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大規模リニューアルが進む商業施設「イオンモールりんくう泉南」にORIHICAが出店！
〜関西エリアのドミナント強化によりさらなる認知拡大を図る〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年春よりリニューアルオープンする大阪府泉南市の商業施設「イオンモールりんくう泉南」の1階に、「ORIHICA イオンモールりんくう泉南店」を2026年4月3日(金)に出店いたします。ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、重点出店地域である関西エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ってまいります。
画像はイメージです。
■“もっとトキメキがリンクする場所へ”生まれ変わる商業施設にORIHICAが出店！
この度ORIHICAが出店させていただく「イオンモールりんくう泉南」は、目の前に広がる大阪湾を望む絶好のロケーションを活かし、単なるお買い物スポットにとどまらず「非日常感」を提供する商業施設です。南大阪屈指の集客力を誇り、泉州エリアにお住まいの方や和歌山県北部などの広域から週末レジャーにいらっしゃる方、関西国際空港を利用するビジネスパーソンや訪日外国人観光客など、幅広い層のお客様が来館されています。また、 2026年春から大規模なリニューアルを実施し、話題のグルメやファッションの新規導入に加え、ネット遊具やスライダーを備えた屋内遊び場の新設や人気のフードコートの刷新など、大幅なアップデートが行われています。今回の出店は、平日は仕事に励み、週末は家族と過ごす「働く現役世代」の生活導線上で、従来の都心型店舗では接点の少なかった郊外居住のお客様へ、さらなるブランド認知とマーケットシェアの拡大を図ります。
本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出いたします。また、ORIHICA標準店舗よりコンパクトな店舗ではありますが、オンライン上の在庫でお買い物ができ、倉庫からご自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しております。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催しております。お客様のニーズに最大限お応えし、お買い物を楽しんでいただける店舗づくりに注力してまいります。
ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、重点出店地域への出店を強化してまいります。
【店舗情報】
店舗名： ORIHICA イオンモールりんくう泉南店
住所： 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南 1階
電話番号：072-479-5458
店舗面積：約55坪
営業時間：10:00〜21:00
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：竹村・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年春よりリニューアルオープンする大阪府泉南市の商業施設「イオンモールりんくう泉南」の1階に、「ORIHICA イオンモールりんくう泉南店」を2026年4月3日(金)に出店いたします。ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、重点出店地域である関西エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ってまいります。
画像はイメージです。
■“もっとトキメキがリンクする場所へ”生まれ変わる商業施設にORIHICAが出店！
この度ORIHICAが出店させていただく「イオンモールりんくう泉南」は、目の前に広がる大阪湾を望む絶好のロケーションを活かし、単なるお買い物スポットにとどまらず「非日常感」を提供する商業施設です。南大阪屈指の集客力を誇り、泉州エリアにお住まいの方や和歌山県北部などの広域から週末レジャーにいらっしゃる方、関西国際空港を利用するビジネスパーソンや訪日外国人観光客など、幅広い層のお客様が来館されています。また、 2026年春から大規模なリニューアルを実施し、話題のグルメやファッションの新規導入に加え、ネット遊具やスライダーを備えた屋内遊び場の新設や人気のフードコートの刷新など、大幅なアップデートが行われています。今回の出店は、平日は仕事に励み、週末は家族と過ごす「働く現役世代」の生活導線上で、従来の都心型店舗では接点の少なかった郊外居住のお客様へ、さらなるブランド認知とマーケットシェアの拡大を図ります。
本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出いたします。また、ORIHICA標準店舗よりコンパクトな店舗ではありますが、オンライン上の在庫でお買い物ができ、倉庫からご自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しております。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催しております。お客様のニーズに最大限お応えし、お買い物を楽しんでいただける店舗づくりに注力してまいります。
ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、重点出店地域への出店を強化してまいります。
【店舗情報】
店舗名： ORIHICA イオンモールりんくう泉南店
住所： 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南 1階
電話番号：072-479-5458
店舗面積：約55坪
営業時間：10:00〜21:00
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：竹村・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com