快適さも、自分らしさも、ゆずれない。 “良き！”と共感できる機能性ファッションブランド「Yoki(ヨキ)」よりメンズ向けアイテムが新登場











POINT1 フード部分のこだわりつば付きのフードなので顔全体をしっかりカバーファスナーを閉めれば鼻先まで覆えるので日焼け対策しにくい首元までしっかりカバーPOINT2 袖デザインのこだわり指穴付きの袖口で手の甲、手のひらもしっかりカバー生地にストレッチ性があるのでフィット感がいいのもポイント商品名：【Yoki】メンズUVカットパーカ金額：\3,900 (税抜)カラー：5色（グレー・黒・ネイビー・杢グレー・ブラウン）フリーサイズ（全長68cm）