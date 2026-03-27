株式会社ONIBUS(本社：東京都目黒区、代表取締役：坂尾 篤史)と株式会社カップス(本社：東京都港区、代表取締役社長：西本 圭吾)は、全米No.1シェア※のカプセル式コーヒー＆ティーマシン「KEURIG(R)(キューリグ)」専用カプセル「ONIBUS COFFEE オニバスブレンド」を共同開発し、2026年4月1日(水)に発売いたします。





※Euromonitor2024年実績データ





キューリグ「ONIBUS COFFEE」カプセル 商品写真1





■スペシャルティコーヒーショップ「ONIBUS COFFEE」について

ONIBUS COFFEE(オニバスコーヒー)は、2012年に東京で創業したスペシャルティコーヒーショップです。店名の「ONIBUS」はポルトガル語で“公共バス”を意味し、「人と人、街と街をつなぐ存在でありたい」という想いが込められています。世界各地の農園から厳選したスペシャルティコーヒーを自社で焙煎し、豆の個性を最大限に引き出した一杯を提供。近年はスペシャルティコーヒーの裾野を広げるべく、クオリティやホスピタリティだけでなくサスティナビリティにも注力し、ONIBUS COFFEEがあることでその街の価値を高めることを目標としています。現在は国内外に12店舗を展開しています。





キューリグ「ONIBUS COFFEE」カプセル 商品写真2





■「ONIBUS COFFEE」初のカプセルコーヒー 【カプセルの特徴・こだわり】

今回発売する「ONIBUS COFFEE オニバスブレンド」は、ONIBUS COFFEEが店舗で提供しているスペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも楽しめるように開発されました。コーヒーの個性を引き出す焙煎と、日常に寄り添うような飲みやすさを両立し、店舗で提供している「オニバスブレンド」の味わいを再現。カプセル内には新鮮なコーヒー豆を密封し、KEURIG(R)の抽出システムにより、毎回淹れたての香りと味わいを楽しむことができます。店舗で味わうスペシャルティコーヒーの魅力を、ボタン一つで手軽に楽しめる新しいコーヒー体験をお届けします。









■ONIBUS COFFEE代表 坂尾 篤史 コメント

コーヒーで人と人、街と街をつなぐ存在でありたいONIBUSと、家庭のドリンクプラットフォームを目指すKEURIG(R)には共通する想いがあり、今回の商品を作り上げることができました。

「ONIBUS COFFEE オニバスブレンド」には、スペシャルティコーヒーのみを使用しています。手軽に楽しめるKEURIG(R)だからこそ、味わいはもちろん、トレーサビリティやサステナビリティまで大切にしたコーヒーを選びました。店舗に来られない地域の方々にも、本質的なコーヒーの魅力を届けたいという想いで取り組んでいます。一杯を気軽に楽しむことが、生産者のよろこびにもつながる。そんな循環が広がっていくことを願っています。









■「ONIBUS COFFEE」カプセル おすすめの楽しみ方

(1) ブラックで味わう

甘さが主体で、後味にはベリー系の果実味を感じていただけるコーヒーに仕上がっています。コーヒーの苦さが苦手な方でも飲みやすいコーヒーです。





(2) おうちカフェでゆったりした時間を

ONIBUS COFFEE店舗でも提供しているバナナブレッドなどのスイーツを合わせれば、自宅がONIBUS COFFEEに早変わり。お菓子はONIBUS COFFEE公式オンラインストアで購入可能です。









■製品概要

商品名 ： ONIBUS COFFEE

内容量 ： 1箱/12個入り

希望小売販売価格： 2,280円(税別)

発売日 ： 2026年4月1日(水)

焙煎度合い ： 中煎り

特徴 ： 口に含んだ瞬間に広がるカカオのようなフレーバー。

心地よい一杯をお楽しみいただけます。

販売チャネル ： KEURIG(R)公式オンラインストア( https://www.keurig.jp/ )









■カプセル式コーヒー＆ティーマシン「KEURIG(R)(キューリグ)」について

カプセル式コーヒー＆ティーマシン「KEURIG(R) (キューリグ)」とは、本格的なコーヒー・紅茶・お茶が楽しめる、全米 No.1 シェアのカプセル式コーヒー＆ティーマシンです。誰もが知る名店や普段は味わえないご当地カフェなど、20以上のブランドとコラボし、40種類以上のカプセルを自宅で楽しむことができます。専用カプセルの中のコーヒー豆や茶葉は脱酸素状態で密封しているため酸化せず、新鮮な味と香りを楽しむことができます。





【KEURIG(R)(キューリグ)の使い方】

(1) お好みのK-Cup(R)を専用マシンにセット

(2) 抽出ボタンを押す

(3) 30～40秒で抽出完了





KEURIG(R)（キューリグ）の使い方





【おいしさの秘密K-Cup(R)】

K-Cup(R)は、窒素を充填し密閉することで豆や茶葉を酸化から守り、いつでも淹れたての味と香りが楽しめます。また、豆の蒸らしや茶葉のジャンピングのための空間を計算しているため、K-Cup(R)は他社のカプセルに比べ、少し大きめな点も特徴です。





おいしさの秘密K-Cup(R)





■株式会社ONIBUS 会社概要

代表 ： 代表取締役 坂尾 篤史

本社所在地： 東京都目黒区八雲4-10-20

事業内容 ： スペシャルティコーヒーの焙煎・販売、カフェ店舗の運営、

コーヒー豆・関連商品の販売

ONIBUS COFFEE公式オンラインストア： https://onibuscoffee.com/









■株式会社カップス 会社概要

代表 ： 代表取締役社長 西本 圭吾

本社所在地： 東京都港区赤坂8-5-26

事業内容 ： KEURIG(R)(キューリグ)マシン及びKEURIG(R)カプセル等の販売事業

KEURIG(R)公式オンラインストア： https://www.keurig.jp/