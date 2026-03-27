夢をつかんだ選手たちに、少しでも現役生活を長く送ってほしい―プロの現場で培われた“課題解決のボディケア”を、すべての人へ。―

ファイテン株式会社

「すべては健康を支えるために」をスローガンとするボディケアカンパニー、ファイテン株式会社。 同社は創業以来このコンセプトのもと、過酷な勝負の世界で戦うプロアスリートを、ボディケアの最前線から長きに渡って支えてきました。その現場でいま、プロ野球の春季キャンプからシーズン中まで全国を飛び回りながら、選手やトレーナーと向き合い続けている人物がいます。 ファイテン ボディケアトレーナーである鈴木康平です。鈴木の強みは、製品知識や提案力だけではありません。高校、大学、そして独立リーグと、厳しい競争環境の中で白球を追い続けた「元アスリート」としての実体験があります。 まさに今、春季キャンプから2026年シーズンへと移るタイミングでボディケアの重要性が増す中、選手・トレーナーとの対話を重ねながら、ファイテンの技術をどう現場に落とし込み、どんな価値として届けているのか。 多忙を極める鈴木に、プロ野球の最前線で感じるリアルと、ボディケア提案にかける想いを聞きました。











「ケガをするのは仕方ない」という諦めを、過去のものに

鈴木の野球人生は、常にケガとの戦いでもありました。春日部共栄高校時代には、3年生の時に春の関東大会決勝で中日の涌井秀章投手と対戦。立正大学を経て、独立リーグの石川ミリオンスターズや関西独立リーグで計4年間プレーしますが、大学時代にはケガと人間関係の壁にぶつかり、思うようなパフォーマンスが出せない日々を経験しました。





「当時は自分のカラダのケアに対する意識が、今思うと驚くほど希薄でした。正直に言えば、『ケガをするのは仕方ないな』という感覚でいたんです」と、鈴木は当時を振り返ります。





26歳で現役を引退し、地域情報誌の編集という異業種で3年間、社会人の基礎を学んだ鈴木が、30歳を目前に「やはりスポーツに携わりたい」と選んだのがファイテンでした。入社後、科学的な視点で自社製品がカラダに与える影響を学んだ彼は、強い衝撃を受けます。「もし現役時代に、今の知識とファイテンの商品があれば、もっと違う結果があったかもしれない」。その切実な想いが、今の彼の活動の根幹にあります。











進化するアスリートの意識：コンディショニングの「土台作り」

近年のアスリートの意識は劇的に変化しています。メジャーリーグで活躍する多くのトップアスリートを始め、現代のトッププレイヤーにとってボディケアは「特別なこと」ではなく、「パフォーマンスを最大化し、長く戦い続けるための不可欠な土台（コンディショニング）」として、日々の生活に完全に習慣化されています。





かつてのプロ野球界は今ほど科学的なケアが一般化されておらず、効率的なパフォーマンスの発揮やコンディショニング以上に「根性と気合」といった精神性が重視される風潮もありました。ですが今の選手たちは驚くほど真面目に、科学的な根拠に基づいたケアを取り入れています。鈴木は現場でその変化を肌で感じています。





「今の選手は本当に自分のカラダをよく考えています。試合での結果はもちろん、オフの時間のリカバリーに対しても非常に高い意識を持っています」。





遠征が多く、食事のバランスが崩れやすい環境下では、ファイテンの青汁やサプリメントを活用して「腸内環境（腸活）」を整え、免疫力を維持しようとする選手も増えているそうです。遠征先のベッドの硬さが変わるという悩みを解決すべく、持ち運び可能な「オーバーレイマットレス」を愛用する選手や、睡眠の質を高めるために「薬用ファイテンの湯（入浴剤）」を欠かさずに使用する選手もたくさんいます。実際、「一年間を通して体調を崩さずに過ごせた」という喜びの報告が鈴木のもとへ多く届いており、ファイテンは今や、ネックレスという象徴的なアイテムを超え、選手の「衣・食・住」すべてを支える、リカバリーのインフラとして必要とされているのです。





また、若手選手を中心に「美容」と「内面からのケア」への関心も広がっています。かつては日焼けを厭わないのが野球人の象徴でしたが、現在は「見られる立場」としての意識や、肌のコンディションを整えることが全身のリラックスに繋がるという認識が定着しつつあります。プロの選手から化粧水や日焼け止めの相談を受けることは、日常の風景となりました。

















【技術の裏付け】選手一人ひとりの課題に向き合う「商品提案」

プロ野球という、結果がすべてを左右する厳しい世界において、表面的な言葉だけでは信頼は得られません。鈴木が最も大切にしているのは、選手一人ひとりの些細な悩みや課題に対し、科学的な裏付けに基づいた「最適なソリューション」を提案することです。ここでは、鈴木が実際に現場で選手へ提案し、多くの支持を得ている具体的なケア方法を紹介します。





■ スポーツに重要な下半身の動きを快適にサポート：機能性スパッツ「SPORTS SPATS」

キャンプやシーズン中、選手からの要望が最も多いのがスパッツです。





● アプローチ： ファイテンのスパッツは、一般的な「強い締め付け」を目的としたものとは異なります。ファイテン独自の技術がスポーツに重要な筋緊張へアプローチし、カラダのリラックスとリカバリーをサポートすることでスムーズな動きをもたらします。

