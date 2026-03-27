ホーサーリール業界の市場動向：2026年183百万米ドルから2032年262百万米ドルへ成長予測
QY Research株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ホーサーリール―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新調査レポートを公開しました。本レポートでは、ホーサーリールの世界市場を対象に、市場規模、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ポジションを体系的に整理し、地域別・国別の動向に加えて、製品タイプ別および用途別の詳細セグメント分析を掲載しています。さらに、2021年から2032年までのデータを基に市場の中長期的な成長軌道を検証し、将来的な拡大余地や投資機会を提示するとともに、競争環境の構造変化や企業戦略の方向性、業界が直面する課題についても多面的に考察しています。
1.ホーサーリールとは
ホーサーリールは、船舶や港湾作業において係留索（ホーサー）を巻き取り・保管するための装置である。大型ロープを効率的に収納・繰り出しできる構造を持ち、作業の安全性と効率性を向上させる。油圧または電動駆動により安定した操作が可能であり、過酷な海洋環境にも耐える設計が求められる。港湾設備や海洋プラントにおいて重要な補助機器である。
2.ホーサーリール市場規模および成長見通し
ホーサーリールの世界市場規模は、2025年には約173百万米ドルに達すると推計されています。2026年には183百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）6.2%で推移し、2032年には市場規模が約262百万米ドルに達する見通しです。
3.ホーサーリール市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Electric Type、 Hydraulic Type
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Offshore Oil & Gas、 Marine Transportation、 Maritime Infrastructure
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Schoellhorn-Albrecht、 Trelleborg、 Technicas、 Hi-Sea Marine、 Lankhorst Offshore、 Techflow Marine、 MacGregor、 Markey Machine、 GSConsult、 Wärtsilä Marine Systems、 Kongsberg Maritime、 Liebherr Marine Systems、 Kawasaki Heavy Industries、 Offspring International、 Fountom、 Zhengmao Group Co., Ltd.
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876952/hawser-reeler
4.本レポートの活用シーンとメリット
ホーサーリール市場に対する多角的な分析を通じて、本報告書は企業の意思決定を強力にサポートいたします。
1.ホーサーリールとは
ホーサーリールは、船舶や港湾作業において係留索（ホーサー）を巻き取り・保管するための装置である。大型ロープを効率的に収納・繰り出しできる構造を持ち、作業の安全性と効率性を向上させる。油圧または電動駆動により安定した操作が可能であり、過酷な海洋環境にも耐える設計が求められる。港湾設備や海洋プラントにおいて重要な補助機器である。
2.ホーサーリール市場規模および成長見通し
ホーサーリールの世界市場規模は、2025年には約173百万米ドルに達すると推計されています。2026年には183百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）6.2%で推移し、2032年には市場規模が約262百万米ドルに達する見通しです。
3.ホーサーリール市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Electric Type、 Hydraulic Type
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Offshore Oil & Gas、 Marine Transportation、 Maritime Infrastructure
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Schoellhorn-Albrecht、 Trelleborg、 Technicas、 Hi-Sea Marine、 Lankhorst Offshore、 Techflow Marine、 MacGregor、 Markey Machine、 GSConsult、 Wärtsilä Marine Systems、 Kongsberg Maritime、 Liebherr Marine Systems、 Kawasaki Heavy Industries、 Offspring International、 Fountom、 Zhengmao Group Co., Ltd.
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876952/hawser-reeler
4.本レポートの活用シーンとメリット
ホーサーリール市場に対する多角的な分析を通じて、本報告書は企業の意思決定を強力にサポートいたします。