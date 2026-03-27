総合家電メーカー・ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰、以下「当社」)は、2026年4月2日(木)、富士通スタジアム川崎にて、小学生以下を対象としたサッカー大会「ハイセンスカップU12」を開催いたします。本大会は、川崎市のサッカー環境の発展と、次世代を担う子どもたちの健全な育成を目的として、当社が主催・協賛する地域スポーツイベントです。昨年の初開催に続き、今年で2回目の開催となります。





ハイセンスカップ2026開催





大会には、記念すべき第1回大会優勝チーム「FCパーシモン」をはじめ、過去に年代別全国大会で日本一の実績を持つ「川崎フロンターレU-12」、現役日本代表選手を数多く輩出してきた街クラブ「さぎぬまSC」、長い歴史と伝統を誇る古豪「百合ヶ丘SC」、さらに今年は招待枠として「コンサドーレ札幌U-12」も加わり、総勢12チームが出場します。そしてこのたび、未来ある子どもたちの真剣勝負を応援すべく、サッカー元日本代表で、現在は解説者としても活躍されている柿谷曜一朗氏の来場が決定いたしました。さらに、本大会の個人賞として選出されるMVPには、特賞として、当社がオフィシャルスポンサーを務める「FIFAワールドカップ2026(TM)」の観戦ツアーを進呈いたします。世界最高峰の舞台につながる夢の特典をかけ、子どもたちが繰り広げる熱戦にぜひご注目ください。





また当日は、柿谷曜一朗氏に加え、サッカー系インフルエンサーとして高い人気を誇るウンパルンパ氏もゲストとして来場予定です。両氏には、大会終了後に実施予定のキッズサッカークリニックにもご参加いただき、子どもたちとの交流を通じて大会を一層盛り上げていただきます。本イベントは入場無料で一般の方の当日観戦が可能です。









【開催概要】

名称 ：ハイセンスカップU12

日時 ：2026年4月2日(木)9:00～17:00(報道受付8:30～)

場所 ：富士通スタジアム川崎(神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-9)

ゲスト ：・柿谷曜一朗氏(サッカー元日本代表)

・ウンパルンパ氏(サッカー系インフルエンサー)

大会形式 ：12チームを4ブロックに分け、総当たりによる予選リーグを実施。

各グループ1位は決勝トーナメントへ進出し、

2位以下は順位別トーナメントを行います。

試合形式 ：12分-5分-12分

コート2面で実施

※順位別トーナメントのみ、同点の場合は3人制PKを実施

参加チーム：百合ヶ丘SC、FCパーシモン、ミキFC、さぎぬまSC、

川崎フロンターレU-12、東住吉SC、グロリオS.S.、ACラゾーレ、

FC JUNTOS、セリエFC、川中島FC、コンサドーレ札幌U-12





当日スケジュール：

8:30～ ウォーミングアップ

9:00～ 第1試合開始(以降30分ごとに試合を実施)

12:00～ 予選リーグ終了

12:10～ 順位別トーナメント開始

13:00～ ウンパルンパ氏登壇

15:30～ 柿谷曜一朗氏登壇

15:40～ 優勝決定戦

16:20～ 全試合終了

16:25～ 表彰式・閉会式

16:45～ キッズサッカークリニック、質問コーナー

18:00 終了予定

※ゲストの登壇時間は前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。









【ゲスト情報】

■柿谷曜一朗氏

大阪府出身。1990年1月3日生まれ。サッカー元日本代表FW。セレッソ大阪の下部組織で育ち、若くしてプロ入り。徳島ヴォルティス、スイスのFCバーゼル、名古屋グランパスなどでも活躍し、高い技術と創造性あふれるプレーで多くのファンを魅了しました。日本代表では国際Aマッチ18試合に出場し、5得点を記録。2024シーズンをもって現役を引退し、19年間にわたるプロキャリアを築きました。





■ウンパルンパ氏

1999年10月28日生まれ。TikTokやYouTubeを中心に活動する人気クリエイターで、「学校あるある」「サッカー部あるある」などの動画でZ世代を中心に高い支持を集めています。サッカー経験を生かした発信にも定評があり、SNS総フォロワーは300万人超。高校サッカー関連の応援企画やサッカーイベントにも多数出演し、笑いと共感で会場を盛り上げる存在です。





ゲスト決定





【ハイセンスについて】

ハイセンスは、グローバルに事業を展開し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどを扱う総合家電メーカーです。FIFAワールドカップ(TM)では3大会連続でオフィシャルスポンサーを務めており、スポーツがもたらす感動を大画面テレビならではの迫力と臨場感でお届けしています。









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/





＜本件に関するお問い合わせ先＞

ハイセンスジャパン株式会社

広報 ： 家倉 宏太郎

E-mail： k.iekura@hisense.com

URL ： https://www.hisense.co.jp