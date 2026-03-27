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快適さも、自分らしさも、ゆずれない。 “良き！”と共感できる機能性ファッションブランド「Yoki(ヨキ)」よりメンズ向けアイテムが新登場
絶対焼けたくない！をかなえるアイテムが勢ぞろい
創業70年の老舗アパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、デザイン性と機能性を兼ね備えたファッションブランド「Yoki（ヨキ）」より、ブランド初となる男性向けアイテムの展開を、2026年春夏シーズンより開始いたします。
近年、紫外線対策は性別を問わず重要性が高まっている中、男性にも取り入れやすいアイテムを中心に、商品バリエーションを拡充し、2026年3月下旬より全国のバラエティショップ（※）、自社ECサイト「クロスマルシェ」にてオンライン販売を開始いたしました。今後も「Yoki（ヨキ）」では、ライフスタイルに寄り添う機能性ファッションを提案してまいります。
※店舗によって取扱商品、発売時期が異なる場合がございます。
自社ECサイト：https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/
■「Yoki（ヨキ）」の４つこだわり
（1）紫外線UVカット率99％以上 カラーバリエーション豊富なアイテムの、どの色を選んでもＵＶカット99％以上の機能付きです。
紫外線対策＝黒色などのアイテムが多い中、紫外線対策とファッションを楽しみたい気持ちの両方をかなえます
（2）UPF50＋ 紫外線保護指数（UPF）は最高クラスの50＋を実現しました。 今年こそ本気で紫外線対策をしたい！という気持ちに応えます。
（3）接触冷感
暑い夏には必須の接触冷感機能付きの素材を採用しているため、着用しているほうがより快適に過ごせます。
（4）メントール加工
メントールを生地に加工し、さわやかな着用感を実現しました。蒸し暑い時だからこそ、周りと差がつく清潔感を演出します。
※アイテムごとに加工の使用は若干異なります。
絶対、焼けたくない。 メンズ向けUV対策シリーズ
サラッとした生地で脇元までしっかりカバーできる60cm丈アームカバー
POINT1 生地のこだわり
ストレッチ性も高くフィット感が良い生地を使用しているので快適な着用感
滑らかな肌触りでストレスフリーな着け心地
POINT2 総丈のこだわり
脇元までしっかりカバーできる安心の60cm丈
脇側にゴムを使わない設計で、長時間でも跡が残りにくくやさしい着け心地を実現
商品名：【Yoki】メンズロングアームカバー金額：\2,000(税抜)
カラー：3色（グレー・黒・ネイビー・ブラック・ベージュ）
全長60cm
顔周りから指先までカバーできる、ゆったりシルエット
POINT1 フード部分のこだわり
つば付きのフードなので顔全体をしっかりカバー
ファスナーを閉めれば鼻先まで覆えるので日焼け対策しにくい首元までしっかりカバー
POINT2 袖デザインのこだわり
指穴付きの袖口で手の甲、手のひらもしっかりカバー
生地にストレッチ性があるのでフィット感がいいのもポイント
商品名：【Yoki】メンズUVカットパーカ
金額：\3,900 (税抜)
カラー：5色（グレー・黒・ネイビー・
杢グレー・ブラウン）
フリーサイズ（全長68cm）
顔、首から肩回りまで日差しからしっかり守るシェードキャップ
POINT1 通気性が良く快適
サイドにベンチレーションがあるので、通気性が良く快適に着用できる。
POINT2 フェイスマスクとしても
タレ部分のボタンを留めると、フェイスマスクとして使用可能。
サイドにゴムが入っているので程よく顔にフィット
POINT3 取り外し可能
面ファスナーを外すとタレ部分が取り外し可能。シーンに合わせて使い分けができる。
商品名：【Yoki】メンズサンシェードキャップ
金額：\3,500(税抜)
カラー：3色（グレー・黒・ベージュ）
頭位59cm
顔から首回りまで日差しからしっかり守るシェードハット
POINT1 通気性が良く快適
本体部分とタレ部分にメッシュ生地を使用して通気性が良く快適に着用できる。
POINT2 フェイスマスクとしても
タレ部分が二重になっており、顔を通すとフェイスマスクとしても使用可能。
上部はゴム入りなので顔に沿ってフィットし、快適に着用できる。
POINT3 持ち運びにも便利
タレ部分やフェイスカバー部分は収納可能なので、持ち運びやすいデザイン
商品名：【Yoki】メンズフェイスシェードハット
金額：\3,500(税抜)
カラー：3色（グレー・黒・ベージュ）
頭位59cm
女性向けアイテムも大充実！
本格的に対策したい日の「フェイスカバー／ボレロパーカー／パーカー／ハット」
商品名：【Yoki】フード付きUVパーカ
金額：\3,500(税抜)
カラー：8色(アイボリー・グレー・黒・ピンク・イエロー・杢グレー・ブラウン・ネイビー) フリーサイズ（着丈63cm）
