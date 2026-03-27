株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、作り手の意図や条件のズレを見抜き、数字・ニュース・データ・視覚情報を読む力を鍛えることのできる『頭のいい子がやっている すごいグラフの読み方』（渡辺美智子 監修、バウンド 著）を2026年3月25日に刊行いたしました。

グラフを読む力は全教科の学力に直結する！

グラフはニュースやデータの要点を一瞬で示しますが、思い込みやワナも混ざります。だからこそ「本当にそうか？」「別の見え方は？」と疑う目が必要です。本書では作り手の意図や条件のズレを見抜き、数字・ニュース・データ・視覚情報を読む力を鍛えていきます。自分の頭で考える習慣が身につくだけでなく、授業の理解が深まりテストにも強くなり、全教科の学力アップにも結びつく1冊です。

グラフを正しく読み取る力は、デジタル社会で生きる力を強くする！

───── 私たちのまわりには、たくさんのグラフがあります。テレビのニュース、インターネットの記事、算数・理科・社会など学校のいろいろな授業科目、そしてお店や会社のポスターや資料。気づかないうちに、私たちは毎日のようにグラフを目にしています。 グラフは、数字の集まりを「見てわかる形」にしたものです。たくさんの表やたくさんの数字も、グラフにすると、増えているのか、減っているのか、どこが違うのかが、ひと目で伝わります。だからこそ、グラフはとても便利な道具です。 しかし、ここで大切なことがあります。それは、グラフは「見るだけ」ではなく、「読み取る」ものだということです。同じデータでも、見せ方しだいで、受ける印象は大きく変わります。合計だけを見ると多く見えたり、割合で見ると少なく見えたりすることもあります。単位や基準が違えば、正しく比べることができません。都合のよい部分だけが強調されているグラフもあります。もし、グラフをなんとなく眺めているだけだと、知らないうちに思い込みを持ってしまったり、だまされてしまったりすることもあるのです。だからこそ、これからの時代には、グラフを「正しく読む力」がとても大切になります。 この本では、グラフの種類や読み方のコツを学びながら、「何を比べているのか」「基準はそろっているか」「本当にそう言えるのか」といった、考える視点を身につけていきます。─────（監修者執筆・本書「はじめに」より一部抜粋）

サンプルページ

もくじ

【もくじ】はじめにグラフを正しく読み取る力は、デジタル社会で生きる力を強くする！第1章 グラフをちゃんと読めるとすごい！グラフはどんな科目にも出てくるから超大切！このグラフのおかしさに気づけたら、すごい！①このグラフのおかしさに気づけたら、すごい！②このグラフのおかしさに気づけたら、すごい！③このグラフのおかしさに気づけたら、すごい！④グラフを「見る」と「読む」、そして「考える」は全然違う！コラムいろいろなグラフ①ヒストグラム第2章 グラフを読み解くための基礎知識グラフを「つくる」向きと「読む」向きを考えよう！グラフの出典・周り・全体をまず見わたそう！この数字、何人ぶん？ サンプル数を必ず見ようだれに聞いた数字？ アンケートの偏りに注意！「合計」だけ見るのではなく、「全体」を見わたそう！「全体」はだれ？ 「構成比」はどうなってる？合計が100％にならないグラフがある！合計が100％を超えてもいいグラフもある！「平均値」に振り回されないようにしよう！コラムいろいろなグラフ②箱ひげ図第3章 条件をそろえて比べないと、意味がない！対象の条件が同じかを必ずチェック！同じ期間でそろえないと比べられない！「～あたり」で見ると、見え方は大きく変わる！「倍」と「％」を間違わないようにしよう！コラムいろいろなグラフ③レーダーチャート第4章 グラフから時間による変化を読み取ろう！「点」ではなく、流れで変化を読む季節の違いに注意しよう！ならすと傾向がはっきりと見えてくる「いつ」のグラフなのかを必ずチェックしよう！「短い目線」と「長い目線」を切り替えてグラフを読む！グラフから少し先を予測してみよう！コラムいろいろなグラフ④ヒートマップ第5章 「因果」を疑い、真実を見抜く目を育てよう！自分の物語に合わせてデータを読んでない？「いっしょに動く」は本当？ 共通要因を探す「相関関係」と「因果関係」の違いを理解しよう！因果関係を確かめるヒントもしかして逆？ 逆因果に注意しよう！比べるときの条件しだいで結論は変わってしまうコラムいろいろなグラフ⑤バブルチャート第6章 グラフが仕掛けてくるワナを見抜こう！途中から始まる目盛りのトリックには要注意！グラフから隠された期間に目を配る！広告でよく使われる立体グラフは要注意！グラフの「縦横比」にご用心！赤はとくに注意!? 色に惑わされるな！「件数」と「％」のすり替えを見破ろう！グラフがない数字は、頭の中でグラフにしよう！コラムいろいろなグラフ⑥ツリーマップ第7章 もっと深くグラフを読み解くコツグラフをつくった人が何を言いたいのか考えよう！グラフの中身と文字情報は本当に一致してる？勝手に決めつけて結論を出すのは危険かも！グラフだけで「なぜ？」はわからない！平均や1位だけ見てもダメ！ 「分布」にも目を配ろう縦軸が2つあるグラフを読むときの注意点地図と色で表すグラフにも見慣れておこう！コラムいろいろなグラフ⑦ サンキーダイアグラム第8章 見やすいグラフをつくると読解力が上がる！グラフをつくると、グラフを読む力がアップする何を伝えたいかで、どんなグラフかが決まる読み手の気持ちを考えてグラフをつくろう印象は簡単に変わる? 文字情報を工夫しようつめ込みすぎはダメ！情報の入れすぎに注意！グラフは、考え、選び、行動するための道具

プロフィール

監修 渡辺美智子（立正大学データサイエンス学部教授・理学博士）日本学術会議連携会員。統計数理研究所客員教授。国際統計教育協会副会長。専門は統計学、データサイエンス。とくに、多変量解析、多次元統計モデルと統計・データサイエンス教育。2012年度第17回日本統計学会賞受賞。2017年科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞。著書・監修は『こども統計学』『こどもデータサイエンス』（カンゼン）、『レッツ! データサイエンス 親子で学ぶ! 統計学はじめて図鑑』(日本図書センター)、『統計と地図の見方・使い方 データから現象や課題と解決策をさぐろう』(PHP研究所)、『小学5・6年生向け 統計【基礎編・発展編】』（アルク）、『データ分析の基礎－生成AIではじめる統計・データサイエンス 』(東京図書）など多数。

書誌情報

書名：『頭のいい子がやっている すごいグラフの読み方』ISBN：978-4-86255-761-2監修者：渡辺美智子（立正大学データサイエンス学部教授・理学博士）ページ数：128P判型：A5判定価：1,760円（本体1,600円＋税）発売日：2026年3月25日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10159367.html

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https://www.amazon.co.jp/dp/4862558003https://books.rakuten.co.jp/rb/18514116/

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