レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 産業オートメーション市場 2035年6940億米ドル到達予測 CAGR9.8％で加速するデジタル製造革新と高度自動化トレンド
産業オートメーション市場規は、2025年の2725億米ドルから2035年には6940億米ドルへと拡大する見込みであり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.8％という高成長が予測されています。この市場は単なる効率化ツールの枠を超え、製造業の競争力を根本から再構築する戦略領域へと進化しています。人手作業の削減だけでなく、品質の均一化、稼働率の最適化、サプライチェーンの可視化といった多面的価値を提供する点が、企業の導入意欲を高めています。特にデジタル化と自動化の融合は、製造業の意思決定スピードを飛躍的に向上させています。
インダストリー4.0がもたらす協業エコシステムと競争優位の再定義
インダストリー4.0の進展により、企業間の協業や技術連携が加速し、産業オートメーション市場の競争環境は大きく変化しています。顧客ニーズの高度化と即時性への要求は、製造業にリアルタイム対応能力を求めており、デジタルサプライチェーンの構築が不可欠となっています。ハネウェルやテックマヒンドラの「未来工場」構想、シーメンスとSAPの連携によるデジタルスレッドの実現など、グローバル企業はエコシステム型戦略へとシフトしています。これにより、単独企業ではなく、パートナーシップ全体で競争優位を構築する新たな市場構造が形成されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/industrial-automation-market
高額な初期投資とROI不確実性が導入障壁となる現実
一方で、産業オートメーション導入における最大の課題は初期投資の高さにあります。設備投資、システム統合、従業員教育にかかるコストは依然として大きく、特に中小企業にとっては導入判断の大きな障壁となっています。また、分散された産業構造により、投資回収期間やROIの予測が難しい点も市場拡大の抑制要因です。しかし、各国政府による製造業支援政策やデジタル化補助金の拡充により、この課題は徐々に緩和されつつあります。結果として、中長期的には中小企業の参入も進み、市場の裾野が広がることが期待されています。
産業用IoT（IIoT）が創出する新たな価値とデータ主導型製造の実現
産業用IoT（IIoT）の普及は、産業オートメーション市場の成長を加速させる中核要因です。IIoTは機器間の接続性を高め、リアルタイムデータの収集と分析を可能にすることで、製造現場の透明性と意思決定の精度を向上させます。AIやエッジコンピューティング、クラウドとの統合により、設備の予知保全や生産最適化が実現され、企業はコスト削減と品質向上を同時に達成できます。シーメンスのIndustrial EdgeやMindSphereといったソリューションは、データドリブンな製造モデルの実現を象徴しており、今後の市場拡大を牽引する重要な技術基盤となっています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● Emerson Electric Co.
● General Electric Company
● Honeywell International Inc.
● Mitsubishi Electric Corporation
● Omron Corporation
● Rockwell Automation Inc.
● Schneider Electric SE
● Siemens AG
● Yokogawa Electric Corporation
ハードウェア主導の市場構造とロボティクスの急成長セグメント
市場セグメント別に見ると、2025年時点ではハードウェアが収益の中心を占めています。センサー、PLC、HMI、サーボモーター、産業用ロボットといった基盤技術が市場を支えており、特にサーボとセンサーは高い需要を維持しています。一方で、ロボット分野は最も高い成長率が期待されるセグメントであり、人手不足や高度な品質要求に対応する手段として導入が進んでいます。オムロンのi4シリーズや三菱電機の協働ロボットなど、日本企業の技術革新は、グローバル市場においても競争優位を確立する重要な要素となっています。
インダストリー4.0がもたらす協業エコシステムと競争優位の再定義
インダストリー4.0の進展により、企業間の協業や技術連携が加速し、産業オートメーション市場の競争環境は大きく変化しています。顧客ニーズの高度化と即時性への要求は、製造業にリアルタイム対応能力を求めており、デジタルサプライチェーンの構築が不可欠となっています。ハネウェルやテックマヒンドラの「未来工場」構想、シーメンスとSAPの連携によるデジタルスレッドの実現など、グローバル企業はエコシステム型戦略へとシフトしています。これにより、単独企業ではなく、パートナーシップ全体で競争優位を構築する新たな市場構造が形成されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/industrial-automation-market
高額な初期投資とROI不確実性が導入障壁となる現実
一方で、産業オートメーション導入における最大の課題は初期投資の高さにあります。設備投資、システム統合、従業員教育にかかるコストは依然として大きく、特に中小企業にとっては導入判断の大きな障壁となっています。また、分散された産業構造により、投資回収期間やROIの予測が難しい点も市場拡大の抑制要因です。しかし、各国政府による製造業支援政策やデジタル化補助金の拡充により、この課題は徐々に緩和されつつあります。結果として、中長期的には中小企業の参入も進み、市場の裾野が広がることが期待されています。
産業用IoT（IIoT）が創出する新たな価値とデータ主導型製造の実現
産業用IoT（IIoT）の普及は、産業オートメーション市場の成長を加速させる中核要因です。IIoTは機器間の接続性を高め、リアルタイムデータの収集と分析を可能にすることで、製造現場の透明性と意思決定の精度を向上させます。AIやエッジコンピューティング、クラウドとの統合により、設備の予知保全や生産最適化が実現され、企業はコスト削減と品質向上を同時に達成できます。シーメンスのIndustrial EdgeやMindSphereといったソリューションは、データドリブンな製造モデルの実現を象徴しており、今後の市場拡大を牽引する重要な技術基盤となっています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● Emerson Electric Co.
● General Electric Company
● Honeywell International Inc.
● Mitsubishi Electric Corporation
● Omron Corporation
● Rockwell Automation Inc.
● Schneider Electric SE
● Siemens AG
● Yokogawa Electric Corporation
ハードウェア主導の市場構造とロボティクスの急成長セグメント
市場セグメント別に見ると、2025年時点ではハードウェアが収益の中心を占めています。センサー、PLC、HMI、サーボモーター、産業用ロボットといった基盤技術が市場を支えており、特にサーボとセンサーは高い需要を維持しています。一方で、ロボット分野は最も高い成長率が期待されるセグメントであり、人手不足や高度な品質要求に対応する手段として導入が進んでいます。オムロンのi4シリーズや三菱電機の協働ロボットなど、日本企業の技術革新は、グローバル市場においても競争優位を確立する重要な要素となっています。