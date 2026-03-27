株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木興一）と、プリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、台湾における両社の共同出資会社である緂吾柔璞琳夢股份有限公司（本社：台北市大安区、董事長：伊藤崇史）を通じ、台湾4店舗目となる「K.UNO台中漢神店」を4月10日（金）にオープンいたします。

◆台中市の大型複合商業施設へ初出店

ケイウノは2019年8月に台湾1号店を台北市にオープンしており、台中市への出店は今回が初となります。台湾中部の中核都市である台中市は、台湾で2番目に人口規模が大きく、近年も人口増加が続く成長都市です。若年層やファミリー層を中心に高い購買力が見込まれるエリアであり、ファッション・ブライダル関連需要の拡大が期待されます。同日開業予定の「漢神台中インターコンチネンタル」は、500を超える台湾および海外ブランドが集結する大型複合商業施設で、台中市の新たなランドマークとして注目されています。

◆店舗デザイン・商品ラインナップ

店舗デザインは“幸せのジュエリーを作る妖精が棲むお店”というケイウノのコンセプトを継承。“夢のある空間でジュエリー選びをお楽しみいただきたい”という想いから、アール・ヌーヴォーを思わせる柔らかな曲線に囲まれた空間が広がるように設計しています。ケイウノは、ジュエリーデザイナーによるデザイン提案や、熟練した職人によるクラフトマンシップを強みとしたオーダーメイドジュエリーを主軸に手がけており、婚約指輪・結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、年間に4万種類以上のデザインを生み出しています。今後も台湾市場において継続的な新規顧客の開拓を進めるとともに、ケイウノブランドならではの美学とクラフトマンシップを伝えてまいります。

◆「K.UNO 台中漢神店」の店舗概要

所在地：台中市北屯区崇徳路三段865号3階店舗面積：約63平方メートル営業時間：11:00～22:00定休日：無休（漢神台中インターコンチネンタルの営業日に準じる）

店長コメント「私たちは、ケイウノの感動をより多くの方にお届けし、お客様一人ひとりの大切な思い出をジュエリーというカタチにして、いつまでも身に着けていただけるよう願っています。」

【参考情報】

◆緂吾柔璞琳夢股份有限公司（共同出資会社）

設立：2019年４月29日本社所在地：台北市大安区復興南路一段209号7階董事長：伊藤 崇史総経理：津田 照朝資本金：1億台湾ドル事業内容：ジュエリーの企画・販売

◆株式会社ケイ・ウノ

「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。証券コード：259A（名証ネクスト市場）設立：1991年3月29日（創業1981年）本社所在地：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9オフィス：新宿区新宿2丁目15-22 Landwork新宿ビル 4F代表者：代表取締役CEO 青木 興一資本金：5,504万円事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理URL：https://www.k-uno.co.jp/

◆プリモグローバルホールディングス株式会社

「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」という企業理念のもと、ブライダルジュエリーの企画・販売事業を展開し、日本およびアジア諸国で133店舗のブライダルジュエリー専門店を運営しています。2007年の台湾進出以降、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールへと出店エリアを拡大しており、今後も成長著しいアジア各地域で継続的な出店を進めることで、「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。証券コード：367A（東証スタンダード市場）創立：1999年4月15日本社所在地：東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビル4階代表者：代表取締役社長 澤野 直樹資本金：1億円事業内容：ブライダルジュエリーの企画・販売URL：https://www.primoghd.co.jp/

【本件についてのお問合せ先】

株式会社ケイ・ウノ 広報窓口 鬼頭TEL.03-5315-0821プリモグローバルホールディングス株式会社 IR・広報窓口 太宰・中村TEL.03-6226-6261

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