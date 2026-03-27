PVCバルブのグローバル市場：2032年までの成長予測と市場セグメンテーション分析
PVCバルブ
PVCバルブとは、主要構成部材にポリ塩化ビニル（PVC）を使用した流体制御用バルブであり、配管内を流れる液体や気体の開閉、流量調整、逆流防止などの機能を担う機器である。PVCは優れた耐腐食性、耐薬品性、軽量性を有するため、水処理設備、化学薬品搬送ライン、農業灌漑設備、プール・水族館設備など、金属材料が腐食しやすい環境で広く使用されている。また、加工性に優れコスト効率が高いことから、中低圧用途の配管システムにおいて実用性の高いバルブとして位置付けられており、ボールバルブ、バタフライバルブ、チェックバルブなど多様な形式が用途に応じて展開されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345322/images/bodyimage1】
PVCバルブ世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバルPVCバルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバルPVCバルブ市場は2025年の1470百万米ドルから2032年には2067百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約1518百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が5.3%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345322/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバルPVCバルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場セグメンテーション：製品タイプ別分析
グローバルPVCバルブ市場は、製品タイプ別に「Ball Valve」「Butterfly Valve」「Gate Valve」「Others」の4つに分類される。Ball Valveは、球体を回転させて流体の開閉を制御する製品で、2026年の市場規模は約700百万米ドル、販売数量は約1200万個、平均価格は約580米ドルと推計される。Butterfly Valveは、蝶形のディスクを回転させて流体の開閉を制御する製品で、市場成長率が高く、2026年から2032年の間にCAGR 5.8%を達成すると予測されている。Gate Valveは、ゲートを上下させて流体の開閉を制御する製品で、化学工業での需要が高い。Others分野では、特殊用途向けのPVCバルブが注目されている。技術革新面では、Ball Valveの密封性向上、Butterfly Valveの軽量化、Gate Valveの耐圧性強化が注目されている。
市場セグメンテーション：用途別分析
用途別では、PVCバルブ市場は「Municipal Engineering Industry」「Chemical Industry」「Construction Industry」「Others」の4つに分類される。Municipal Engineering Industry分野では、水道や下水道のインフラ整備での需要が高く、2026年の市場規模は約600百万米ドルと推計される。Chemical Industry分野では、化学工場での流体制御需要が増加しており、市場成長率が高く、2026年から2032年の間にCAGR 5.5%を達成すると予測されている。Construction Industry分野では、建設現場での給排水システム需要が注目されており、今後の成長可能性が高い。Others分野では、農業用水や工業用水の流体制御での需要があり、市場拡大の余地がある。
市場セグメンテーション：企業別分析
企業別では、PVCバルブ市場は、GF Piping Systems、Hayward Flow Control、IPEX、NIBCO、Spears Manufacturing、Aliaxis Italia、Fluidra、Praher Plastics Austria、COMER S.p.A.、Van de Lande、Astral Pipes、ERA Co., Ltd.、Supreme Industries、Finolex Pipes、Prince Pipes、Ashirvad Pipes、Jain Irrigation Systems、Hidroten、A-SUNG Plastic Valveなどの主要企業で構成される。GF Piping Systemsは、Ball Valveの技術力が強く、市場シェアを拡大している。Hayward Flow Controlは、Butterfly Valveの開発に注力しており、高精度制御モデルで評価が高い。IPEXは、Gate Valveの耐久性向上技術で市場をリードしている。近6ヶ月間では、A-SUNG Plastic Valveが低価格モデルを投入し、アジア太平洋地域での市場シェアを拡大している。
PVCバルブとは、主要構成部材にポリ塩化ビニル（PVC）を使用した流体制御用バルブであり、配管内を流れる液体や気体の開閉、流量調整、逆流防止などの機能を担う機器である。PVCは優れた耐腐食性、耐薬品性、軽量性を有するため、水処理設備、化学薬品搬送ライン、農業灌漑設備、プール・水族館設備など、金属材料が腐食しやすい環境で広く使用されている。また、加工性に優れコスト効率が高いことから、中低圧用途の配管システムにおいて実用性の高いバルブとして位置付けられており、ボールバルブ、バタフライバルブ、チェックバルブなど多様な形式が用途に応じて展開されている。
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PVCバルブ世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバルPVCバルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバルPVCバルブ市場は2025年の1470百万米ドルから2032年には2067百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約1518百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が5.3%に達すると予測されている。
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上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバルPVCバルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場セグメンテーション：製品タイプ別分析
グローバルPVCバルブ市場は、製品タイプ別に「Ball Valve」「Butterfly Valve」「Gate Valve」「Others」の4つに分類される。Ball Valveは、球体を回転させて流体の開閉を制御する製品で、2026年の市場規模は約700百万米ドル、販売数量は約1200万個、平均価格は約580米ドルと推計される。Butterfly Valveは、蝶形のディスクを回転させて流体の開閉を制御する製品で、市場成長率が高く、2026年から2032年の間にCAGR 5.8%を達成すると予測されている。Gate Valveは、ゲートを上下させて流体の開閉を制御する製品で、化学工業での需要が高い。Others分野では、特殊用途向けのPVCバルブが注目されている。技術革新面では、Ball Valveの密封性向上、Butterfly Valveの軽量化、Gate Valveの耐圧性強化が注目されている。
市場セグメンテーション：用途別分析
用途別では、PVCバルブ市場は「Municipal Engineering Industry」「Chemical Industry」「Construction Industry」「Others」の4つに分類される。Municipal Engineering Industry分野では、水道や下水道のインフラ整備での需要が高く、2026年の市場規模は約600百万米ドルと推計される。Chemical Industry分野では、化学工場での流体制御需要が増加しており、市場成長率が高く、2026年から2032年の間にCAGR 5.5%を達成すると予測されている。Construction Industry分野では、建設現場での給排水システム需要が注目されており、今後の成長可能性が高い。Others分野では、農業用水や工業用水の流体制御での需要があり、市場拡大の余地がある。
市場セグメンテーション：企業別分析
企業別では、PVCバルブ市場は、GF Piping Systems、Hayward Flow Control、IPEX、NIBCO、Spears Manufacturing、Aliaxis Italia、Fluidra、Praher Plastics Austria、COMER S.p.A.、Van de Lande、Astral Pipes、ERA Co., Ltd.、Supreme Industries、Finolex Pipes、Prince Pipes、Ashirvad Pipes、Jain Irrigation Systems、Hidroten、A-SUNG Plastic Valveなどの主要企業で構成される。GF Piping Systemsは、Ball Valveの技術力が強く、市場シェアを拡大している。Hayward Flow Controlは、Butterfly Valveの開発に注力しており、高精度制御モデルで評価が高い。IPEXは、Gate Valveの耐久性向上技術で市場をリードしている。近6ヶ月間では、A-SUNG Plastic Valveが低価格モデルを投入し、アジア太平洋地域での市場シェアを拡大している。