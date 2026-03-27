雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）と、株式会社雪印パーラー（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：中村 俊宏）は、北海道のロングセラー乳酸菌飲料「雪印ソフトカツゲン」の発売70周年を記念し、コラボレーション商品「『カツゲン』フロート」と「もちもち『カツゲン』ドリンク」を、2026年4月1日（水）から4月30日（木）まで雪印パーラー店舗にて限定発売いたします。

商品名：「『カツゲン』フロート」販売価格：750円（税込）商品特長：1956年発売から愛され続ける「雪印ソフトカツゲン」に、北海道産生乳100％を使用したソフトクリームをトッピング。70周年記念オリジナルカップで提供します。テイクアウト専用、期間限定での販売。販売店舗：雪印パーラー札幌本店、新千歳空港店、新千歳空港フードコート店、新千歳空港ゲートラウンジ店 （※新千歳空港国際線ゲート店は販売しておりません）

商品名：「もちもち『カツゲン』ドリンク」販売価格：750円（税込）商品特長：爽やかな酸味の「雪印ソフトカツゲン」に北海道産生乳をブレンド。くず餅入りで、もちもち食感を楽しめる新感覚ドリンクです。手作りメレンゲの「うし」をトッピング、70周年専用コースター付きで提供します。店内限定、期間限定販売。販売店舗：雪印パーラー札幌本店

「雪印ソフトカツゲン」は、北海道限定販売の乳酸菌飲料です。その歴史は、1956年に発売された瓶入り飲料「雪印カツゲン」に始まり、北海道の皆様の“ソウルドリンク”として長らく親しまれてきました。 今年は発売70周年を記念して、「雪印ソフトカツゲン」を使ったコラボメニュー「『カツゲン』フロート」と「もちもち『カツゲン』ドリンク」を、北海道内の雪印パーラー４店舗にて期間限定で発売します。「『カツゲン』フロート」は北海道産生乳100%を使用したソフトクリームをトッピング、「もちもち『カツゲン』ドリンク」はくず餅入りの新食感ドリンクです。 70周年の今だけの特別な“「カツゲン」コラボ商品”をぜひこの機会にお楽しみください。

キャンペーン期間

2026年4月1日（水）～4月30日（木）

販売店舗情報

雪印パーラー https://www.snowbrand-p.co.jp/ ・雪印パーラー札幌本店：札幌市中央区北2条西3丁目1-31 太陽生命札幌ビル1階 ・雪印パーラー新千歳空港店：千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2階（フードコート店は3階、ゲートラウンジ店は2階）

おかげさまで70周年

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938年「活素(かつもと)」という名で発売された乳酸飲料にさかのぼります。「活素（かつもと）」に使用されていた乳酸菌は、1956年に発売された瓶入りの「雪印カツゲン」へ、さらに1979年に発売された紙パックの「ソフトカツゲン」へと引き継がれてきました。「カツゲン」という名前は「活力の給源」に由来し、「勝つ源（かつみなもと）」として、ご好評いただいています。https://www.meg-snow.com/100th/katsugen.html