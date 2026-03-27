『ウルトラマンメビウス』20周年記念！「メビウスブレス」がインフィニティカラーで登場！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ウルトラマンメビウス』より「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.」(11,000円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月27日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000248439/?rt=pr
ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.
■商品特長
2006年に放送し、今年20周年を迎える『ウルトラマンメビウス』から、変身アイテム「メビウスブレス」を、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーのカラーリングで商品化します。
赤を基調とした通常形態のメビウスブレスとは印象が異なる、メビウスインフィニティーのブレスを塗装色で再現。劇中の印象に近い外観となっております。
また、過去発売された「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」と同様に振動センサーを搭載しており、メビウスブレスの出現音を発動できます。さらに、クリスタルサークルを回転させると変身音が発動し、変身シークエンスを再現できます。
音声は作品中でも関わりの深いウルトラ兄弟の劇中セリフを収録。印象的なシーンを再現できます。
また、ウルトラマンメビウスの各形態の必殺技音のほか、掛け声やメビウスインフィニティーの変身時音声も収録しております。
※本商品のプログラム内容は、発売済みの「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」を流用しております。
※本商品は既存品の金型を流用しております。
ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.(商品イメージ1)
ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.(使用イメージ2)
■商品概要
・商品名 ：ウルトラレプリカ メビウスブレス
-ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.
( https://p-bandai.jp/item/item-1000248439/?rt=pr )
・価格 ：11,000円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：メビウスブレス本体…1
メビウスブレス専用台座…1
ベルト…1
・商品サイズ：メビウスブレス本体…W約76mm×H約162mm×D約63mm
メビウスブレス専用台座…W約70mm×H約114mm×D約70mm
ベルト…長さ約260mm×幅約40mm
※腕首周り…約150mm～約200mm
※面ファスナーで調整可能となっております
・対象年齢 ：15才以上
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他
・予約期間 ：2026年3月27日(金)16時～2026年5月25日(月)23時予定
・商品お届け：2026年9月予定
・発売元 ：株式会社バンダイ
(C)円谷プロ
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
■『ウルトラマンメビウス』とは
ウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品として製作された。テレビシリーズとしては『ウルトラマン80』以来となる、「M78星雲光の国」世界の流れをくむ作品にあたる。“平成ウルトラマンシリーズ”で人気のパワーアップによるデザイン変化や青いウルトラマン(ウルトラマンヒカリ＝ハンターナイトツルギ)の登場、また昭和のウルトラヒーロー・怪獣が登場するなどの要素があり、幼年層から往年のファンまで好評を博した。
ウルトラの父の命を受けて地球に降り立った宇宙警備隊のルーキー・ウルトラマンメビウスが、ウルトラマンとして、また地球人の姿では防衛隊・CREW GUYSの新生クルー「ヒビノ ミライ」として、仲間達と共に宇宙怪獣から地球を守るために戦い、成長を遂げていく物語。(2006年4月～ CBC／TBS系にて放送)
■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは
「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。
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