レポートオーシャン株式会社プレスリリース : エンドポイントセキュリティ市場 2035年384億米ドル到達 CAGR9.2％成長 AI時代に不可欠な高度防御ソリューションの成長戦略
エンドポイントセキュリティ市場は、2025年の159億米ドルから2035年には384億米ドルへと拡大し、年平均成長率（CAGR）9.2%で持続的に成長すると予測されています。この成長は一過性ではなく、企業IT環境の分散化と攻撃手法の高度化が同時進行する中で“構造的需要”として定着しています。特にリモートワークやクラウド活用の拡大により、従来の境界型防御では対応できない状況が顕在化しており、エンドポイントを起点としたセキュリティ投資は今後も不可欠な領域として注目されています。
脅威環境の変化：ランサムウェアの進化が企業の意思決定を加速
市場拡大の最大要因は、ランサムウェアおよびAPT（高度持続的脅威）の急激な進化です。2025年1月～9月にかけて世界で発生したランサムウェア被害は4,701件に達し、前年同期比で46%増加しました。特に製造業では61%増と顕著であり、サプライチェーン全体への影響が顕在化しています。さらに、従来の暗号化型攻撃から「データ窃取＋脅迫」にシフトする動きが進み、その割合はわずか1年で3%から10%へ拡大しました。この変化は企業に対し、単なる防御ではなく“検知・対応能力の高度化”への投資を迫る強力なドライバーとなっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/endpoint-security-market
導入課題の本質：複雑化するIT環境がTCOを押し上げる現実
一方で、導入のハードルは依然として高く、特にレガシーシステムとの統合が大きな障壁となっています。複数OS、モバイル、IoTを含む複雑なIT環境において、エンドポイントセキュリティを一貫して適用することは技術的にも運用的にも困難です。2024年に発生した大規模なシステム障害事例は、カーネルレベル依存のリスクを顕在化させ、企業に慎重な導入プロセスを強いる結果となりました。そのため、導入期間の長期化や総所有コスト（TCO）の増加が市場の抑制要因となりつつも、同時に“より信頼性の高いソリューション選定”への需要を生み出しています。
次世代トレンド：ゼロトラストとAIが再定義するエンドポイント防御
今後の市場を決定づけるのは、ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）の本格導入です。「常に検証する」という原則のもと、エンドポイントはセキュリティの最前線として再定義されています。特に、デバイスの状態評価やユーザー行動のリアルタイム監視、AIによる異常検知と自動対応の統合が進んでおり、従来のアンチウイルス中心の防御から“インテリジェントな防御基盤”へと進化しています。この流れは、エンドポイントセキュリティを単なるITツールではなく、企業のセキュリティ戦略の中核へと押し上げています。
セグメント別動向：オンプレミス優位が示す“制御重視”の意思
2025年時点では、オンプレミス型が市場収益の主導的地位を維持しています。特に金融（BFSI）や政府機関など、厳格なデータ規制が求められる分野では、自社インフラ内での完全な制御が依然として重視されています。これにより、既存システムとの高度な統合やカスタマイズ性が評価され、クラウド移行が進む中でもオンプレミスの優位性が維持されています。この傾向は、単なる技術選択ではなく“リスク管理戦略”としての意思決定を反映しています。
主要企業のリスト：
● Symantec Corporation (Now part of Broadcom)
● McAfee LLC
● Trend Micro Incorporated
脅威環境の変化：ランサムウェアの進化が企業の意思決定を加速
市場拡大の最大要因は、ランサムウェアおよびAPT（高度持続的脅威）の急激な進化です。2025年1月～9月にかけて世界で発生したランサムウェア被害は4,701件に達し、前年同期比で46%増加しました。特に製造業では61%増と顕著であり、サプライチェーン全体への影響が顕在化しています。さらに、従来の暗号化型攻撃から「データ窃取＋脅迫」にシフトする動きが進み、その割合はわずか1年で3%から10%へ拡大しました。この変化は企業に対し、単なる防御ではなく“検知・対応能力の高度化”への投資を迫る強力なドライバーとなっています。
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導入課題の本質：複雑化するIT環境がTCOを押し上げる現実
一方で、導入のハードルは依然として高く、特にレガシーシステムとの統合が大きな障壁となっています。複数OS、モバイル、IoTを含む複雑なIT環境において、エンドポイントセキュリティを一貫して適用することは技術的にも運用的にも困難です。2024年に発生した大規模なシステム障害事例は、カーネルレベル依存のリスクを顕在化させ、企業に慎重な導入プロセスを強いる結果となりました。そのため、導入期間の長期化や総所有コスト（TCO）の増加が市場の抑制要因となりつつも、同時に“より信頼性の高いソリューション選定”への需要を生み出しています。
次世代トレンド：ゼロトラストとAIが再定義するエンドポイント防御
今後の市場を決定づけるのは、ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）の本格導入です。「常に検証する」という原則のもと、エンドポイントはセキュリティの最前線として再定義されています。特に、デバイスの状態評価やユーザー行動のリアルタイム監視、AIによる異常検知と自動対応の統合が進んでおり、従来のアンチウイルス中心の防御から“インテリジェントな防御基盤”へと進化しています。この流れは、エンドポイントセキュリティを単なるITツールではなく、企業のセキュリティ戦略の中核へと押し上げています。
セグメント別動向：オンプレミス優位が示す“制御重視”の意思
2025年時点では、オンプレミス型が市場収益の主導的地位を維持しています。特に金融（BFSI）や政府機関など、厳格なデータ規制が求められる分野では、自社インフラ内での完全な制御が依然として重視されています。これにより、既存システムとの高度な統合やカスタマイズ性が評価され、クラウド移行が進む中でもオンプレミスの優位性が維持されています。この傾向は、単なる技術選択ではなく“リスク管理戦略”としての意思決定を反映しています。
主要企業のリスト：
● Symantec Corporation (Now part of Broadcom)
● McAfee LLC
● Trend Micro Incorporated