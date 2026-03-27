雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、日本ガラスびん協会が主催する「第22回 ガラスびんアワード2026」において、ガラスびんならではのおいしさや情緒的価値を広く伝える活動が評価され、161エントリーの中から「日本ガラスびん協会特別賞」を受賞いたしました。

本アワードは、デザイン性・機能性・環境配慮等の様々な観点で優れたガラスびん新商品、ガラスびん市場の発展やイメージアップに貢献した商品を表彰するものです。当社は、宅配商品において長年にわたってガラスびんを採用し、びん飲料のイベント開催、自社ウェブサイトでのびん商品販売継続宣言など、ガラスびんならではのおいしさや情緒的価値の発信に努めてまいりました。この取組みが、ガラスびんのイメージアップと普及への貢献として評価され、今回の特別賞受賞となりました。雪印メグミルクは、これからもガラスびん商品の魅力を発信し、お客様に安心・安全なおいしさをお届けできるよう、努めてまいります。

「第22回 ガラスびんアワード2026」概要

「ガラスびんアワード」は、日本ガラスびん協会が主催する業界最大級のイベント。毎年数多く発売される優れたガラスびん商品をより多くの方々に紹介し、ガラスびんへの理解を深めてもらうことを目的に開催している。2026年は第22回目の開催で、2024年12月～2025年12月に発売されたガラスびん商品を対象に、デザイン性、機能性、環境配慮、話題性など多様な視点から審査し、優れた商品や活動を選定し表彰した。発表および授賞式は、2026年3月26日（木）に如水会館（東京都千代田区）で行われ、 審査員長にリリー・フランキー氏、審査員にフリーアナウンサーの富永美樹氏、モデル/ライフスタイルクリエイターの未来リナ氏を迎えた。

日本ガラスびん協会

1964年に設立された、日本国内のガラスびんメーカーで構成される団体。主な目的は、ガラスびんの普及と利用促進、品質向上、リサイクル推進など。環境に配慮した容器としてのガラスびんの魅力や機能性を社会に発信し、循環型社会の実現にも貢献している。ガラスびんメーカーや関連企業が多数加盟し、業界内外への広報活動を積極的に展開している。https://glassbottle.org/

雪印メグミルクの宅配びん商品

「雪印メグミルクおいしい牛乳」「雪印コーヒー」などおなじみの商品のほか、カルシウムや鉄分など栄養成分を強化した乳飲料、グルコサミンやルテイン、クロセチンといった機能性関与成分を含有した乳飲料や清涼飲料水のラインアップで、皆様の元気な暮らしを応援しています。