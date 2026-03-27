内歯車ポンプの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、産業用ポンプの中でも高い信頼性と効率性を誇る内歯車ポンプに焦点を当てた最新調査レポート 「内歯車ポンプの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、世界市場における売上、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアといった定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析を詳細に提供しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場を細分化し、2021年から2032年までの長期的な市場動向と成長予測を掲載。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、最新の業界動向を包括的に分析しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1020927/internal-gear-pumps
内歯車ポンプとは：シンプルさが生む圧倒的な信頼性
内歯車ポンプは、わずか2つの可動部品（インナーローターとアウターローター）で構成される容積式ポンプです。このシンプルな構造が、高い信頼性、容易な操作性、そしてメンテナンス性の良さを実現しています。特筆すべきは、非脈動（ノンパルシング）による安定した流体移送、セルフプライミング（自吸）機能、そして短時間の空運転（ドライラン）耐性です。さらに、双方向回転（バイローテーショナル）に対応しているため、同一ポンプで容器への充填と排出の両方に使用できるという運用上の柔軟性も備えています。これらの特性により、内歯車ポンプは、化学、石油・ガス、食品・飲料といった多様な産業分野において、粘性流体や高圧条件での移送に最適なソリューションとして位置づけられています。
市場規模と成長ドライバー：産業構造の変化が生む新たな需要
当社の調査（参照：QYResearch）によると、世界の内歯車ポンプ市場は、2025年に約1，200億円規模と推定され、2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、1，800億円超の市場に成長すると予測しています。この成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
産業オートメーションとプロセスの高度化：化学プラントや食品工場における生産ラインの完全自動化が進む中、高精度かつ安定した流体制御が可能な内歯車ポンプへの需要が高まっています。特に、医薬品や高機能化学品の製造においては、非脈動特性が品質安定性に直結するため、導入が加速しています。
省エネルギー規制の強化：欧州のエコデザイン指令や各国の省エネ法規制の強化を受け、産業界はポンプシステム全体のエネルギー効率改善を迫られています。内歯車ポンプは、高効率な容積式設計により、従来の遠心ポンプと比較してエネルギー消費を最大30%削減できるケースがあり、この点が投資判断における重要な評価軸となっています。
食品・飲料業界における衛生基準の高度化：2024年に改訂された米国の食品安全現代化法（FSMA）や欧州の食品衛生規則では、洗浄性と異物混入リスクの低減が厳格化されています。これに伴い、ステンレス鋼製でCIP（定置洗浄）対応可能な内歯車ポンプの需要が、食品・飲料分野で顕著に伸びています。
製品別・用途別市場分類：多様化するユーザーニーズ
内歯車ポンプ市場は、製品タイプと用途によって細分化され、各セグメントで異なる成長特性を示しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、産業用ポンプの中でも高い信頼性と効率性を誇る内歯車ポンプに焦点を当てた最新調査レポート 「内歯車ポンプの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、世界市場における売上、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアといった定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析を詳細に提供しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場を細分化し、2021年から2032年までの長期的な市場動向と成長予測を掲載。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、最新の業界動向を包括的に分析しています。
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内歯車ポンプとは：シンプルさが生む圧倒的な信頼性
内歯車ポンプは、わずか2つの可動部品（インナーローターとアウターローター）で構成される容積式ポンプです。このシンプルな構造が、高い信頼性、容易な操作性、そしてメンテナンス性の良さを実現しています。特筆すべきは、非脈動（ノンパルシング）による安定した流体移送、セルフプライミング（自吸）機能、そして短時間の空運転（ドライラン）耐性です。さらに、双方向回転（バイローテーショナル）に対応しているため、同一ポンプで容器への充填と排出の両方に使用できるという運用上の柔軟性も備えています。これらの特性により、内歯車ポンプは、化学、石油・ガス、食品・飲料といった多様な産業分野において、粘性流体や高圧条件での移送に最適なソリューションとして位置づけられています。
市場規模と成長ドライバー：産業構造の変化が生む新たな需要
当社の調査（参照：QYResearch）によると、世界の内歯車ポンプ市場は、2025年に約1，200億円規模と推定され、2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、1，800億円超の市場に成長すると予測しています。この成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
産業オートメーションとプロセスの高度化：化学プラントや食品工場における生産ラインの完全自動化が進む中、高精度かつ安定した流体制御が可能な内歯車ポンプへの需要が高まっています。特に、医薬品や高機能化学品の製造においては、非脈動特性が品質安定性に直結するため、導入が加速しています。
省エネルギー規制の強化：欧州のエコデザイン指令や各国の省エネ法規制の強化を受け、産業界はポンプシステム全体のエネルギー効率改善を迫られています。内歯車ポンプは、高効率な容積式設計により、従来の遠心ポンプと比較してエネルギー消費を最大30%削減できるケースがあり、この点が投資判断における重要な評価軸となっています。
食品・飲料業界における衛生基準の高度化：2024年に改訂された米国の食品安全現代化法（FSMA）や欧州の食品衛生規則では、洗浄性と異物混入リスクの低減が厳格化されています。これに伴い、ステンレス鋼製でCIP（定置洗浄）対応可能な内歯車ポンプの需要が、食品・飲料分野で顕著に伸びています。
製品別・用途別市場分類：多様化するユーザーニーズ
内歯車ポンプ市場は、製品タイプと用途によって細分化され、各セグメントで異なる成長特性を示しています。