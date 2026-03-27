L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル３F、代表：志田英知）は、春の新生活シーズンにあわせ、ワイヤレスイヤホンが抽選で当たる「春の新生活応援キャンペーン」を公式Instagramアカウントにて3月24日から開始いたしました。

春の新生活応援キャンペーン実施背景

新生活を迎える春は、通勤・通学ルートの変更やライフスタイルの変化に伴い、日常の過ごし方が大きく変わる時期です。このタイミングで、より快適で充実したリスニング体験を求めるユーザーニーズが高まっています。当社は、2015年の事業開始以来、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリーなど、生活をより便利で豊かにするテクノロジー製品を提供してまいりました。現在では日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールで販売を展開し、累計1,000万人以上のお客様にご利用いただいています。本キャンペーンは、新しい環境での生活をスタートする皆様に向け、音楽とビジュアルで日常を彩る新しいリスニング体験をお届けする春限定企画です。シンプルな応募方法で、どなたでも気軽にご参加いただけます。

次世代イヤホンの特長

本キャンペーンの賞品となるワイヤレスイヤホンは、充電ケースに高精細LCDタッチスクリーンを搭載した多機能モデルです。従来のイヤホンの概念を超え、スマートフォンを開かずに主要機能を操作できる利便性を実現しています。音量調整、電池残量表示、カメラ操作、言語切り替え、壁紙切り替え、画面の明るさ調整、イヤホン探索機能など、12種類の機能を一つのスクリーンで簡単に操作できます。直感的で便利なユーザー体験により、通勤時間やアクティブなシーン、動画視聴やゲームプレイなど、様々な場面でストレスなく利用可能です。特筆すべきは気分で選べる5種の壁紙機能です。内蔵された5種類のオリジナル壁紙から、その日の気分やシーンに合わせてデザインを切り替えられます。スクリーンをタップするだけの簡単操作で、日常にさりげない楽しさと個性をプラスできる点が、従来製品との大きな違いです。また、最新のBluetooth 6.0に対応することで、従来モデルと比較してより安定した接続性能と低遅延を実現しています。通勤・通学時や動画視聴、ゲームプレイなど、あらゆるシーンにおいて快適なワイヤレス体験を提供する設計となっています。製品の詳しい情報は、以下のページにてご覧ください。https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302149/

キャンペーン概要

応募期間は3月24日（火）から4月6日（月）までとなります。当選人数は2名様で、賞品はワイヤレスイヤホンです。応募方法は3つのステップで完了します。まず公式Instagramアカウント（@livelylife_sns）をフォローしていただき、次に対象投稿に「いいね」をしてください。さらにコメント投稿をすることで当選確率がアップします。当選者様には、後日Instagramのダイレクトメッセージ（DM）にて個別にご連絡いたします。抽選は参加条件を満たした応募者の中から厳正に行われ、当選者をランダムに決定いたします。当選された権利は応募されたご本人様のものであり、権利の譲渡はできません。賞品のお届けは日本国内、当選者ご本人様の住所に限らせていただきます。ご住所の不備や転居、長期不在などの理由により賞品のお届けができない場合には、当選が無効となりますのでご注意ください。ご連絡いただいた個人情報は、抽選および賞品発送の目的のみに使用し、当社以外の第三者に開示・提供することはございません。

応募方法詳細

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/livelylife_sns/キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DWQuLtaE-_K/?img_index=1

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：志田英知所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F電話：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/