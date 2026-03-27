「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥、以下：日本百貨店)は、近未来の横浜「HAMA」を舞台にしたおもてなしアドベンチャーゲーム『18TRIP(エイティーントリップ)』との期間限定コラボ企画「18TRIP 祭の市」を日本百貨店店頭で2026年4月3日(金)より開催いたします。





「18TRIP 祭の市」KV





今回のコラボ企画では、HAMAのお祭りをテーマに、日本百貨店で人気の食品が「18TRIP」限定デザインとなって登場。その他、各店舗を巡る楽しさを演出する「班ごとのパネル設置」や「店舗限定特典」、限定カプセルトイなど、お祭りのワクワク感を詰め込んだイベントをお届けします。









■「18TRIP 祭の市」開催概要

＜開催店舗・期間＞

・日本百貨店あかれんが(横浜)

2026年4月3日(金)～4月26日(日)

・日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)／日本百貨店おみや(大宮)

2026年4月16日(木)～4月26日(日)

・本イベントの詳細は、下記特設ページよりご確認いただけます：

https://www.nippon-dept.jp/shop/t/t1284/









■ここでしか会えない、お祭り姿の区長たちが皆様をおもてなし





「18TRIP 祭の市」描き起こしデザイン





本企画のために描き起こしされた、お祭りを楽しむ区長たちのミニキャラパネルが店頭に登場します。日本百貨店の3店舗を、それぞれ「朝班・昼班」「夕班」「夜班」が担当。店舗ごとに異なるメンバーが皆様をお迎えし、お祭りの賑やかな雰囲気を演出します。





＜ミニキャラパネル設置情報＞

・日本百貨店あかれんが(横浜)【朝班・昼班】

・日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)【夕班】

・日本百貨店おみや(大宮)【夜班】





＜購入ノベルティ特典＞

期間中、コラボ商品を対象に3,300円(税込)お買い上げごとに、「限定オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※ポストカードの絵柄は、各店舗の担当班のデザインとなります。

※なくなり次第配布終了となります。









■お祭りの情景を食卓へ、「18TRIP 祭の市」商品のご紹介

日本百貨店で人気の食品たちが、『18TRIP』の世界観を表現した特別仕様で登場します。





琥珀糖「彩り金魚の琥珀あそび」(全4種)





琥珀糖「彩り金魚の琥珀あそび」(全4種)(アクリルピック1個付き) 880円

色とりどりの金魚に見立て、お祭りの賑やかな水景を表現した、不思議な食感が楽しい琥珀糖。班ごとのカラーでラムネ・グレープフルーツ・みかん・巨峰の4種の味をお楽しみいただけます。ノベルティには金魚すくいのポイ型ピックが付いていて、お祭り気分が一層盛り上がること間違いなし。





しゅうまい ぽんぽんマシュマロ「ステッカー1枚付き(ランダム4種)」





しゅうまい ぽんぽんマシュマロ「ステッカー1枚付き(ランダム4種)」 1,500円

しゅうまいの楽しそうな表情と真ん丸なフォルムがかわいいチョコマシュマロ。ふわふわのマシュマロの中から、甘いチョコクリームがとろりと溶け出します。お祭りの食べ歩きを楽しむような、幸せなひとときを届けてくれる一品です。





涼風フルーツティー「紙コースター1枚付き(ランダム4種)」





涼風フルーツティー「紙コースター1枚付き(ランダム4種)」 1,980円

柑橘とお茶を各班のイメージで組み合わせた、4種のフレーバーのフルーツティーセット。水出しでも美味しくお召し上がりいただけます。移りゆくHAMAの景色をイメージした、さわやかな味わいをお楽しみください。









■「18TRIP 祭の市」販売商品一覧





「18TRIP 祭の市」販売商品一覧





※商品は全て税込価格となります。

※画像はイメージです。









■店舗限定！コラボフードパッケージがカプセルトイになって登場！





「18TRIP 祭の市」店舗限定カプセルトイ





描き起こしイラストを使用した「アクリルマグネット(全7種)」がカプセルトイになって登場！

ここでしか手に入らない、賑やかで可愛らしいデザインのアイテムたちは、何が出るかは開けてからのお楽しみ。ぜひ、お買い物と合わせてワクワクする体験をお楽しみください。





＜「18TRIP 祭の市」開催概要＞

開催期間：2026年4月3日(金)～4月26日(日)

開催店舗：

・日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

2026年4月3日(金)～4月26日(日)

【パネル設置／購入特典：朝班・昼班】

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_akarenga.aspx





・日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

2026年4月16日(木)～4月26日(日)

【パネル設置／購入特典：夕班】

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_shokuhinkan.aspx





・日本百貨店おみや(大宮駅構内)

2026年4月16日(木)～4月26日(日)

【パネル設置／購入特典：夜班】

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_omiya.aspx









■「18TRIP」について





『18TRIP(エイティーントリップ)』ロゴ





『18TRIP(エイティーントリップ)』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。

権利表記：(C)18TRIP PROJECT









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

URL ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ(一時販売停止中)】 https://www.nippon-dept.jp