商品名：【Yoki】ボレロカーディガン
金額：\2,900(税抜)
カラー：4色(アイボリー・黒・杢グレー・ブラウン) フリーサイズ（着丈39cm）
商品名：【Yoki】ラメパーカー
金額：\3,500(税抜)
カラー：3色(黒・杢グレー・ピンク) フリーサイズ（着丈65cm）
商品名：【Yoki】フェイスカバーマスク
金額：\2,000 (税抜)
カラー：5色(アイボリー・グレー・黒・ブラウン・ネイビー) フリーサイズ
商品名：【Yoki】フードネックカバーマスク
金額：\2,000 (税抜)
カラー：4色(アイボリー・黒・ブラウン・ネイビー) フリーサイズ
□販売先
・自社ECサイト「クロスマルシェ」Yoki販売ページ
https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=90&img=2&sort=07&swrd=YOKI&udns=1&fpfl=0&pgfl=&pno=1
・全国のバラエティショップ ロフト、ハンズ、雑貨店インキューブなど
※取り扱いのない店舗もございます。
■機能性ファッションブランド「Yoki（ヨキ）」とは
「快適さも、自分らしさも、ゆずれない。」
「Yoki」は、日常を快適に、自分らしく過ごしたい女性のために生まれたブランドです。
機能性ファッションアイテムの中に、すすんで着たいと思えるものがないという開発者の思いから、
“わがまま女子”の視点で「こんなアイテムが欲しかった！」と思える、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを提案します。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ： https://www.crossplus.co.jp
■クロスプラスについて
婦人服を中心とした衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けるライフスタイルプロデュースカンパニーです。創業70年間の婦人服製造卸で培った販売店ネットワークから得る生活者の声から、一人ひとりの心身豊かな生活をデザインしていくウェルビーイングの実現に向けたニューノーマル時代に必要とされる商品を販売しています。また、近年はサステナブルな企業として社会づくりに貢献をしていく目的のもと、環境に配慮するものづくり、暮らしと社会の懸け橋、一人一人が輝くワークライフを企業マテリアリティに設定しています。社員やお客様をはじめクロスプラスグループに関わる人すべてにプラスアルファの価値をご提供し続けてまいります。
【本件に関する報道関係者からのご取材に関するお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのご取材に関するお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
創業70年の老舗アパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、デザイン性と機能性を兼ね備えたファッションブランド「Yoki（ヨキ）」より、ブランド初となる男性向けアイテムの展開を、2026年春夏シーズンより開始いたします。
近年、紫外線対策は性別を問わず重要性が高まっている中、男性にも取り入れやすいアイテムを中心に、商品バリエーションを拡充し、2026年3月下旬より全国のバラエティショップ（※）、自社ECサイト「クロスマルシェ」にてオンライン販売を開始いたしました。今後も「Yoki（ヨキ）」では、ライフスタイルに寄り添う機能性ファッションを提案してまいります。
自社ECサイト：https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/
■「Yoki（ヨキ）」の４つこだわり
（1）紫外線UVカット率99％以上 カラーバリエーション豊富なアイテムの、どの色を選んでもＵＶカット99％以上の機能付きです。
紫外線対策＝黒色などのアイテムが多い中、紫外線対策とファッションを楽しみたい気持ちの両方をかなえます
（2）UPF50＋ 紫外線保護指数（UPF）は最高クラスの50＋を実現しました。 今年こそ本気で紫外線対策をしたい！という気持ちに応えます。
（3）接触冷感
暑い夏には必須の接触冷感機能付きの素材を採用しているため、着用しているほうがより快適に過ごせます。
（4）メントール加工
メントールを生地に加工し、さわやかな着用感を実現しました。蒸し暑い時だからこそ、周りと差がつく清潔感を演出します。
※アイテムごとに加工の使用は若干異なります。
絶対、焼けたくない。 メンズ向けUV対策シリーズ
サラッとした生地で脇元までしっかりカバーできる60cm丈アームカバー
POINT1 生地のこだわり
ストレッチ性も高くフィット感が良い生地を使用しているので快適な着用感
滑らかな肌触りでストレスフリーな着け心地
POINT2 総丈のこだわり
脇元までしっかりカバーできる安心の60cm丈
脇側にゴムを使わない設計で、長時間でも跡が残りにくくやさしい着け心地を実現
商品名：【Yoki】メンズロングアームカバー金額：\2,000(税抜)