● 選手の声： 「試合後の足の疲労感が翌日に残りにくい」という体感が口コミで広がり、今や多くのトップ選手にとって欠かせない装備となっています。





■ スタートの一歩目を変える：機能性ソックス「足王」





野球において、瞬発的な動きや重心の安定は生命線です。





● アプローチ： 指をしっかりと使える構造（ソッキングシリーズ）により、地面を「掴む」感覚をサポートします。

● 選手の声： 重心の安定感が増し、グリップ力があるので、走攻守すべてのパフォーマンスアップがサポートされると好評です。





■ 質の高い睡眠へのアプローチ：マッサージローション「メタックスローション」





鈴木が特に選手に推奨しているのが、メタックスローションを用いたセルフケアです。





● アプローチ： 肋骨の間にある「肋間筋」にローションを塗布することで、その内側にある横隔膜が緩みやすくなります。

● 選手の声： 呼吸が深くなり、副交感神経が優位になることで、睡眠の質の向上が見込めます。「移動が多い遠征先でもぐっすり眠れるようになった」と評判で、過酷なシーズンを戦う選手の大きな支えとなっています。





■ 愛用品をリカバリーウェアに：ファイテンの最先端施工技術「ナノメタックスコーティング」





ファイテンが展開する最新のサービスとして、選手が使い慣れた私物にファイテンの働きをもたらし、リカバリーアイテム化するサービスも注目されています。





● アプローチ： ユニフォームやインナーに、ファイテン最高峰レベルの「ナノメタックス」を噴霧コーティングします。

● 選手の声： 慣れ親しんだ装備がそのまま「リカバリーアイテム」へと生まれ変わります。プレー中のコンディションが変わったとの声も多く聞いています。











未来へのビジョン：スポーツ界の土台を支え続ける

鈴木の視線は、プロ野球の現場に留まらず、日本中のアスリート、そして未来を担う学生たちにも向けられています。





「学生時代のケガは、その後の人生を大きく左右しかねません。ボディケアメーカーとして、正しい知識を伝え、ケガを未然に防ぐ文化を広げていきたい。それが私の使命だと思っています」。





彼は現在、治療院（接骨院）との連携強化にも注力しています。「ファイテンショップのスタッフは商品のプロですが、直接患者さんのカラダに触れて施術することはできません。一方で、治療院の先生は治療のプロ。この両者がタッグを組めば、最強のサポート体制が構築できます」。





鈴木が描くのは、先生の高度な技術にファイテンのテクノロジーが寄り添う「ファイテン特化型治療院」の普及です。高価なボディケア機材や最新のプロダクトを日々の生活の中で手軽に利用できるシステムを構築することで、プロのアスリートだけでなく、街の受験生や高齢者、そして未来のスターを目指す学生たちをリラックスとリカバリーでサポートし、最高峰のケアを届けることを目指しています。





実際に、世界的な大会で注目された“「ファイテン パワーテープ」のこめかみへの貼付”による集中力向上へのアプローチは、柔道や陸上、駅伝の強豪校へも波及し、オンとオフの切り替えや入眠改善に役立てられています。このように競技の壁を超えて多くの人々に「ファイテンの速攻性」を伝播することが、鈴木のミッションです。











プロのケアを、あなたの日常に。「ファイテン ボディケアトレーナー」としての約束

鈴木が行っている「選手の要望へと真摯に向き合い、最適な商品を提案する」という姿勢。実はこれこそが、全国に展開する「ファイテンショップ」が最も大切にしている基本姿勢でもあります。





多くのユーザーにとって、ファイテンはネックレスのイメージが強いかもしれません。ですが真の姿は、お客様一人ひとりのカラダの悩みに寄り添い、その解決を共に目指す「課題解決型のボディケアショップ」です。





全国のショップには、プロのアスリートを支える鈴木と同じ志を持った「ファイテン ボディケアトレーナー」が常駐しています。 「肩が重い」「最近よく眠れない」「スポーツでケガをしにくいカラダを作りたい」――。そんな個々の悩みに対し、単に商品を販売するのではなく、その原因やライフスタイルを丁寧にヒアリングし、最適なケア方法をアドバイスしてくれるのです。





ショップ内には、最新のボディケア機材を体験できるスペースや、商品を実際に試して体感できる環境が整っており、「あ、カラダが違う」というファイテンならではの速攻性を実感することができます。この「体感」こそが、ファイテンがトップアスリートから一般のユーザーまで、幅広く支持され続けている最大の理由なのです。

野球界への恩返しを、一歩ずつ

鈴木康平の原動力は、今も昔も「目の前の人の力になりたい」という純粋な想いです。





「関わった選手が活躍してくれることが、何よりもうれしい。プロの選手になることができるのはほんの一握りだからこそ、その貴重な野球人生が少しでも長くなるようにサポートしたいし、たとえスポットライトの当たらない場所で戦う選手であっても、彼らがケガなく、自分を信じてプレーし続けられるように。ファイテンの持つチカラが、その夢の後押しになれば、それ以上の喜びはありません」。





かつて夢を追いかけた元球児は、今、その経験のすべてを糧にして、アスリートが輝き続けるための「カラダを守るボディケアアイテム」を届けています。現場の声に耳を傾け、一人ひとりの悩みに最適なソリューションを提案し続ける。鈴木の挑戦は、これからも日本のスポーツ文化を根底から支え、豊かにしていくはずです。





この想いは、全国にあるファイテンショップのスタッフ全員が共有しています。アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するために日々のケアを習慣化するように、あなたの毎日も、より健やかで輝かしいものにできるはずです。





もし、あなたの中に解決したいカラダの悩みや、「もっとこうなりたい」という願いがあるなら、ぜひお近くのファイテンショップに足を運んでみてください。私たちの「ファイテン ボディケアトレーナー」が、あなた一人ひとりの専属パートナーとして、真摯に向き合わせていただきます。あなたの夢や日常を、1日でも長く、健やかに。ファイテンの技術と情熱が、その毎日を力強く後押しします。













