すでにお知らせしていたとおり、5月9日（土）、10日（日）の2日間、志摩スペイン村を貸し切り、「ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2026" in 志摩スペイン村」を開催し、ワンマンライブと野外フェスとを実施します。さらにライブ開催を記念し、5月7日（木）～6月28日（日）の53日間、テーマパークでコラボイベントを実施し、コラボアトラクションやフォトスポットの設置、コラボメニュー、コラボグッズの販売などを展開します。





【コラボイベント概要】

■イベント名：

志摩スペイン村×ヤバイTシャツ屋さん コラボイベント

ヤバイ志摩スペイン村屋さん～あつまれ！パエリャピーポー2026～

■開催期間：2026年5月7日（木）～6月28日（日）

■協賛：KDDI株式会社

※5月9日（土）、10日（日）の2日間は終日ライブ入場者限定の貸し切り特別営業のため、公演チケットをお持ちのお客さま以外はご入園いただけません。ライブ「ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2026" in 志摩スペイン村」の詳細は、ヤバイTシャツ屋さん公式ホームページ（https://yabaitshirtsyasan.com/tanktopfes2026/）をご確認ください。





■コラボメニュー

「タンクトップくん邪魔すぎパエリャ」や「すこすこスパイシーチキンタコライス」「マルゲリータにチェダーチーズかけてもええがなピザ」など、ヤバイTシャツ屋さんの個性光るコラボメニューが登場します。タンクトップくんやメンバーのイラストをあしらった可愛くて美味しいメニューばかりです。

※「すこ」は「すき」という意味のネット用語





■コラボアトラクション

ヤバイTシャツ屋さんとのコラボアトラクションが登場します。毎年ご好評いただいている「フィエスタトレイン」「フェリスクルーズ」では、メンバー3人の特別アナウンスを聞くことができます。そのほか「アルカサルの戦い“アデランテ”」、「ガウディカルーセル」などでも、アトラクションで遊んでいるタンクトップくんの様子をお楽しみいただけます。

※アトラクションは点検等により運休する場合がございます。





■フォトスポット

今年も巨大なタンクトップ神やフォトスポットを園内各所に設置します。

【昨年の様子】





■タンクトップくんを探せ！イベント

テーマパーク内の至る所に「隠れタンクトップくん」が出現！その中から、文字を持っているタンクトップくんを見つけてキーワードを伝えると、ステッカーをゲットできます。異国情緒あふれる志摩スペイン村の風景に溶け込んだキュートなタンクトップくんをお楽しみください。

※景品のお渡しは期間中お一人様1回に限ります。景品の配布はなくなり次第終了します。





■コラボグッズ

オリジナル描き下ろしイラストをあしらったコラボグッズを販売します。タンクトップくんと志摩スペイン村のキャラクターたちがデザインされたアイテムが勢ぞろい。詳細は後日ホームページでお知らせします。

■志摩スペイン村×au PAY 「ヤバイ大抽選会」キャンペーン

昨年冬に実施ご好評いただいたKDDI株式会社とのコラボキャンペーンを5月7日（木）～6月28日（日）の期間実施します。テーマパークの対象店舗・施設（一部対象外あり）にてau PAY（コード支払い）で1会計1,500円（税込）以上お支払いいただくごとに、ヤバTメンバーのサイン入りグッズや特大サイズのチュロスぬいぐるみなどの素敵な景品が当たる抽選にご参加いただけます。ぜひこの機会に、お得に志摩スペイン村をお楽しみください。詳しくは公式ホームページをご確認ください。









【参考】

■ヤバイTシャツ屋さん

大阪を拠点に活動する、こやまたくや（Gt、Vo）・ありぼぼ（Ba、Vo）・もりもりもと（Dr、Cho）によるスリーピースロックバンド。志摩スペイン村での貸し切りライブをきっかけに、今年から志摩市観光大使に就任。

■「ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2026" in 志摩スペイン村」

5月9日（土）と5月10日（日）の2日間、「ヤバイTシャツ屋さん"Tank-top Festival 2026" in 志摩スペイン村」を開催します。

DAY1はヤバイTシャツ屋さんのワンマンライブを、DAY2はヤバイTシャツ屋さんとゆかりのあるアーティストを全10組招き、ヤバイTシャツ屋さん主催の野外フェスを実施します。DAY2のフェスでは、前回に引き続きシベレス広場でのライブパフォーマンスとコロシアムでのお笑いステージに加え、今回新たにエンバシーホールにステージを設け、全3会場でパフォーマンスを行います。

※ライブ当日の詳細はヤバイTシャツ屋さん公式ホームページをご確認ください。





＜2025年ライブの様子＞





＜フェス（DAY2）出演者一覧＞





■ヤバイTシャツ屋さん×志摩スペイン村コラボレーションの背景

2019年 こやまたくやが志摩スペイン村好きであることをきっかけに、志摩スペイン村のテーマソング「きっとパルケエスパーニャ」をカバー。

シングル「スペインのひみつ」の特典DVDで志摩スペイン村を楽しむ様子を公開。

2020年 3/28(土)、29(日)に志摩スペイン村でのワンマンライブ開催を発表するもコロナ禍で延期。

2022年 大阪城ホールライブで「きっとパルケエスパーニャ」を歌唱。志摩スペイン村のキャラクターたちも映像出演し、ワンマンライブ実現をファンとともに心に誓う。

2024年 5月11日（土）、12日（日）の2日間、志摩スペイン村を貸し切り「ヤバイTシャツ屋さん “スペインのひみつ解明 ONE-MAN SHOW”in 志摩スペイン村 ～ザ・リベンジ～」を開催。加えて、5月13日（月）～6月23日（日）の期間、園内コラボイベントを実施。

2025年 5月10日（土）、11日（日）の2日間「ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2025" in 志摩スペイン村」を開催。DAY1は初のヤバイTシャツ屋さん主催野外フェスを、DAY2はヤバイTシャツ屋さんのワンマンライブを開催。加えて、5月8日（木）～6月22日（日）の期間、園内コラボイベントを実施。









※画像はイメージです。

※イベントの名称や内容および開催期間は予告なく変更になる場合がございます。



