サイト「BDSバイクセンサー」では、2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)の期間限定で、「BDSバイクセンサー春得キャンペーン」を開催します。





BDSバイクセンサー春得キャンペーン





本キャンペーンでは、期間中にBDSバイクセンサーで車両見積や在庫確認などのお問い合わせを行い、その車両が後日ご成約となった場合、お申し込みいただいた方全員に、もれなく5,000円分のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。バイクの購入を検討されている方は、ぜひとも「BDSバイクセンサー」でバイクを探してみてください。









【キャンペーン概要】

キャンペーン名：BDSバイクセンサー春得キャンペーン

開催期間 ：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)

プレゼント内容：アマゾンギフト券5,000円分(ギフトコード)

応募資格 ：期間中にBDSバイクセンサーで車両見積りの問い合わせを行い、

その車両が後日ご成約となった場合

応募方法 ：キャンペーンサイト内にある応募フォームに必要事項をご入力し、

お申し込みをいただいた後、書類(売買契約書・車検証等)をアップロード

※本体価格が税込3万円以上の車両が対象です

※お申し込み後、書類の画像アップロードが必要となります

※詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください









【キャンペーン特設ページ】

https://campaign.bds-bikesensor.net/









【会社概要】

社名 ： 株式会社MOTOM

代表者 ： 田中 修久

所在地 ： 千葉県柏市金山770

設立日 ： 2025年

事業内容： バイク＆パーツ検索サイト「BDSバイクセンサー」運営

URL ： https://www.bds-bikesensor.net/