大正製薬株式会社（本社：東京都豊島区）が販売する「リポビタンDX（販売名：リポビタンｔｂ）」は、朝活コミュニティ「5am club」を運営する、株式会社5AM 代表5時こーじが発足した、3月の10日間限定プロジェクト「早起き強化チーム」に特別協賛いたしました。

特別プロジェクト「早起き強化チーム」イベントレポート

本プロジェクトにおいて当社は、睡眠中の疲労回復を支える「リポビタンDX（指定医薬部外品）」を参加メンバー全員に提供。ノンカフェインで就寝前にも服用可能な本製品を通じ、現代人の「朝の悩み」に寄り添う新しいライフスタイルの提案を目指しました。10日間集中ZOOM朝活 3月2日から3月13日までの平日10日間、参加メンバーは、毎朝（6:20～6:30）にオンラインで集結し、集中ZOOM朝活に加え、リポビタンDXを服用するプログラムに取り組みました。

ごえむ読書会 イベントレポート

ごえむ読書会DX3月4日にごえむ読書会DXを実施いたしました。95名の対面参加者とオンライン参加者300名に対しリポビタンDXの紹介をし、対面参加者にはサンプリングを行い、リポビタンDXと「朝の持ち越し疲労」について理解を深めてもらう活動を行いました。

 朝活の第一人者・5時こーじ氏のコメント

井上 皓史／いのうえ こうじ早起きを続けて30年。朝の時間は、人生を変える最高の投資だと実感しています。これまで5万人以上の朝活参加者を見てきてわかったのは、朝に全力を出せる人ほど「疲れ」をうまく管理しているということ。リポビタンDXは、頑張りたいすべての人を応援してくれる、頼もしい存在だと思います。

製品概要

製品概要： 販売名：リポビタンｔｂ区分： 指定医薬部外品 用法・用量： 15才以上1日1回3錠効果・効能： ★疲労の回復・予防 ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給リポビタンDXブランドサイト： https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/tablet/

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