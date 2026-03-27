いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、お土産1番人気商品の「いちごのバウムクーヘン」の新たな味わいとして、「いちごのバウムクーヘン静岡抹茶」を3月28日(土)より発売いたします。

そして、バウムクーヘンの新フレーバー登場に先駆けて、静岡県産いちごと静岡抹茶の新作スイーツ4種が登場する「静岡県産いちごと静岡抹茶フェア」を5月31日(日)まで開催中！日本三大銘茶と称される「静岡抹茶」を使った色鮮やかなスイーツで、いちごの名産地である静岡・伊豆の国市から、春を彩るいちごの魅力を発信してまいります。

[公式サイト] http://izu-ichigo.com/





いちごのバウムクーヘン静岡抹茶 ※写真は全てイメージです





■初登場！静岡抹茶×いちごのバウムクーヘン

「いちごのバウムクーヘン」は、2018年のオープン当初から長く愛され続けている看板商品。静岡県産紅ほっぺのパウダーを使い、施設内にあるバウムクーヘン工房で、時間をかけてじっくり焼き上げるクラフトバウムクーヘンです。2025年12月をもって、おかげさまで累計販売個数7万個を突破いたしました。





【定番商品】いちごのバウムクーヘン





3月28日(土)より登場する春の限定フレーバー「静岡抹茶」は、静岡県産紅ほっぺパウダーを使用したふわふわのいちごの生地に、香り高く緑鮮やかな静岡県産抹茶を練り込んだ生地をバランスよく合わせ、甘酸っぱいいちごチョコレートでコーティングした、3層仕立て。静岡抹茶のほろ苦さを、まるで紅ほっぺのような甘酸っぱい味わいが引き立てる、季節に寄り添う味わいに仕上げました。静岡土産にもぴったりな一品です。





いちごのバウムクーヘン静岡抹茶 パッケージ





■いちごのバウムクーヘン静岡抹茶

価格 ： 1,944円(税込) / 1,800円（税抜）

アレルギー： 卵・乳成分・小麦・アーモンド・大豆

※数量限定販売

※5月末までの販売を予定しておりますが、なくなり次第早期終了いたします。









■施設全体“いちご×抹茶尽くし”！「静岡県産いちごと静岡抹茶フェア」も同時開催中！

静岡県産いちごと静岡抹茶をテーマにした期間限定フェアを5月31日(日)まで開催中です。「静岡抹茶といちごのスイーツプレート」や「静岡抹茶ファクトリーショートケーキ」をはじめとした人気メニューが、いちご×抹茶の味わいに。まだまだ旬が続く甘酸っぱい静岡県産いちごと静岡抹茶のふくよかな香りが生み出す、静岡らしさが詰まった限定メニュー4種で、静岡県の魅力をお楽しみください。





静岡県産いちごと静岡抹茶フェア





中でも、「静岡抹茶といちごのスイーツプレート」と「静岡抹茶のバウムソフト」の2種には、新発売の「いちごのバウムクーヘン静岡抹茶」を使用。スイーツと共に、新作のバウムクーヘンもお試しいただけます。





静岡抹茶といちごのスイーツプレート ※BonBonBERRY cafe限定





静岡抹茶のバウムソフト ※BonBonBERRY STAND限定





その他、ティータイムにもおすすめのショーケーススイーツも2種登場。静岡観光の思い出にはもちろん、大人のご褒美タイムにも最適な新作スイーツを、この機会にぜひご堪能ください。









■各メニュー詳細

・静岡抹茶といちごのスイーツプレート 1,800円(税込) ※BonBonBERRY cafe限定

アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ゼラチン

・静岡抹茶のバウムソフト 750円(税込) ※BonBonBERRY STAND限定

アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆

・ファクトリーショートケーキ静岡抹茶 1,400円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆

・静岡抹茶のクリーム大福 700円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆

※すべて数量限定









■ランチメニューも春の装いに！

BonBonBERRY cafeに、春野菜が爽やかに彩る期間限定ランチメニュー2種が、「静岡県産いちごと静岡抹茶フェア」に併せて登場いたしました。季節を彩るいちごスイーツと共に、店内のカフェにてごゆっくりお楽しみください。





左)春野菜とチキンのトマトペンネ、中央)春野菜と明太子のクリームパスタ





■各メニュー詳細(全てにいちごサラダ・季節のスープ・ドリンクつき)

・春野菜と明太子のクリームパスタ 1,350円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・大豆・ゼラチン

・春野菜とチキンのトマトペンネ 1,350円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・鶏肉・大豆









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について





■店舗概要

所在地 ： 静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ： 0558-99-9300

定休日 ： なし

営業時間： お土産コーナー9：00～17：00

ボンボンベリーカフェ10：00～17：00(イートイン16：00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ) ： http://www.izunoheso.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/