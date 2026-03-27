CS放送「衛星劇場」では、第1次韓流ブームを牽引した韓国ドラマをお届けする「韓国ドラマClassic～不朽の名作選～」を放送中。4月からは2004年のドラマ「パリの恋人」と、2008年のドラマ「家門の栄光」をお送りします。「パリの恋人」はパリを舞台に身分違いの恋を描いたシンデレララブストーリー。韓国で最高視聴率57.4％という驚異的な視聴率を記録し、社会現象を巻き起こした歴史的名作です。「家門の栄光」はパク・シフ主演で、こちらも高視聴率を獲得した大ヒット作。笑いあり、涙ありのホームドラマで、韓国の伝統文化を再現したセットにも注目です。ぜひご覧ください！

「パリの恋人」©SBS

「パリの恋人」©SBS

パリの恋人

★CS衛星劇場にて、4月1日(水) 放送スタート！毎週(水)午後11:00／毎週(火)午前11:302004年/韓国/全20話[演出]シン・ウチョル[脚本]キム・ウンスク[出演]パク･シニャン、キム･ジョンウン、イ･ドンゴンパク・シニャン＆イ・ドンゴン豪華競演！パリを舞台に身分違いの恋を描き、韓国で最高視聴率57.4％という驚異的な視聴率を記録した究極のロマンティックシンデレララブストーリー！パリで1人暮らしをしている貧しい留学生テヨン(キム・ジョンウン)は、偶然家政婦の求人を見つけ住み込みの家政婦として働き始めることになる。そこで政略結婚の末に離婚を味わった財閥二世のギジュ(パク・シニャン)と出会う。さらに彼を兄のように慕いながらもテヨンを愛してしまったスヒョク（イ・ドンゴン）とも出会い…。真実の愛を求めながらもすれ違いを続ける若者たちの姿を描く。

「家門の栄光」©SBS

「家門の栄光」©SBS

家門の栄光

★CS衛星劇場にて、4月13日(月) 放送スタート！毎週(月)(火)午後11:00／毎週(日)午前6:002008年/韓国/全54話[演出]パク・ヨンス[脚本]チョン・ジウ[出演]パク・シフ、ユン・ジョンヒ、シン・グ、キム・ソンミン「検事プリンセス」「王女の男」など数々の作品に出演するパク・シフの出世作！最高視聴率29.7％を記録した大ヒットドラマ！名門宗家ハ家と、一代で成り上がった成金イ家。ユン・ジョンヒ演じる愛を失った名門娘のハ・ダナと、パク・シフ演じる愛を信じない成金息子のイ・ガンソク、対照的な家に生まれた男女のロマンスを中心に、さまざまなな物語が展開されるラブ&ホームドラマ。古き良き韓国の伝統文化を忠実に再現し、大家族ならではのしがらみと温かさ、本家を守るために努力する祖父と、その期待に反して生きていく子供たちの葛藤を描いた物語。愛を選ぶか、家門を守るかーー。

★「パリの恋人」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18944

★「パリの恋人」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=SbF7VOX1zNQ

★「家門の栄光」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18981

★「家門の栄光」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=HKwGjWm9zWM

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