カラー：3色（グレー・黒・ネイビー・ブラック・ベージュ）
全長60cm
顔周りから指先までカバーできる、ゆったりシルエット
POINT1 フード部分のこだわり
つば付きのフードなので顔全体をしっかりカバー
ファスナーを閉めれば鼻先まで覆えるので日焼け対策しにくい首元までしっかりカバー
POINT2 袖デザインのこだわり
指穴付きの袖口で手の甲、手のひらもしっかりカバー
生地にストレッチ性があるのでフィット感がいいのもポイント
商品名：【Yoki】メンズUVカットパーカ
金額：\3,900 (税抜)
カラー：5色（グレー・黒・ネイビー・
杢グレー・ブラウン）
フリーサイズ（全長68cm）
顔、首から肩回りまで日差しからしっかり守るシェードキャップ
POINT1 通気性が良く快適
サイドにベンチレーションがあるので、通気性が良く快適に着用できる。
POINT2 フェイスマスクとしても
タレ部分のボタンを留めると、フェイスマスクとして使用可能。
サイドにゴムが入っているので程よく顔にフィット
POINT3 取り外し可能
面ファスナーを外すとタレ部分が取り外し可能。シーンに合わせて使い分けができる。
商品名：【Yoki】メンズサンシェードキャップ
金額：\3,500(税抜)
カラー：3色（グレー・黒・ベージュ）
頭位59cm
顔から首回りまで日差しからしっかり守るシェードハット
POINT1 通気性が良く快適
本体部分とタレ部分にメッシュ生地を使用して通気性が良く快適に着用できる。
POINT2 フェイスマスクとしても
タレ部分が二重になっており、顔を通すとフェイスマスクとしても使用可能。
上部はゴム入りなので顔に沿ってフィットし、快適に着用できる。
POINT3 持ち運びにも便利
タレ部分やフェイスカバー部分は収納可能なので、持ち運びやすいデザイン
商品名：【Yoki】メンズフェイスシェードハット
金額：\3,500(税抜)
カラー：3色（グレー・黒・ベージュ）
頭位59cm
女性向けアイテムも大充実！
本格的に対策したい日の「フェイスカバー／ボレロパーカー／パーカー／ハット」
商品名：【Yoki】フード付きUVパーカ
金額：\3,500(税抜)
カラー：8色(アイボリー・グレー・黒・ピンク・イエロー・杢グレー・ブラウン・ネイビー) フリーサイズ（着丈63cm）
商品名：【Yoki】ボレロカーディガン
金額：\2,900(税抜)
カラー：4色(アイボリー・黒・杢グレー・ブラウン) フリーサイズ（着丈39cm）
商品名：【Yoki】ラメパーカー
金額：\3,500(税抜)
カラー：3色(黒・杢グレー・ピンク) フリーサイズ（着丈65cm）
商品名：【Yoki】フェイスカバーマスク
金額：\2,000 (税抜)
カラー：5色(アイボリー・グレー・黒・ブラウン・ネイビー) フリーサイズ
商品名：【Yoki】フードネックカバーマスク
金額：\2,000 (税抜)
カラー：4色(アイボリー・黒・ブラウン・ネイビー) フリーサイズ
□販売先
・自社ECサイト「クロスマルシェ」Yoki販売ページ
https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=90&img=2&sort=07&swrd=YOKI&udns=1&fpfl=0&pgfl=&pno=1
・全国のバラエティショップ ロフト、ハンズ、雑貨店インキューブなど
※取り扱いのない店舗もございます。
■機能性ファッションブランド「Yoki（ヨキ）」とは
「快適さも、自分らしさも、ゆずれない。」
「Yoki」は、日常を快適に、自分らしく過ごしたい女性のために生まれたブランドです。
機能性ファッションアイテムの中に、すすんで着たいと思えるものがないという開発者の思いから、
“わがまま女子”の視点で「こんなアイテムが欲しかった！」と思える、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを提案します。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ： https://www.crossplus.co.jp
■クロスプラスについて
婦人服を中心とした衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けるライフスタイルプロデュースカンパニーです。創業70年間の婦人服製造卸で培った販売店ネットワークから得る生活者の声から、一人ひとりの心身豊かな生活をデザインしていくウェルビーイングの実現に向けたニューノーマル時代に必要とされる商品を販売しています。また、近年はサステナブルな企業として社会づくりに貢献をしていく目的のもと、環境に配慮するものづくり、暮らしと社会の懸け橋、一人一人が輝くワークライフを企業マテリアリティに設定しています。社員やお客様をはじめクロスプラスグループに関わる人すべてにプラスアルファの価値をご提供し続けてまいります。
【本件に関する報道関係者からのご取材に関するお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのご取材に関するお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp