世界の鼻粘膜薬物送達デバイス市場、年平均成長率（CAGR）8%の堅調な伸びで、2035年までに202億1,000万米ドルに達する見通し

世界の鼻粘膜薬物送達デバイス市場、年平均成長率（CAGR）8%の堅調な伸びで、2035年までに202億1,000万米ドルに達する見通し