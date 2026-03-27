劇団狼少年第十五回公演『晩カラ学校』仙台公演が2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月17日 (金)にパトナシアター(宮城野区文化センター)（宮城県 仙台市宮城野区 五輪 2丁目12番70号）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイトhttps://www.ohkamishow.com/stage15劇団狼少年（運営：株式会社ravencompany）は、第15回公演『晩カラ学校』仙台公演を、2026年4月15日（水）～17日（金）にて上演いたします。

本作は、東京・本多劇場にて連日満席を記録し、約3,000名を動員した話題作です。大阪公演を経て、いよいよ劇団の第二の故郷ともいえる東北・仙台にて大千穐楽を迎えます。さらに本公演と並行して、宮城県内でのロケによる映画化プロジェクトも始動。舞台から映画へと展開する、新たな挑戦が動き出しています。

劇団狼少年 第15回公演『晩カラ学校』 “人生をやり直す場所”を描く

『晩カラ学校』は、夜間中学校を舞台にしたヒューマンドラマです。主人公は、かつて社会からはみ出した元ヤクザの男。行き場を失った彼が夜間中学校と出会い、さまざまな事情を抱えた人々と出会うことで、もう一度人生と向き合っていく。教室には、義務教育を受けられなかった高齢者、不登校経験者、人に言えない過去を抱える者、障害を持つ人など、さまざまな背景を持つ生徒たちが集い、それぞれが“やり直し”の一歩を踏み出そうとしているのです。

本作のテーマは“再生”と“つながり”。個人の再出発だけでなく、人と人が寄り添い支え合う「和（輪）」の精神を描きます。分断が進む現代において、人がつながり合うことの意味を問い直す作品です。東京・本多劇場での公演は全日程満席を記録し、観客動員はのべ3,000名を突破。「何度も涙を拭った」「人生をやり直す勇気をもらった」といった声が多く寄せられ、各地で話題を呼んでいます。

舞台から映画へ--自分たちの手で挑む

本作は過去に大手事務所から映画化のオファーを受けましたが、キャスト変更や脚本改変といった条件を受け、辞退しました。その上で選んだのが、「自分たちで映画を作る」という道です。現在、宮城県内でのロケを予定し、制作費約3,000万円規模のインディペンデント映画として企画が進行しています。企画・脚本・監督・主演：奥津裕也プロデューサー：奥津裕也、青柳弘太共同プロデューサー：及川奈央制作費はクラウドファンディングと企業協賛によって調達を予定。“舞台から映画へ”という新たな挑戦に、多くの方々の参加を募っています。クラウドファンディングページ：https://motion-gallery.net/projects/bankaragakko※2026年5月29日23時59分まで

【主宰・奥津裕也からのメッセージ】不器用でもいい。何者でもなくてもいい。自ら行動し、前に一歩踏み出す勇気を。人生は、自分自身の選択で変えていける。『晩カラ学校』は、その一歩を肯定する物語です。そしてこの挑戦自体が、「人生は自分で変えられる」という証明でもあります。

公演概要

『晩カラ学校』公演期間：2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月17日 (金)会場：パトナシアター(宮城野区文化センター)（宮城県 仙台市宮城野区 五輪 2丁目12番70号）■出演者奥津裕也及川奈央たむらもとこ 米本学仁宮後マミ ●祐真キキ ○松本実黒須杏樹 ●竹中友紀子 ○實川阿季玉置康二文ノ綾髙見美儀 ●伊藤ナツキ ○長尾卓磨泉知束（ゴツプロ!）林田麻里山本亨音楽：square=circle※ダブルキャストの出演日時はスケジュール欄でご確認ください■スタッフ作：狼少年演出：奥津裕也■公演スケジュール2026年4月15日(水) 19:00 ●2026年4月16日(木) 14:00 ○2026年4月17日(金) 14:00 ●2026年4月17日(金) 19:00 ○○：祐真キキ 竹中友紀子 伊藤ナツキ●：黒須杏樹 宮後マミ 髙見美儀※受付45分前／開場30分前より開始■チケット料金VIP席引換券：10,000円（税込）※最優良席、限定グッズ付※当日、開演の45分前より受付にて指定席券と引換いたします。※連席をご用意できない場合がございます。予めご了承ください。一般席：5,500円（全席指定・税込）

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