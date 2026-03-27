株式会社MOTOM(所在地：千葉県柏市、代表者：田中 修久)が運営するバイク＆パーツ検索サイト「BDSバイクセンサー」では、2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)の期間限定で、「BDSバイクセンサー春得キャンペーン」を開催します。


BDSバイクセンサー春得キャンペーン


本キャンペーンでは、期間中にBDSバイクセンサーで車両見積や在庫確認などのお問い合わせを行い、その車両が後日ご成約となった場合、お申し込みいただいた方全員に、もれなく5,000円分のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。バイクの購入を検討されている方は、ぜひとも「BDSバイクセンサー」でバイクを探してみてください。



【キャンペーン概要】

キャンペーン名：BDSバイクセンサー春得キャンペーン

開催期間　　　：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)

プレゼント内容：アマゾンギフト券5,000円分(ギフトコード)

応募資格　　　：期間中にBDSバイクセンサーで車両見積りの問い合わせを行い、

　　　　　　　　その車両が後日ご成約となった場合

応募方法　　　：キャンペーンサイト内にある応募フォームに必要事項をご入力し、

　　　　　　　　お申し込みをいただいた後、書類(売買契約書・車検証等)をアップロード

※本体価格が税込3万円以上の車両が対象です

※お申し込み後、書類の画像アップロードが必要となります

※詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください



【キャンペーン特設ページ】

https://campaign.bds-bikesensor.net/



【会社概要】

社名　　： 株式会社MOTOM

代表者　： 田中 修久

所在地　： 千葉県柏市金山770

設立日　： 2025年

事業内容： バイク＆パーツ検索サイト「BDSバイクセンサー」運営

URL　　 ： https://www.bds-bikesensor.net/