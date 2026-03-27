バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ウルトラマンメビウス』より「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.」(11,000円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月27日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000248439/?rt=pr





ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.





■商品特長

2006年に放送し、今年20周年を迎える『ウルトラマンメビウス』から、変身アイテム「メビウスブレス」を、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーのカラーリングで商品化します。





赤を基調とした通常形態のメビウスブレスとは印象が異なる、メビウスインフィニティーのブレスを塗装色で再現。劇中の印象に近い外観となっております。

また、過去発売された「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」と同様に振動センサーを搭載しており、メビウスブレスの出現音を発動できます。さらに、クリスタルサークルを回転させると変身音が発動し、変身シークエンスを再現できます。





音声は作品中でも関わりの深いウルトラ兄弟の劇中セリフを収録。印象的なシーンを再現できます。

また、ウルトラマンメビウスの各形態の必殺技音のほか、掛け声やメビウスインフィニティーの変身時音声も収録しております。





※本商品のプログラム内容は、発売済みの「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」を流用しております。

※本商品は既存品の金型を流用しております。





ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.(商品イメージ1)

ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.(使用イメージ2)





■商品概要

・商品名 ：ウルトラレプリカ メビウスブレス

-ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.

( https://p-bandai.jp/item/item-1000248439/?rt=pr )

・価格 ：11,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：メビウスブレス本体…1

メビウスブレス専用台座…1

ベルト…1

・商品サイズ：メビウスブレス本体…W約76mm×H約162mm×D約63mm

メビウスブレス専用台座…W約70mm×H約114mm×D約70mm

ベルト…長さ約260mm×幅約40mm

※腕首周り…約150mm～約200mm

※面ファスナーで調整可能となっております

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年3月27日(金)16時～2026年5月25日(月)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)円谷プロ





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■『ウルトラマンメビウス』とは

ウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品として製作された。テレビシリーズとしては『ウルトラマン80』以来となる、「M78星雲光の国」世界の流れをくむ作品にあたる。“平成ウルトラマンシリーズ”で人気のパワーアップによるデザイン変化や青いウルトラマン(ウルトラマンヒカリ＝ハンターナイトツルギ)の登場、また昭和のウルトラヒーロー・怪獣が登場するなどの要素があり、幼年層から往年のファンまで好評を博した。





ウルトラの父の命を受けて地球に降り立った宇宙警備隊のルーキー・ウルトラマンメビウスが、ウルトラマンとして、また地球人の姿では防衛隊・CREW GUYSの新生クルー「ヒビノ ミライ」として、仲間達と共に宇宙怪獣から地球を守るために戦い、成長を遂げていく物語。(2006年4月～ CBC／TBS系にて放送)









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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